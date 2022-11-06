Tin giải trí HOT nhất tuần: Hiền Hồ vướng nghi vấn mang thai, Giây phút trở về từ 'cửa tử' Itaewon của diễn viên Hiếu Nguyễn, MC Đại Nghĩa bật khóc trong ngày cuối cùng xuất gia

Trong tuần qua, nữ ca sĩ Hiền Hồ khoe dáng trong chiếc váy bồng bềnh mới khiến cô vướng nghi vấn mang thai. Cụ thể, theo cư dân mạng, Hiền Hồ vốn yêu thích những trang phục ôm sát tôn dáng nhưng thời gian gần đây, cô nàng chuyển hướng sang váy rộng thùng thình khiến dân tình chú ý.

Trong những ngày vừa qua, thảm kịch ở khu phố Itaewon trong dịp lễ Hallowen đã khiến thế giới bàng hoàng và để lại nỗi ám ảnh cho nhiều người. Xem chi tiết.

Mới đây, diễn viên Hiếu Nguyễn đã chia sẻ về đêm kinh hoàng ở khu phố Itaewon mà anh chính là nạn nhân trong vụ việc này, anh đăng tải bài viết với tiêu đề: "Tôi thoát chết ở Itaewon".

MC Quyền Linh xót xa khi con gái bị miệt thị ngoại hình:"Tôi xót con lắm. Các con tôi rất hồn nhiên"

MC Quyền Linh đã lên tiếng giải thích về việc gia đình, đặc biệt là hai cô con gái lên báo quá nhiều. Anh cho biết: "Tôi chưa bao giờ chủ động đưa thông tin, hình ảnh của con lên báo. Có thể mọi người quý gia đình tôi nên lấy hình ảnh 2 con bé đăng fanpage, báo chí. Có thời gian tôi sợ quá, dặn cả nhà đừng đăng gì thì mọi người vẫn đăng lại hình cũ. Tôi trân trọng tình cảm của mọi người nhưng xin đừng hiểu nhầm là tôi khoe khoang".

Gia đình MC Quyền Linh - Ảnh: Internet

Đồng thời, anh cũng tiết lộ rất xót con khi hai ái nữ nhận nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình. Xem chi tiết.

Mâu Thủy chính thức công khai chồng sắp cưới, khoảnh khắc "tình tứ" bên nửa kia khiến dân tình ngưỡng mộ

Cách đây không lâu, nàng hậu vừa khiến dân tình dậy sóng khi công khai mang thai con đầu lòng 6 tháng thì mới đây, cô nàng cũng vừa xác nhận chân dung chồng sắp cưới. Dù hình ảnh chất lượng kém, nhưng có thể thấy bạn trai người đẹp có vẻ ngoài vô cùng bảnh bao và phong độ.

Mâu Thủy và ông xã tương lai - Ảnh: Internet

Dù chỉ qua tấm hình tập thể, nhiều người đã nhận ra bạn trai Mâu Thủy chính là người xuất hiện cùng cô tại liveshow của Thanh Duy hồi tháng 9. Xem chi tiết

MC Đại Nghĩa chia sẻ xúc động hành trình tu tập, bật khóc trong ngày cuối cùng xuất gia

Tiết lộ về hành trình tu tập của mình, nam MC không kìm nén được cảm xúc, nghẹn ngào bật khóc. Được biết, tâm nguyện đi tu của nam MC đã có từ rất lâu, ngay từ nhỏ anh đã có ước mơ thành con của Phật. Thế nhưng, vì là con một trong nhà nên MC Đại Nghĩa chưa thể thực hiện điều này ở thời điểm đó.

MC Đại Nghĩa chia sẻ xúc động - Ảnh: Internet

Đại Nghĩa tham dự khóa tu xuất gia tại một ngôi chùa ở Huế. Nam MC đã có dự định này từ trước, nay kết hợp việc trao quà cho người dân tại Huế để thực hiện mong ước của mình. Xem chi tiết