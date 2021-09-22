Việt Hương đón Trung Thu đầu tiên hạnh phúc bên chồng con, ông Đoàn Ngọc Hải vào chúc mừng

Sau 3 tháng miệt mài làm từ thiện, cuối cùng Việt Hương cũng đã có cái Tết đoàn viên đúng nghĩa bên chồng con.
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Vừa qua, Việt Hương đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc hạnh phúc cùng gia đình trong đêm Trung Thu. Đây cũng là cái Tết đoàn viên duy nhất và đầu tiên 3 thành viên trong gia đình Việt Hương hạnh phúc sum vầy cùng nhau. Nếu khoảng thời gian này nữ danh hài và chồng vẫn còn làm từ thiện thì hẳn sẽ không có khoảnh khắc hạnh phúc gia đình thế này.
Tấm hình nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. Không ít nghệ sĩ Việt đã gửi lời chúc tới đại gia đình Việt Hương, thậm chí, ông Đoàn Ngọc Hải cũng bình luận dưới status.“Một gia đình hạnh phúc”, ông Hải viết.
Ông Đoàn Ngọc Hải có cơ duyên gặp mặt và làm việc với Việt Hương qua chương trình “Cơ Hội Đổi Đời” và được Việt Hương tặng một chiếc xe cứu thương. Từ đó, ông Hải và nữ nghệ sĩ đã giữ mối quan hệ thân thiết. Không ít lần, ông Hải đã bình luận dưới bài viết của nữ nghệ sĩ và khiến công chúng hết sức thích thú bởi lẽ hai con người này có chung giàu lòng nhân ái, tích cực làm từ thiện lại gắn kết, luôn tương trợ lẫn nhau.