1 sao nữ Vbiz cứ tưởng tiền mừng cưới 10 tỷ, ai dè mất toi 9 tỷ chỉ vì lý do này

Sau đám cưới hoành tráng với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp là các diễn viên đình đám Vbiz, diễn viên Phương Hằng suýt té xỉu khi nghe chồng báo tiền mừng cưới là 10 tỷ đồng.

Chuyện phong bì mừng cưới của các sao Việt dành cho đồng nghiệp luôn là chủ đề khiến nhiều netizen tò mò. Mới đây, 1 diễn viên Phương Hằng chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ trong chương trình Tâm đầu ý hợp khiến netizen ngỡ ngàng. Vợ chồng Phương Hằng - Anh Tâm Cụ thể, năm 2017 diễn viên Phương Hằng chính thức lên xe hoa cùng ông xã Anh Tâm. Đám cưới của nữ diễn viên được diễn ra long trọng và quy tụ sự tham dự của nhiều nghệ sĩ đình đám. Phương Hằng hào hứng tiết lộ chuyện đầu tiên mà 2 vợ chồng làm trong đêm tân hôn chính là ngồi đếm tiền. Số tiền mà hai vợ chồng “cá kiếm” được sau hôn lễ lên tới 10 tỷ đồng khiến Lâm Vỹ Dạ và Đức Thịnh cũng phải giật mình. Tuy nhiên, cái kết phía sau mới “dở khóc dở cười”.

Phương Hằng suýt ngã ngửa vì cứ ngỡ tiền mừng đám cưới 10 tỷ “Tụi em ngồi đếm tiền, sau khi cộng tiền lại thì Anh Tâm báo cho em con số em muốn bật ra khỏi ghế luôn. Anh báo em: 'Gần 10 tỷ vợ ơi'. Nhưng mọi người có tin không, em thì không tin. Hoá ra mỗi con số ông ấy ghi vào đều dư 1 số 0 ở cuối", đây cũng chính là lý do mà số tiền 10 tỷ bị hụt mất 9 tỷ. Ai ngờ do ông xã của Phương Hằng đều thêm 1 con số 0 vào mỗi số tiền Ngay lập tức, nhiều người đã để lại bình luận hài hước vì vợ chồng Phương Hằng - Anh Tâm ngỡ nhận tiền khủng nhưng "vụt mất" 9 tỷ trong 1 nốt nhạc chỉ vì nhầm con số. Không ít fan hâm mộ cũng phải “bất lực” và “câm nín” trước cú twist mà ông xã diễn viên Phương Hằng tạo ra. Tuy nhiên, netizen cho rằng 1 tỷ đồng tiền mừng cưới cũng là 1 con số không nhỏ.

Rất nhiều bạn bè trong làng giải trí đến tham dự đám cưới của cặp đôi Năm 2017, Phương Hằng và Anh Tâm quyết định về chung 1 nhà sau nhiều năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi có nhiều nghệ sĩ Vbiz như: Tú Vi, Gia Bảo, Tuấn Khương... đến dự. Hiện tại, cả hai vẫn chưa có tin vui và đang tận hưởng cuộc sống chuẩn vợ chồng son.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1-sao-nu-vbiz-cu-tuong-tien-mung-cuoi-10-ty-ai-de-mat-toi-9-ty-chi-vi-ly-do-nay-446256.html