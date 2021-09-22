Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ" như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời?

Giải trí 22/09/2021 21:27

Khi Hoàng Yến đăng tải những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân, nhiều fan đã vào bình luận khen ngợi nhan sắc trong trẻo của Chibi hệt như nàng “Tiểu Long Nữ” Lưu Diệc Phi mười mấy năm về trước.

Trong bộ ảnh mới nhất được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Trịnh Duy Linh, Hoàng Yến Chibi khoe nét đẹp trong vắt của mình trong những thước hình tối giản nhất. Dù là với gam màu trắng đen monochrome nhưng Hoàng Yến vẫn khoe được nhan sắc “cực phẩm" của mình tuổi 25. Bộ ảnh được Hoàng Yến thực hiện ở một bãi biển vào một ngày nắng đẹp.

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 1
Hoàng Yến Chi Bi giống "Cô Long" Lưu Diệc Phi như 2 chị em sinh đôi. Ảnh: NVCC, Weibo

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 2 

Những bức ảnh của Chibi Hoàng Yến chụp trên một mỏm đá ngoài biển với style “tóc gió bay bay" đã khiến nhiều người liên tưởng đến một nhân vật nổi tiếng của từng làm dậy sóng truyền hình những năm 2000 là “Cô Cô" Lưu Diệc Phi. Thật vậy, khi ghép những bức ảnh của Hoàng Yến bên cạnh nàng “Tiểu Long Nữ" thì không khác nào…“chị em sinh đôi". Ngoại hình mỏng manh, sắc vóc mải manh của Hoàng Yến khi đặt cạnh Lưu Diệc Phi cũng một 9 một 10 khó có thể phân biệt được. 

 Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 3

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 4
Dù ở góc nghiên hay góc trực diện thì Hoàng Yến trong trông chẳng khác nào Tiểu Long Nữ như tạc. Ảnh: NVCC, Weibo

Dưới bức ảnh của Hoàng Yến, nhiều cư dân mạng bình luận: “Giống Tiểu Long Nữ quá!”, “Tấm này hệt như Cô Cô", “Có ai thấy giống Lưu Diệc Phi không?”...Đáng nói hơn là một vài fan còn để lại bình luận mà có lẽ chính chủ cũng không hề biết câu trả lời: “Cô Cô ở đây còn Dương Quá đâu rồi?. Có lẽ câu trả lời này sẽ được bật mí trong tương lai xa còn hiện tại thì Hoàng Yến Chibi vẫn kín như bưng trong chuyện tình cảm.

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 5
Bình luận của cư dân mạng về sự giống nhau đến không tưởng tượng được này của Chibi và Diệc Phi, một vài fan còn vào hỏi: "Dương Quá đâu rồi?" làm khó chính chủ. 

 Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 6

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Hiện Hoàng Yến đang dành thời gian cho bản thân để sáng tác ca khúc mới, chơi game và vào bếp phụ mẹ để nấu nướng cho công việc bán hàng online trên mạng.

Một vài bức ảnh khác của Hoàng Yến trong bộ hình mới nhất qua góc máy của nhiếp ảnh gia Trịnh Duy Linh:

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 8

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 9

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 10

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 11

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 12

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 13

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 14

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 15

Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ' như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời? - Ảnh 16

Ảnh: Trịnh Duy Linh

Hoàng Yến Chibi: Giảm 5 cân vì stress, đang phụ mẹ bán hàng online và thèm cơm đoàn để tăng cân trở lại

Hoàng Yến Chibi: Giảm 5 cân vì stress, đang phụ mẹ bán hàng online và thèm cơm đoàn để tăng cân trở lại

Ngôi sao của “Tháng năm rực rỡ" cho biết mình bị sút 5 cân vì phải suy nghĩ quá nhiều cho những sáng tác mới, đồng thời cũng bày tỏ khao khát muốn được đi làm trở lại không oán than một lời.

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Từ khóa:   Hoàng Yến Chibi Hoàng Yến Lưu Diệc Phi

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