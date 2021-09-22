Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, dân mạng đòi vào ‘giật bồ'

Trên trang cá nhân của “bạn trai tin đồn" Ngô Thanh Vân, Huy Trần lần đầu công bố những bức ảnh tình tứ của cả 2 với tông màu trắng đen. Dù chỉ với 2 màu đơn giản nhưng những bức ảnh đời thường này rất hạnh phúc và tượng trưng cho tình cảm đơn sơ mà bền chặt của cặp đôi.

Ngô Thanh Vân công khai hình ảnh bên Huy Trần, tình bể bình thế này hỏi sao "đả nữ" không xiêu vẹo? Ảnh: FBNV

Dân mạng đòi vào "giật bồ" của Ngô Thanh Vân vì quá chất lượng

Ngô Thanh Vân và Huy Trần vướng nghi án hẹn hò vào đầu năm 2021 khi Huy Trần bị cư dân mạng soi ra xuất hiện tại bữa tiệc đón Tết Tân Sửu ở quê nhà Ngô Thanh Vân, từ đó loạt “hint" cả 2 đang hẹn hò nhưng trong vòng bí mật đã được “bắn" tứ tung trên mạng xã hội. Thậm chí có cả những khoảnh khắc “tố" cả 2 đã dọn về ở chung nhà từ rất lâu. Cạnh đó, Huy Trần và Ngô Thanh Vân cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh du lịch cùng nhau ở cùng 1 địa điểm và thời gian, tuy nhiên giấu mặt đối phương cho đến tận thời điểm hiện tại.