Dung nhan Hoàng Yến y hệt “Tiểu Long Nữ" như tạc, dân mạng vào hỏi câu chính chủ cũng không biết trả lời?

Trong bộ ảnh mới nhất được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Trịnh Duy Linh, Hoàng Yến Chibi khoe nét đẹp trong vắt của mình trong những thước hình tối giản nhất. Dù là với gam màu trắng đen monochrome nhưng Hoàng Yến vẫn khoe được nhan sắc “cực phẩm" của mình tuổi 25. Bộ ảnh được Hoàng Yến thực hiện ở một bãi biển vào một ngày nắng đẹp.

Những bức ảnh của Chibi Hoàng Yến chụp trên một mỏm đá ngoài biển với style “tóc gió bay bay" đã khiến nhiều người liên tưởng đến một nhân vật nổi tiếng của từng làm dậy sóng truyền hình những năm 2000 là “Cô Cô" Lưu Diệc Phi . Thật vậy, khi ghép những bức ảnh của Hoàng Yến bên cạnh nàng “Tiểu Long Nữ" thì không khác nào…“chị em sinh đôi". Ngoại hình mỏng manh, sắc vóc mải manh của Hoàng Yến khi đặt cạnh Lưu Diệc Phi cũng một 9 một 10 khó có thể phân biệt được.

Dù ở góc nghiên hay góc trực diện thì Hoàng Yến trong trông chẳng khác nào Tiểu Long Nữ như tạc. Ảnh: NVCC, Weibo

Dưới bức ảnh của Hoàng Yến, nhiều cư dân mạng bình luận: “Giống Tiểu Long Nữ quá!”, “Tấm này hệt như Cô Cô", “Có ai thấy giống Lưu Diệc Phi không?”...Đáng nói hơn là một vài fan còn để lại bình luận mà có lẽ chính chủ cũng không hề biết câu trả lời: “Cô Cô ở đây còn Dương Quá đâu rồi?. Có lẽ câu trả lời này sẽ được bật mí trong tương lai xa còn hiện tại thì Hoàng Yến Chibi vẫn kín như bưng trong chuyện tình cảm.

Bình luận của cư dân mạng về sự giống nhau đến không tưởng tượng được này của Chibi và Diệc Phi, một vài fan còn vào hỏi: "Dương Quá đâu rồi?" làm khó chính chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện Hoàng Yến đang dành thời gian cho bản thân để sáng tác ca khúc mới, chơi game và vào bếp phụ mẹ để nấu nướng cho công việc bán hàng online trên mạng.

Một vài bức ảnh khác của Hoàng Yến trong bộ hình mới nhất qua góc máy của nhiếp ảnh gia Trịnh Duy Linh:

Ảnh: Trịnh Duy Linh