'Thánh nữ Bolero' Jang Mi bất ngờ tổ chức đám cưới: Cô dâu xinh đẹp trong tà áo dài trắng, dàn phù dâu 'siêu chất lượng'

Sau thời gian dài hẹn hò, đám cưới của Jang Mi và vị hôn phu chính thức được diễn ra vào sáng nay (5/11) khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Sáng hôm nay 5/11, "Thánh nữ Bolero" Jang Mi - Bùi Thảo Trang đã chính thức lên xe hoa cùng với ông xã doanh nhân. Theo một vài hình ảnh được bạn bè chia sẻ, lễ rước dâu của nữ ca sĩ diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng cùng với sự hiện diện của người thân hai bên gia đình lẫn những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Jang Mi và vị hôn phu xuất hiện rạng rỡ trong lễ rước dâu sáng nay - Ảnh: Internet

Trong ngày trọng đại của chính mình, Jang Mi diện áo dài trắng truyền thống, trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên thần thái rạng ngời. Trong khi đó ông xã nữ ca sĩ diện vest bảnh bao, vẻ ngoài sáng lánh, phong độ và cực kì điển trai thực hiện nghi thức của lễ cưới đã nhận được nhiều lời khen.

Vợ chồng Jang Mi trông cực kì đẹp đôi tại lễ cưới - Ảnh: Internet Được biết, góp mặt trong dàn phù dâu của lễ cưới này còn có là dàn người đẹp "siêu chất lượng" bao gồm những chị em thân thiết với Jang Mi như Phương Anh Đào, Emma Nhất Khanh, Ngọc Thanh Tâm,...





Dàn phù dâu siêu chất lượng trong lễ cưới của ca sĩ Jang Mi - Ảnh: Internet Được biết, ông xã của ca sĩ Jang Mi tên là Nguyễn Minh Thu, hơn cô 2 tuổi, đang là doanh nhân làm việc trong công ty dược phẩm tại TP.HCM. Jang Mi từng tiết lộ cô và vị hôn phu quen nhau từ tháng 3/2022. Đến ngày 5/7, nữ ca sĩ chính thức được nửa kia cầu hôn và quyết định về chung một nhà sau quãng thời gian tìm hiểu, hẹn hò.

Jang Mi và bạn trai doanh nhân Nguyễn Minh Thu - Ảnh: Internet Jang Mi tên thật là Bùi Thảo Trang, sinh năm 1996, được nhiều người biết đến với cái tên "Thánh nữ Bolero". Ngoài ca hát, Jang Mi còn thử sức ở lĩnh vực đóng phim và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nu-bolero-jang-mi-bat-ngo-to-chuc-dam-cuoi-co-dau-xinh-dep-trong-ta-ao-dai-trang-dan-phu-dau-sieu-chat-luong-521499.html