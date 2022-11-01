Giây phút trở về từ 'cửa tử' Itaewon của diễn viên Hiếu Nguyễn: 'Cảm giác như thể đứng trước cửa địa ngục vậy'

Hậu trường 01/11/2022 07:48

Diễn viên Hiếu Nguyễn chia sẻ về thời khắc kinh hoàng khi anh chen chúc trong dòng người ở Itaewon, Hàn Quốc: "Tôi thoát chết ở Itaewon".

 

Trong những ngày vừa qua, thảm kịch ở itaewon.topic'>khu phố Itaewon trong dịp lễ Halloween đã khiến thế giới bàng hoàng và để lại nỗi ám ảnh cho nhiều người. Theo thông báo, đã có ít nhất 153 người thiệt mạng và 133 người khác bị thương do đám đông xô đẩy và giẫm đạp lên nhau khiến không khí tang tóc đã bao trùm cả đất nước Hàn Quốc. Trong những ngày vừa qua, thảm kịch ở khu phố Itaewon trong dịp lễ Halloween đã khiến thế giới bàng hoàng và để lại nỗi ám ảnh cho nhiều người. Theo thông báo, đã có ít nhất 153 người thiệt mạng và 133 người khác bị thương do đám đông xô đẩy và giẫm đạp lên nhau khiến không khí tang tóc đã bao trùm cả đất nước Hàn Quốc. 

Mới đây, nam diễn viên Hiếu Nguyễn đã chia sẻ về đêm kinh hoàng ở khu phố Itaewon mà anh chính là nạn nhân trong vụ việc này, anh đăng tải bài viết với tiêu đề: "Tôi thoát chết ở Itaewon".

Giây phút trở về từ 'cửa tử' Itaewon của diễn viên Hiếu Nguyễn: 'Cảm giác như thể đứng trước cửa địa ngục vậy' - Ảnh 1

"Giờ đây, mặc dù đã hạ cánh về Việt Nam, được nằm trên chiếc giường thân thương của mình, thì cảm xúc của Hiếu ở đêm hôm đó tại Itaewon vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mỗi khi nhắm mắt lại, Hiếu vẫn thấy cảnh tượng đó hiện lên trong đầu.

Tới giờ, Hiếu vẫn chưa dám đọc tin tức, chưa dám nghe báo đài, thậm chí còn không dám nghe những câu chuyện từ bạn bè về vụ việc này. Vì rằng, những sự thật mà mắt thấy, tai nghe, đã ám ảnh lấy tâm trí của Hiếu.

Giây phút trở về từ 'cửa tử' Itaewon của diễn viên Hiếu Nguyễn: 'Cảm giác như thể đứng trước cửa địa ngục vậy' - Ảnh 2

Tối 29/10, Hiếu, trong một chuyến du lịch cùng bạn bè tại Hàn Quốc, Hiếu đã quyết định đi chơi Halloween cùng mọi người. Chẳng mấy khi có cơ hội đặt chân tới xứ sở kim chi, lại vào một mùa lễ hội mà Hiếu biết chắc chắn sẽ rất tưng bừng và náo nhiệt.

Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại có thể rẽ theo hướng mà không một ai có thể ngờ được.

Khi ấy, Hiếu và bạn bè quyết định tới Itaewon để cùng tận hưởng không khí của lễ hội Halloween. Khi tới nơi thì vẫn còn khá sớm, Hiếu đã cùng mọi người đi dạo quanh một vòng.

Giây phút trở về từ 'cửa tử' Itaewon của diễn viên Hiếu Nguyễn: 'Cảm giác như thể đứng trước cửa địa ngục vậy' - Ảnh 3

Đi được một lúc thì dòng người trở nên tấp nập lên trông thấy. Lúc đó là khoảng 21h, Hiếu và mọi người quyết định rẽ vào một quán nước ở ngay đầu đường Itaewon chơi.

Dòng người trước mặt Hiếu trở nên ngày càng đông đúc hơn; họ bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau. Dòng người ùa vào từ cả 2 đầu đường Itaewon, cứ thế chen chúc nhau và chật cứng lại.

Có người nói lớn là có idol xuất hiện nên lao tới xem; có những người lại nói là có một đám cháy ở một quán bar gần đó. Tới giờ, Hiếu vẫn không thực sự rõ nguyên nhân là gì; nhưng Hiếu biết chắc chắn một điều: Ngay lúc đó, chính là sự hỗn loạn.

Cứ thế dòng người chen lấy nhau, tiếng la hét càng ngày càng lớn: 'Đừng có đẩy nữa!', 'Đẩy nữa là chết bây giờ!', 'Tôi ngợp thở quá!' là những thứ mà Hiếu nghe được. Nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn, Hiếu vận động cả nhóm chạy ra khỏi Itaewon ngay.

Cảnh tượng hỗn loạn cứ thể diễn ra cho tới khi lực lượng chức năng bắt đầu vào cuộc. Tiếng la hét bắt đầu hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Cảm giác như thể Hiếu đang đứng trước cửa địa ngục vậy, ám ảnh.

Giây phút trở về từ 'cửa tử' Itaewon của diễn viên Hiếu Nguyễn: 'Cảm giác như thể đứng trước cửa địa ngục vậy' - Ảnh 4

Thoát khỏi cái chết trong tích tắc, tới ngày hôm nay, Hiếu vẫn luôn cảm cảm nhận rõ sự kinh hoàng, và nỗi thương tiếc cho những người xấu số. Thương thay cho họ, những người khoác lên cho mình những bộ đồ tuyệt vời nhất; trang điểm lộng lẫy nhất; mà không hề biết rằng tai họa sắp giáng xuống, và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của họ".

Dù đã về Việt Nam an toàn nhưng những ký ức kinh hoàng về đêm định mệnh đó đã khiến nam diễn viên ám ánh. Ngay sau khi chia sẻ, bài viết ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cũng như người thân, bạn bè đồng nghiệp cũng đã trấn an, động viên đến nam diễn viên đã vượt qua giây phút thảm họa đó.

Giây phút trở về từ 'cửa tử' Itaewon của diễn viên Hiếu Nguyễn: 'Cảm giác như thể đứng trước cửa địa ngục vậy' - Ảnh 5

Hiếu Nguyễn từng được đánh giá là một trong những một diễn viên trẻ tài năng của showbiz Việt. Nam diễn viên đã ghi dấu ấn với khán giả vì tham gia vào nhiều bộ phim nổi tiếng như Hương Ga, Quyên, Bộ Ba Rắc Rối,... Vai diễn Thạch Sanh đã làm nên tên tuổi của Hiếu Nguyễn sau này. Ngoài ra, khuôn mặt điển trai của Hiếu Nguyễn cũng được người hâm mộ hết lời khen ngợi.

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