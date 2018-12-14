Những địa điểm đi chơi Giáng sinh ở Hà Nội không thể bỏ qua

Du lịch 14/12/2018 15:36

"Giáng sinh đi chơi ở đâu Hà Nội?" Một loạt gợi ý sau đây sẽ giúp các bạn tham khảo lựa chọn địa điểm đi chơi Giáng sinh ở Hà Nội thật vui và đáng nhớ.

Nếu còn chưa biết ở Hà Nội đi đâu chơi Giáng sinh vừa vui vẻ, ý nghĩa thì các bạn hãy thử cân nhắc các địa điểm đi chơi Giáng sinh ở Hà Nội dưới đây nhé. 

Những địa điểm đi chơi Giáng sinh không thể bỏ qua khi đến Hà Nội

Địa điểm đi chơi Noel ở Hà Nội
Địa điểm đi chơi Noel ở Hà Nội

1. Giáng sinh nên đi đâu ở Hà Nội: Đón Giáng sinh tại các nhà thờ

Giáng sinh vui vẻ và nô nức nhất vào đêm 24.12 kỉ niệm ngày Con Chúa xuống thế làm người, cứu chuộc cho nhân loại. Đây là một lễ hội lớn với người Công giáo nên hàng năm, mỗi dịp Giáng sinh, các nhà thờ đều trang hoàng thật lộng lẫy, đẹp, như khoác một tấm áo mới đón tiếp mọi người đến thăm. 

Khi đi chơi Giáng sinh các bạn có thể lựa chọn đến những nhà thờ lớn tại Hà Nội, tiêu biểu như là: 

- Đi chơi Nhà thờ Lớn ở Hà Nội

Nhà thờ Lớn là một điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ vào dịp Giáng sinh
Nhà thờ Lớn là một điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ vào dịp Giáng sinh

Nhà thờ Lớn nằm trong khu phố nhà Thờ, vào mỗi dịp Giáng sinh lại đón tiếp hàng ngàn người đến chơi và thăm. Không bắt buộc phải theo đạo, các bạn trẻ hay du khách đều có thể hòa mình cùng tham gia các hoạt động đón Giáng sinh tại nhà thờ từ ngày 22-24/12. 

- Nhà thờ Hàm Long 

Nhà thờ Hàm Long là một trong những nhà thờ lớn ở Hà Nội, của Giáo hội Công giáo Rôma, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, tọa lạc ở số 21 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm. Vốn do kiến trúc sư người Việt, là du học sinh Pháp thiết kế nên nhà thờ Hàm Long tuy không có diện tích lớn nhưng lại có kiến trúc độc đáo. Và đến ngày Giáng sinh, nhà thờ cũng được trang hoàng rực rỡ đón tiếp hàng ngàn lượt khách viếng thăm.

- Nhà thờ Cửa Bắc 

Nhà thờ Cửa Bắc địa chỉ tại số 56 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Từ trước tới nay, nhà thờ Cửa Bắc luôn được đánh giá là công trình điển hình cho phong cách kiến trúc kết hợp châu Âu và Việt Nam, là một địa điểm đi chơi Giáng sinh lý tưởng cho mọi người.

- Nhà thờ Phùng Khoan

Tuy nằm cách biệt hơn hẳn ba nhà thờ trên, tuy nhiên, nhà thờ Phùng Khoan cũng là một địa điểm đi chơi Giáng sinh vui vẻ với hàng chữ Giáng sinh thật to và nổi bật, các hoạt động trang trí hang đá Giáng sinh, cây thông Noel, cây điều ước. 

2. Giáng sinh nên đi đâu ở Hà Nội: Điểm đến là các trung tâm thương mại 

Vào ngày này các trung tâm thương mại đều rất nhộn nhịp, đông người qua lại, được trang trí thật lung linh, là tổ hợp giải trí kín được rất nhiều người yêu thích. Thế nên không có gì lạ khi chúng trở thành địa điểm đi chơi Giáng sinh ở Hà Nội thật lí tưởng cho các bạn trẻ và cả đối tượng là những gia đình, nhất là những gia đình có con nhỏ, rất tiện tìm chỗ nghỉ chân khi các em bé chơi mệt. 

Một số trung tâm thương mại trang trí đẹp nổi bật dịp Giáng sinh có thể kể đến là: 

- Royal City

Royal City trang hoàng lỗng lẫy đón Giáng sinh
Royal City trang hoàng lỗng lẫy đón Giáng sinh

- Time City

TimeCity đèn sáng lung linh trong dịp Giáng sinh
TimeCity đèn sáng lung linh trong dịp Giáng sinh

- Vincom Nguyễn Chí Thanh

Vincom Nguyễn Chí Thanh cũng thu hút nhiều người đến chơi vào ngày Giáng sinh
Vincom Nguyễn Chí Thanh cũng thu hút nhiều người đến chơi vào ngày Giáng sinh

- Aeon Mall 

Aeon Mall có lượt người đến đông đột biến ngày Noel
Aeon Mall có lượt người đến đông đột biến ngày Noel

- Tràng Tiền Plaza

Tràng Tiền Plaza bừng sáng rực rỡ ngày Noel
Tràng Tiền Plaza bừng sáng rực rỡ ngày Noel

- The Garden

Không khí đậm chất Giáng sinh tại The Garden Hà Nội
Không khí đậm chất Giáng sinh tại The Garden Hà Nội

3. Giáng sinh đi đâu chơi ở Hà Nội: Hãy đến phố đi bộ Hồ Gươm 

Nhắc đến Hà Nội, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh ở Hà Nội không thể không nhắc đến phố đi bộ Hồ Gươm. Tại đây, vào dịp Giáng sinh, có rất nhiều hoạt động trang hoàng nổi bật: Trang trí cây thông Noel đèn lấp lánh, ông già tuyết, các hoạt động biểu diễn ca nhạc, vui chơi, các trò chơi dân gian,... thu hút người xem và tham gia.

Nhiều người thích đi chơi ở phố đi bộ ngày Giáng sinh
Nhiều người thích đi chơi ở phố đi bộ ngày Giáng sinh

Một lưu ý nhỏ: Vào ngày Giáng sinh trên phố đi bộ thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia, đông đúc nên không thích hợp với những ai có sức khỏe yếu hay các gia đình, chuẩn bị trước cả tinh thần sẽ bị tắc đường, di chuyển chậm khi đến và đi trên phố. 

4. Đi đâu chơi Giáng sinh ở Hà Nội: Đi chơi phố cổ Hà Nội trang hoàng rực rỡ ngày Giáng sinh

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc màu Noel
Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc màu Noel

Rất gần nhà thờ Lớn, phố đi bộ hay Tràng Tiền Plaza, khi đi chơi Noel các địa điểm trên các bạn hoàn toàn có thể đi thăm sang phố cổ Hà Nội, đặc biệt là hàng Mã, gần 1 tháng trước khi diễn ra Giáng sinh, trên đây đã nô nức và nhộn nhịp bán đồ đi chơi Giáng sinh và thu hút nhiều bạn trẻ. Chắc chắn khi đến đây, các bạn sẽ có những bức ảnh đậm chất Giáng sinh nhất trên phố phường Hà Nội. 

5. Đi chơi Giáng sinh yên bình tại các quán cà phê Hà Nội

Nếu không thích quá ồn ào hay đông đúc người, các bạn có thể lựa chọn những địa điểm yên tĩnh hơn hẳn như các quán cà phê, nhất là các quán cà phê trên cao, tầm nhìn từ trên cao xuống toàn thành phố dễ dàng cho bạn tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh đang diễn ra.

Một số địa điểm có thể cân nhắc như là Trill Rooftop Cafe & Bistro ở tầng 26 của tòa nhà Hei Tower, Càfê RuNam - nằm trên phố Nhà Thờ, hay Eden Coffee cũng nằm quanh khu phố Nhà Thờ đông đúc.

Tận hưởng không khí Giáng sinh an lành tại quán cà phê cũng là một lựa chọn không tồi
Tận hưởng không khí Giáng sinh an lành tại quán cà phê cũng là một lựa chọn không tồi

Hy vọng các bạn đã chọn được địa điểm đi lễ Giáng sinh ở Hà Nội ưng ý và mặc xinh đi chơi Giáng sinh lộng lẫy. Chúc các bạn có một Giáng sinh an lành và vui vẻ.

Các mẫu hang đá Giáng sinh mini đẹp nhất mùa Noel

Các mẫu hang đá Giáng sinh mini đẹp nhất mùa Noel

Tham khảo các mẫu làm hang đá giáng sinh mini đẹp nhất sau đây để trang trí cho ngày Giáng sinh thêm phần trọn vẹn ý nghĩa và trang trọng.

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