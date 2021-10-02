Quản lý nói gì về việc di chúc của Phi Nhung xuất hiện trên mạng?

Quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã có động thái đầu tiên xoay quanh những tin đồn liên quan đến di chúc của cô lúc qua đời.

Mới đây, sau khi Phi Nhung qua đời vào ngày 28/9, mạng xã hội lan truyền chóng mặt tin đồn cho rằng quản lý của Phi Nhung đã gấp rút thực hiện di chúc theo nguyện vọng của nữ ca sĩ. Thậm chí, bài viết về việc lập di chúc này còn nêu rõ nữ ca sĩ phân chia tài sản thế nào cho cả con ruột và con nuôi. Tuy nhiên, quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã chính thức lên tiếng về bức di chúc nói trên.

Vừa qua, quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa có thông tin chính thức về nghi vấn gấp rút lập di chúc cho cô trước khi qua đời. Ảnh: Internet

Theo đó, người này phủ nhận việc gấp rút lập di chúc nói trên và thông tin thêm: “Tôi không hề biết thông tin này. Thật sự quá đáng vì mọi việc chưa xong đâu vào đâu. Không có thông tin này đâu. Mong mọi người phải tỉnh táo để tránh bị dẫn dắt bởi những tin như vậy. Chúng tôi phải đợi xong xuôi hết rồi sau đó gia đình mới ngồi lại với nhau, bàn xem sắp tới sẽ phụ Phi Nhung thực hiện những dự định dang dở, chứ đâu thể muốn nói gì thì nói”.

Khi được hỏi về công tác chuẩn bị hậu sự cho cố nghệ sĩ , quản lý của Phi Nhung cho biết: “Hiện tại gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho Phi Nhung nên chưa thể chia sẻ gì hết. Chúng tôi vẫn đang đợi công văn của nhà nước. Chúng tôi phải thực hiện đúng những quy định trong giai đoạn dịch bệnh hiện tại”.

Theo như bài đăng trên mạng chưa qua kiểm chứng, cố nghệ sĩ Phi Nhung có lập di chúc để lại tài sản cho cả con ruột lẫn 23 người con nuôi của cô. Ảnh: Internet

Hiện người đứng ra lo tang sự thay mặt gia đình của cố Phi Nhung tại Mỹ là nghệ sĩ Việt Hương vẫn chưa có bất kỳ một thông tin chính xác nào về thời gian, địa điểm cũng như phương thức thực hiện tang lễ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-ly-noi-gi-ve-viec-di-chuc-cua-phi-nhung-xuat-hien-tren-mang-428242.html