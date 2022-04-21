5 lần 7 lượt 'lỡ hẹn' tổ chức đám cưới, một sao nữ nổi tiếng Vbiz bật khóc nức nở vì tiếp tục hoãn ngày vui, nguyên nhân lần này khiến ai cũng bất ngờ

Hậu trường 21/04/2022 20:20

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đình đám này tiếp tục thông báo hoãn lễ cưới dự định sẽ diễn ra vào ngày 5/5 tới, nguyên nhân phía sau gây bất ngờ.

Chiều ngày 21/4, Hồ Bích Trâm bất ngờ đăng tải hình ảnh que thử thai 2 vạch, thông báo tin vui tới người hâm mộ. 

"Có cần báo y tế phường không ạ. Sáng 1 vạch mà quay qua quay lại cái 2 vạch. Em F0", nữ diễn viên hài hước thông báo.

5 lần 7 lượt 'lỡ hẹn' tổ chức đám cưới, một sao nữ nổi tiếng Vbiz bật khóc nức nở vì tiếp tục hoãn ngày vui, nguyên nhân lần này khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1
Bài đăng của nữ diễn viên thông báo mang thai con đầu lòng - Ảnh chụp màn hình

Đây cũng là lý do khiến nữ diễn viên phải hoãn đám cưới dụ định sẽ tổ chức ở TP.HCM vào ngày 5/5 tới đây.

Được biết, mỹ nhân gốc Quảng Ngãi đã tổ chức đám cưới tại quê nhà với ông xã hơn 7 tuổi. 

5 lần 7 lượt 'lỡ hẹn' tổ chức đám cưới, một sao nữ nổi tiếng Vbiz bật khóc nức nở vì tiếp tục hoãn ngày vui, nguyên nhân lần này khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2
Đám cưới của cặp đôi - Ảnh: Internet

Để đảm bảo sức khỏe giai đoạn đầu thai kỳ, Hồ Bích Trâm quyết định hoãn tiệc cưới vào ngày 5/5 tới đây chờ thời gian thích hợp sẽ mời bạn bè, đồng nghiệp cùng chung vui. Trước đó, nữ diễn viên cũng phải hoãn đám cưới 1 lần vì dịch bệnh.

Dưới bài viết khoe 2 vạch, nữ diễn viên cũng đăng tải hình ảnh mắt đỏ hoe, vỡ òa hạnh phúc khi được sắp được làm mẹ. 

5 lần 7 lượt 'lỡ hẹn' tổ chức đám cưới, một sao nữ nổi tiếng Vbiz bật khóc nức nở vì tiếp tục hoãn ngày vui, nguyên nhân lần này khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3
Nữ diễn viên vỡ òa hạnh phúc vì lần đầu mang thai - Ảnh chụp màn hình

Rất đông fan hâm mộ đã để lại lời chúc mừng đến vợ chồng Hồ Bích Trâm. 

Từng chia sẻ về ông xã với Zing News, Hồ Bích Trâm cho biết: "Chồng hơn tôi 7 tuổi, làm ở lĩnh vực kinh doanh. Anh là một người đàn ông bình thường, không phải đại gia. Tính cách của anh cũng hướng nội, hiền lành và không thích xuất hiện trên truyền thông. Vì thế, tôi không chia sẻ được nhiều thông tin cá nhân về anh ấy. Tôi tôn trọng chồng cũng như phía gia đình anh". 

5 lần 7 lượt 'lỡ hẹn' tổ chức đám cưới, một sao nữ nổi tiếng Vbiz bật khóc nức nở vì tiếp tục hoãn ngày vui, nguyên nhân lần này khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4
Ông xã Hồ Bích Trâm là doanh nhân, hơn cô 7 tuổi - Ảnh: Internet

Hiện, cặp đôi đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mỹ nhân gốc Quảng Ngãi thường xuyên chia sẻ trên Vlog về cuộc sống hôn nhân khiến không ít netizen ghen tỵ vì quá đỗi ngọt ngào.

Hồ Bích Trâm khóc sưng mắt vì một người đàn ông 'ác độc' không mời mà đến trong đám cưới

Hồ Bích Trâm khóc sưng mắt vì một người đàn ông 'ác độc' không mời mà đến trong đám cưới

Nữ diễn viên Hồ Bích Trâm vừa tổ chức đám cưới ở quê nhà Quảng Ngãi vào hôm qua 5/5. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cô nàng hạn chế số lượng khách mời, tuy nhiên vẫn có một số người "không mời mà đến" quay clip câu view, câu like.

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