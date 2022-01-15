1 sao nữ Vbiz cứ tưởng tiền mừng cưới 10 tỷ, ai dè mất toi 9 tỷ chỉ vì lý do này

Hậu trường 15/01/2022 22:32

Sau đám cưới hoành tráng với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp là các diễn viên đình đám Vbiz, diễn viên Phương Hằng suýt té xỉu khi nghe chồng báo tiền mừng cưới là 10 tỷ đồng.

Chuyện phong bì mừng cưới của các sao Việt dành cho đồng nghiệp luôn là chủ đề khiến nhiều netizen tò mò. Mới đây, 1 diễn viên Phương Hằng chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ trong chương trình Tâm đầu ý hợp  khiến netizen ngỡ ngàng.

1 sao nữ Vbiz cứ tưởng tiền mừng cưới 10 tỷ, ai dè mất toi 9 tỷ chỉ vì lý do này - Ảnh 1
Vợ chồng Phương Hằng - Anh Tâm

Cụ thể, năm 2017 diễn viên Phương Hằng chính thức lên xe hoa cùng ông xã Anh Tâm. Đám cưới của nữ diễn viên được diễn ra long trọng và quy tụ sự tham dự của nhiều nghệ sĩ đình đám. Phương Hằng hào hứng tiết lộ chuyện đầu tiên mà 2 vợ chồng làm trong đêm tân hôn chính là ngồi đếm tiền. Số tiền mà hai vợ chồng “cá kiếm” được sau hôn lễ lên tới 10 tỷ đồng khiến Lâm Vỹ Dạ và Đức Thịnh cũng phải giật mình. Tuy nhiên, cái kết phía sau mới “dở khóc dở cười”.

1 sao nữ Vbiz cứ tưởng tiền mừng cưới 10 tỷ, ai dè mất toi 9 tỷ chỉ vì lý do này - Ảnh 2
Phương Hằng suýt ngã ngửa vì cứ ngỡ tiền mừng đám cưới 10 tỷ

“Tụi em ngồi đếm tiền, sau khi cộng tiền lại thì Anh Tâm báo cho em con số em muốn bật ra khỏi ghế luôn. Anh báo em: 'Gần 10 tỷ vợ ơi'. Nhưng mọi người có tin không, em thì không tin. Hoá ra mỗi con số ông ấy ghi vào đều dư 1 số 0 ở cuối", đây cũng chính là lý do mà số tiền 10 tỷ bị hụt mất 9 tỷ.

1 sao nữ Vbiz cứ tưởng tiền mừng cưới 10 tỷ, ai dè mất toi 9 tỷ chỉ vì lý do này - Ảnh 3
Ai ngờ do ông xã của Phương Hằng đều thêm 1 con số 0 vào mỗi số tiền

Ngay lập tức, nhiều người đã để lại bình luận hài hước vì vợ chồng Phương Hằng - Anh Tâm ngỡ nhận tiền khủng nhưng "vụt mất" 9 tỷ trong 1 nốt nhạc chỉ vì nhầm con số. Không ít fan hâm mộ cũng phải “bất lực” và “câm nín” trước cú twist mà ông xã diễn viên Phương Hằng tạo ra. Tuy nhiên, netizen cho rằng 1 tỷ đồng tiền mừng cưới cũng là 1 con số không nhỏ.

1 sao nữ Vbiz cứ tưởng tiền mừng cưới 10 tỷ, ai dè mất toi 9 tỷ chỉ vì lý do này - Ảnh 4
1 sao nữ Vbiz cứ tưởng tiền mừng cưới 10 tỷ, ai dè mất toi 9 tỷ chỉ vì lý do này - Ảnh 5
1 sao nữ Vbiz cứ tưởng tiền mừng cưới 10 tỷ, ai dè mất toi 9 tỷ chỉ vì lý do này - Ảnh 6
Rất nhiều bạn bè trong làng giải trí đến tham dự đám cưới của cặp đôi

Năm 2017, Phương Hằng và Anh Tâm quyết định về chung 1 nhà sau nhiều năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi có nhiều nghệ sĩ Vbiz như: Tú Vi, Gia Bảo, Tuấn Khương... đến dự. Hiện tại, cả hai vẫn chưa có tin vui và đang tận hưởng cuộc sống chuẩn vợ chồng son.

Từ khóa:   diễn viên Phương Hằng Phương Hằng tiết lộ tiền mừng cưới tiền mừng cưới của diễn viên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 53 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 53 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?