Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, dân mạng đòi vào ‘giật bồ'

Giải trí 22/09/2021 13:11

Sau 9 tháng dài hẹn hò bí mật, “đả nữ" showbiz Ngô Thanh Vân đã chính thức công bố những hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai kém gần 1 con giáp.

Trên trang cá nhân của “bạn trai tin đồn" Ngô Thanh Vân, Huy Trần lần đầu công bố những bức ảnh tình tứ của cả 2 với tông màu trắng đen. Dù chỉ với 2 màu đơn giản nhưng những bức ảnh đời thường này rất hạnh phúc và tượng trưng cho tình cảm đơn sơ mà bền chặt của cặp đôi.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, dân mạng đòi vào ‘giật bồ' - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân công khai hình ảnh bên Huy Trần, tình bể bình thế này hỏi sao "đả nữ" không xiêu vẹo? Ảnh: FBNV
Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, dân mạng đòi vào ‘giật bồ' - Ảnh 2
Dân mạng đòi vào "giật bồ" của Ngô Thanh Vân vì quá chất lượng 

Ngô Thanh Vân và Huy Trần vướng nghi án hẹn hò vào đầu năm 2021 khi Huy Trần bị cư dân mạng soi ra xuất hiện tại bữa tiệc đón Tết Tân Sửu ở quê nhà Ngô Thanh Vân, từ đó loạt “hint" cả 2 đang hẹn hò nhưng trong vòng bí mật đã được “bắn" tứ tung trên mạng xã hội. Thậm chí có cả những khoảnh khắc “tố" cả 2 đã dọn về ở chung nhà từ rất lâu. Cạnh đó, Huy Trần và Ngô Thanh Vân cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh du lịch cùng nhau ở cùng 1 địa điểm và thời gian, tuy nhiên giấu mặt đối phương cho đến tận thời điểm hiện tại.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, dân mạng đòi vào ‘giật bồ' - Ảnh 3

Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, dân mạng đòi vào ‘giật bồ' - Ảnh 4

Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, dân mạng đòi vào ‘giật bồ' - Ảnh 5

Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, dân mạng đòi vào ‘giật bồ' - Ảnh 6
Những khoảnh khắc rất đời thường của cặp đôi vừa được công bố. Ảnh: FBNV
Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, dân mạng đòi vào ‘giật bồ' - Ảnh 7
Trước đó Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã có những khoảnh khắc rất thân thiết trong tiệc sinh nhật nữ diễn viên. Ảnh: FBNV
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