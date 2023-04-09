Gia thế hiển hách của chồng sắp cưới Á hậu Phương Anh: Học vấn cao, bố là giáo sư nổi tiếng

Hậu trường 09/04/2023 10:39

Người bạn trai vừa cầu hôn Á hậu Phương Anh hiện đang học lên tiến sĩ và xuất thân từ một gia đình có tiếng trong giới học thuật.

Tối ngày 8/4, Á hậu Phương Anh được bạn trai doanh nhân cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều sao Việt tại một sự kiện ở Phú Quốc. Á hậu Phương Anh xác nhận hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra trong năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên Á hậu Phương Anh công bố "nửa kia" trước công chúng. Vì vậy những thông tin về vị hôn phu của nàng hậu khiến dân tình quan tâm.

Gia thế hiển hách của chồng sắp cưới Á hậu Phương Anh: Học vấn cao, bố là giáo sư nổi tiếng - Ảnh 1

Ngay sau đó, trên Facebook cá nhân, Phương Anh cũng đăng tải hình ảnh hạnh phúc trong vòng tay của bạn trai. Người đẹp tay đeo nhẫn, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Cô chia sẻ: "Thời tới cản không kịp mọi người ạ".

Dưới bài đăng của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi Phương Anh và doanh nhân Đức Hồ "xứng đôi vừa lứa". Không ít người còn bày tỏ sự nôn nóng, mong sớm được chứng kiến lễ cưới của cặp đôi.

Gia thế hiển hách của chồng sắp cưới Á hậu Phương Anh: Học vấn cao, bố là giáo sư nổi tiếng - Ảnh 2

Bên cạnh đó, rất nhiều người bày tỏ sự tò mò về danh tính cũng như thông tin cá nhân của bạn trai Á hậu Phương Anh. Theo đó, anh là doanh nhân Hồ Đức sinh năm 1994. Anh hiện đang học tiến sĩ tại Anh. Phương Anh cùng bạn trai quen biết nhau cách đây hơn 1 năm và nhanh chóng tiến tới hẹn hò ngay sau đó.

Một nguồn tin tiết lộ, bạn trai Phương Anh là con trai của GS Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Vào năm 2019, GS Hồ Đắc Lộc được bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa.

Gia thế hiển hách của chồng sắp cưới Á hậu Phương Anh: Học vấn cao, bố là giáo sư nổi tiếng - Ảnh 3

Gia thế hiển hách của chồng sắp cưới Á hậu Phương Anh: Học vấn cao, bố là giáo sư nổi tiếng - Ảnh 4

Trên trang cá nhân của mình, Hồ Đức gần như không đăng tải gì. Anh chỉ đăng tải 10 bài viết trên trang Instagram. Qua đó có thể thấy, bạn trai của Á hậu Phương Anh là người vô cùng kín tiếng. Việc công khai cầu hôn bạn gái trong một sự kiện lớn với sự có mặt của đông đảo nghệ sĩ Vbiz cùng truyền thông được coi là sự đột phá của anh.

Dù những hình ảnh trên trang cá nhân rất ít nhưng bạn trai Á hậu Phương Anh được nhận xét sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và tri thức. Nhiều người nhận xét rằng, Phương Anh và bạn trai rất xứng đôi vừa lứa.

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