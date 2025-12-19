Đặt vé tích điểm, đón lộc du xuân 2026 cùng BestPrice Travel

Đại diện BestPrice.vn cho biết, từ 2025, lượng khách quan tâm đến các chương trình tích điểm và ưu đãi khi đặt vé máy bay đã tăng rõ rệt. “Khách hàng hiện nay không chỉ nhìn vào giá vé niêm yết, mà quan tâm nhiều hơn đến giá trị cộng thêm như tích điểm, hoàn tiền hoặc giảm trừ cho các lần đặt tiếp theo”, đại diện đơn vị này nhận định.

Thực tế nhiều năm cho thấy, vé máy bay dịp Tết thường khó giảm sâu khi cận ngày bay do nhu cầu tăng cao trong khi số lượng chuyến bay có hạn. Trước áp lực chi phí, thay vì chờ “vé rẻ”, nhiều người chuyển sang cách tiếp cận mới: đặt vé sớm, theo dõi ưu đãi và tận dụng các chương trình tích điểm để giảm tổng chi phí cho cả hành trình.

Trong bối cảnh hành vi mua vé ngày càng số hóa, các chương trình tích điểm được xem là một trong những công cụ giúp người tiêu dùng kiểm soát chi tiêu hiệu quả hơn. Thay vì ưu đãi mang tính thời điểm ngắn hạn, tích điểm cho phép khách hàng hưởng lợi lâu dài, đặc biệt phù hợp với những người di chuyển thường xuyên.

Với 15 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, là tổng đại lý các hãng hàng không nội địa và quốc tế, BestPrice có hệ thống website thông minh. Đặt vé máy bay BestPrice, giá vé máy bay luôn đảm bảo được cập nhật nhanh chóng, so sánh giá liên tục, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm vé Tết giá tốt nhất.

Tại BestPrice.vn, chương trình tích điểm được triển khai theo hình thức mở tài khoản người dùng. Theo đó, khách hàng khi tạo tài khoản sẽ được tặng ngay 50.000 đồng trong ví tích điểm để sử dụng giảm trừ cho đơn hàng vé máy bay hoặc các dịch vụ du lịch khác. Mỗi giao dịch thành công tiếp tục được cộng điểm, dùng để giảm giá cho những lần đặt các dịch vụ du lịch lần sau tại BestPrice như tour du lịch, du thuyền, khách sạn, vé vui chơi…

Đặc biệt theo BestPrice.vn, chương trình tích điểm được áp dụng kết hợp với nhiều hình thức ưu đãi khác như mã giảm giá theo thời điểm, tặng quà, hay các chương trình săn deal giá tốt trên livestream của Công ty.

Văn phòng BestPrice tại Hà Nội

Chị Minh Trang (TP.HCM) - khách hàng của BestPrice chia sẻ: “Tôi hay đặt tour tại BestPrice.vn, tích điểm cũng được hơn 500.000đ. Tôi để dành để giảm trừ đặt vé máy bay Tết 2026 Công ty rất lợi, tiết kiệm được khá nhiều cho chuyến đi.”

Ngoài ra, BestPrice cũng hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái để mở rộng giá trị sử dụng của những khách hàng có tài khoản tích điểm. Cụ thể những khách hàng có tài khoản tại BestPrice sẽ được nhận vô vàn các ưu đãi đặc quyền từ các thương hiệu liên kết như Công ty Pharrmart.vn, Thẩm mỹ viện Lux Beauty Center, Ứng dụng dọn nhà beTaskee…

Chương trình tặng gift voucher giảm giá khi mua hàng tại Pharmart.vn

(ưu đãi đã kết thúc từ tháng 10/2025)

Theo đánh giá của giới chuyên môn, mô hình kết hợp tích điểm với nhiều chương trình ưu đãi đang phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng mới: người mua vé quan tâm đến tổng giá trị nhận được trong dài hạn, cũng như sự linh hoạt khi sử dụng ưu đãi cho nhiều nhu cầu du lịch khác nhau, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm như dịp Tết và mùa du xuân.

Công ty du lịch BestPrice Travel

- SĐT Tổng đài: 1900 2605

- Website: https://www.bestprice.vn/

- VP. Hà Nội: Tầng 11, Tòa Vinaconex Diamond, 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội. ĐT: (024) 7307 2605

- VP. TP.HCM: 21 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Hồ Chí Minh. ĐT: (028) 7307 2605

- VP. Hải Phòng: Số 36, quốc lộ 17B, Tổ dân phố Cái Tắt, Phường An Hải, Hải Phòng. ĐT: (024) 7307 2605