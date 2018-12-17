Ý tưởng trang trí giáng sinh cho văn phòng vừa đẹp vừa tiết kiệm

Với mỗi không gian văn phòng lại có một cách bố cục khác nhau. Do đó, chúng ta cần biết cách lựa chọn trang trí phù hợp dựa trên từng không gian khác nhau.

Noel đang về khắp nơi, trên đường phố, trong các ngõ ngách. Trang trí giáng sinh đẹp là cách tạo không khí văn phòng tạo cảm hứng làm việc cho tất cả mọi người. Sau đây là một số cách trang trí giáng sinh cho văn phòng thêm rực rỡ, mới lạ và ấm cúng.

Nên tận dụng mảng tường rộng, bỏ trống của văn phòng để trang trí một cây thông Noel. Đây là một ý tưởng trang trí giáng sinh cho văn phòng rất tuyệt vời.

Khi trang trí, nên chọn chất liệu làm cây thông đơn giản, dễ gắn lên tường. Để cây thông Noel của văn phòng thêm lung linh, nên gắn thêm cả những đôi tất, hình ảnh ông già noel và cả đèn led.

Khi trang trí, nên chọn chất liệu làm cây thông đơn giản, dễ gắn lên tường

Chỉ vài bước nhanh gọn, chúng ta đã có ngay một cây thông mang không khí Noel ngập tràn trong văn phòng làm việc. Những phụ kiện trang trí này sẽ giúp cho mọi người tinh thần làm việc thêm hứng khởi hơn.

2. Trang trí Noel với cây thông handmade

Ý tưởng trang trí Noel cho văn phòng với bao tay cao su

Thay vì trang trí với những cây thông bằng nhựa thông thường khá tốn kém, có thể thử “chế tạo” một cây thông đặc biệt vừa rẻ tiền lại vừa độc đáo.

Cây thông được làm từ sổ sách và đèn nháy vô cùng độc đáo

Hãy thử sáng tạo với những dụng cụ văn phòng phẩm sẵn có để cây thông Noel thêm phần bắt mắt.

Cây thông Noel với dây đèn lấp lánh rất sáng tạo

3. Trang trí góc làm việc công sở mùa Giáng sinh an lành

Các góc văn phòng bỏ trống với diện tích khá rộng sẽ là địa điểm lý tưởng thỏa sức trang trí đón Noel.

Trang trí góc làm việc

Có thể tạo mô hình những ngôi nhà nhỏ phủ tuyết trắng với vật liệu chính là bông. Hoặc dùng những phụ kiện trang trí giáng sinh xinh xắn như tuyết, xe tuần lộc, ông già noel…để trang trí lên các lọ cắm hoa.

Tận dụng mảng tường rộng, bỏ trống của văn phòng để trang trí một cây thông Noel

Hay trang trí giáng sinh đơn giản một góc nhỏ văn phòng với những dây băng, kim tuyến và những hộp quá trắng – xanh – đỏ.

Đồng thời, nếu muốn không gian văn phòng thêm phần ấn tượng hơn, có thể vẽ trang trí giáng sinh với các họa tiết ngộ nghĩnh tại cửa các khung cửa, mặt kính.

Trang trí giáng sinh đơn giản cho góc làm việc

Dùng bình xịt màu vẽ lên các hình thù liên quan đến Giáng sinh cũng là cách trang trí giáng sinh trên cửa kính rất hay. Sau khi vẽ trên kính, chúng ta có thể dễ dàng làm sạch, và trả lại cửa kính nguyên như cũ.

Trang trí bằng cách vẽ lên cửa kính, tường các hình thù liên quan đến Giáng sinh

Đặc biệt, vẽ trang trí giáng sinh là một trong những cách trang trí sáng tạo giúp giải quyết bài toán khó trang trí giáng sinh đẹp cho văn phòng có diện tích khiêm tốn không cho phép bày biện quá nhiều đồ đạc.

4. Trang trí trần nhà

Trang trí trần nhà giúp văn phòng ngập tràn không khí lạnh giá đặc trưng của mùa đông

Trần nhà là vị trí vô cùng tiện lợi để trang trí Giáng sinh. Dùng những sợi dây treo ngộ nghĩnh hay tự làm những bông tuyết bằng giấy, những quả châu nhiều màu sắc để treo lên trần nhà đều là những gợi ý rất hay.

Sử dụng những quả châu để trang trí Noel văn phòng đơn giản

Với cách trang trí này, văn phòng sẽ ngập tràn không khí lạnh giá đặc trưng của mùa đông.

5. Dùng các dải kim tuyến và đèn led trang trí Giáng sinh

Trang trí Giáng sinh cho văn phòng

Trang trí Noel văn phòng với dây kim tuyến và đèn led cũng là một ý tưởng hay và dễ làm, ít tốn kém. Những loại dây đèn led nhiều màu sắc khi được phối cùng với dây kim tuyến hoặc nhánh cây thông sẽ mang đến không gian ấm cúng và tràn ngập không khí Giáng Sinh cho văn phòng.

Kết hợp dây đèn led nhiều màu sắc cùng với dây kim tuyến

6. Trang trí với thiệp Noel

Thêm một ý tưởng trang trí Giáng Sinh cho văn phòng khá đơn giản lại rất thiết thực đó là dùng thiệp Noel.

Dùng thiệp Noel là ý tưởng trang trí Giáng Sinh cho văn phòng khá đơn giản lại rất thiết thực

Không những dùng để trang trí, thiệp có thể dùng để ghi lời nhắn gửi yêu thương đến đồng nghiệp.

7. Trang trí văn phòng bằng những hộp quà nhỏ

Những hộp quà nhỏ đầy màu sắc có tác dụng để trang trí và làm quà tặng trao đổi cho nhau sẽ giúp văn phòng rực rỡ hơn rất nhiều. Với văn phòng công ty, đây là cách trang trí không mất nhiều thời gian và dễ thực hiện nhất.

Trang trí văn phòng với những hộp quà nhỏ

Những hộp quả nhỏ đầy màu sắc này sẽ khiến văn phòng thêm ấm cúng và có không khí giáng sinh hơn, nên dùng tông màu đỏ và trắng nhé.

Những hộp quả nhỏ đầy màu sắc này sẽ khiến văn phòng ấm cúng và nhiều không khí Giáng sinh

8. Gấu bông trang trí Noel

Gấu bông trang trí Noel

Việc trang trí Giáng sinh cho văn phòng tưởng chừng mất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, có thể đơn giản hóa bằng cách trang trí chỉ với ông già Noel nhồi bông, một chú gấu bông nhỏ nhắn và dễ thương đặt ngay đầu bàn làm việc.

9.Trang trí noel cho những cánh cửa



Trang trí Noel cho cánh cửa

Để trang trí những cánh cửa ra vào văn phòng, có thể tự làm chiếc vòng trang trí Giáng sinh bằng lá và quả thông với vài phụ kiện nhỏ nhắn thêm thắt vào để tô điểm hơn.

Tự làm chiếc vòng trang trí Giáng sinh giúp cho những cánh cửa thêm đẹp và ấn tượng

Vòng nguyệt quế là một biểu tượng trong nghi thức chào đón Giáng sinh mới. Chiếc vòng hoa được treo trước cánh cửa sẽ giúp mọi người cảm nhận được không khí Giáng sinh đang đến gần. Ngoài ra những chiếc vòng hoa với màu sắc nổi bật còn khiến cho những cánh cửa thêm đẹp và ấn tượng.

10. Dùng những phụ kiện nhỏ xinh

Để trang trí Giáng sinh cho văn phòng với không gian có diện tích khiêm tốn, nên tránh lựa chọn những món đồ trang trí quá lớn. Không chỉ làm không gian mất cân đối mà chung sẽ gây cảm giác chật chội.

Nên dùng những đồ trang trí nhỏ nhắn, ngộ nghĩnh để có thể tận dụng mọi ngóc ngách của văn phòng

Thay vào đó, bạn hãy dùng những đồ trang trí nhỏ nhắn, ngộ nghĩnh để có thể tận dụng mọi ngóc ngách của văn phòng. Mặc dù đồ trang trí nhỏ nhắn nhưng nếu bạn sắp đặt khéo léo một chút thì không gian làm việc vẫn lung linh và cuốn hút vô cùng.

Mua đồ trang trí giáng sinh ở đâu rẻ?

Để trang trí Giáng sinh cho văn phòng làm việc thêm lộng lẫy và tiết kiệm, nên mua hàng made in Vietnam. Có nhiều nơi cung cấp đồ trang trí Giáng sinh với mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý trên thị trường. Có thể kể đến các con phố như Lương Văn Can, Hàng Mã (Hà Nội), Hải Thượng Lãn Ông, Kỳ Đồng (TP. HCM).

Trang trí Giáng sinh cho văn phòng làm việc thêm lộng lẫy và tiết kiệm

Trên đây là một số ý tưởng trang trí giáng sinh cho văn phòng đơn giản, đẹp, độc đáo mà tiết kiệm chi phí, dễ thực hiện mà có thể mang cả mùa giáng sinh ngập tràn công sở.

Với mẫu trang trí giáng sinh cho văn phòng vừa chia sẻ, hy vọng bạn đọc sẽ có nhiều hơn những những ý tưởng trang trí Noel văn phòng. Đồng thời có thể mang không khí Noel đến cùng những người đồng nghiệp thân yêu.