Việt Hương đón Trung Thu đầu tiên hạnh phúc bên chồng con, ông Đoàn Ngọc Hải vào chúc mừng

Giải trí 22/09/2021 13:08

Sau 3 tháng miệt mài làm từ thiện, cuối cùng Việt Hương cũng đã có cái Tết đoàn viên đúng nghĩa bên chồng con.

Vừa qua, Việt Hương đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc hạnh phúc cùng gia đình trong đêm Trung Thu. Đây cũng là cái Tết đoàn viên duy nhất và đầu tiên 3 thành viên trong gia đình Việt Hương hạnh phúc sum vầy cùng nhau. Nếu khoảng thời gian này nữ danh hài và chồng vẫn còn làm từ thiện thì hẳn sẽ không có khoảnh khắc hạnh phúc gia đình thế này.

Việt Hương đón Trung Thu đầu tiên hạnh phúc bên chồng con, ông Đoàn Ngọc Hải vào chúc mừng - Ảnh 1
Việt Hương đăng tải về Trung thu hạnh phúc của gia đình đầu tiên trong cuộc đời, trước đó danh hài miệt mài làm từ thiện suốt 3 tháng. Ảnh: Chụp màn hình

Tấm hình nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. Không ít nghệ sĩ Việt đã gửi lời chúc tới đại gia đình Việt Hương, thậm chí, ông Đoàn Ngọc Hải cũng bình luận dưới status.“Một gia đình hạnh phúc”, ông Hải viết.

Việt Hương đón Trung Thu đầu tiên hạnh phúc bên chồng con, ông Đoàn Ngọc Hải vào chúc mừng - Ảnh 2
Ông Đoàn Ngọc Hải và nghệ sĩ Cát Phượng để lại bình luận chúc mừng. Ảnh: Chụp màn hình

Ông Đoàn Ngọc Hải có cơ duyên gặp mặt và làm việc với Việt Hương qua chương trình “Cơ Hội Đổi Đời” và được Việt Hương tặng một chiếc xe cứu thương. Từ đó, ông Hải và nữ nghệ sĩ đã giữ mối quan hệ thân thiết. Không ít lần, ông Hải đã bình luận dưới bài viết của nữ nghệ sĩ và khiến công chúng hết sức thích thú bởi lẽ hai con người này có chung giàu lòng nhân ái, tích cực làm từ thiện lại gắn kết, luôn tương trợ lẫn nhau. 

Việt Hương đón Trung Thu đầu tiên hạnh phúc bên chồng con, ông Đoàn Ngọc Hải vào chúc mừng - Ảnh 3
Ông Hải và Việt Hương giữ mối quan hệ thân thiết sau khi có dịp nhận trợ giúp xe cứu thương từ nữ danh hài. Ảnh: FBNV
Việt Hương đón Trung Thu đầu tiên hạnh phúc bên chồng con, ông Đoàn Ngọc Hải vào chúc mừng - Ảnh 4
Gia đình của Việt Hương hiếm có dịp sum vầy đầy đủ thế này trừ dịp đặc biệt như Tết nguyên đán. Ảnh: FBNV

 

Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà "chảy nước miếng"

Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà "chảy nước miếng"

Nhìn những bức ảnh đi du lịch khắp nơi của diễn viên Duy Khánh mà ngỡ ngàng về độ chịu đi và chịu chi của nam diễn viên. Anh chàng ăn vận không khác nào sao Hollywood và đi du lịch tới những miền đất đẹp và đỉnh nhất thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Việt Hương Việt Hương Hoài Phương Việt Hương tặng xe cứu thương cho Đoàn Ngọc Hải

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực