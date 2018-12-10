Cách làm thiệp Giáng sinh handmade đơn giản mà đẹp nhất

làm thiệp giáng sinh handmade\r

tự làm thiệp giáng sinh handmade\r

thiệp giáng sinh handmade dễ làm\r

thiệp giáng sinh handmade đơn giản\r

trang trí thiệp giáng sinh handmade"}" data-sheets-userformat="{"2":4264,"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"15":"arial,sans,sans-serif"}"> Trang trí thiệp Giáng sinh handmade dễ làm và đơn giản, các bạn sẽ nhanh chóng có được một món quà tặng bạn bè, người thân, đồng nghiệp đầy tràn ý nghĩa và gửi trọn vẹn tình cảm yêu mến của bản thân mà không mất quá nhiều chi phí, thời gian hay công sức.

Gấp đôi phần bìa cứng lại.

Lấy giấy kỹ thuật, cắt thành các hình chữ nhật. Hình đầu tiên có chiều dài 5cm và chiều rộng 8cm, các hình sau giảm dần kích thước sao cho chiều dài giảm 1/4 so với hình trước nó.

Gấp các hình chữ nhật cắt trên xếp nếp, gập mặt trước mặt sau như khi chúng ta gấp quạt giấy, các nếp đều nhau và có chiều rộng khoảng 1cm. Gấp đôi hình chữ nhật, dùng keo dán, dán sao cho cân giữa hình theo nếp gấp bìa cứng, đảm bảo cây thông sẽ mở ra khi chúng ta mở thiệp.

Dán hình ngôi sao phía trên đầu cây thông là hoàn thành xong tấm thiệp Giáng sinh handmade 3D.

Tự làm thiệp Giáng sinh handmade đẹp



Hướng dẫn làm thiệp Giáng sinh handmade đẹp

Nguyên vật liệu cần chuẩn bị:

Một bìa cứng màu trắng có kích thước 7x10 cm

Một bìa cứng màu xanh có kích thước 8x11 cm

Bút chì

Kéo

Thước

Keo dán

Nhũ bạc lấp lánh

Các bước thực hiện:

Gấp đôi bìa cứng màu xanh và màu trắng. Với bìa trắng, phần nếp gấp sẽ là phần thân cây, vẫn đang trong tình trạng gấp đôi bìa, dùng bút chì vẽ một nửa tam giác trên tờ giấy, tam giác cách phần đỉnh khoảng 5mm, cách bên dưới khoảng 2,5cm, tam giác cao khoảng 6cm.

Dùng thước và bút chì chia tam giác thành 4 phần nằm ngang cách đều nhau, mỗi hình có chiều cao khoảng 1,5cm. Lại dùng bút chì sửa phần đường ngang dưới thành hình lượn sóng. Dùng kéo cắt dọc theo hình lượn sóng ấy, mở và lật bìa cứng trắng từ trong ra ngoài, vuốt dọc theo nếp gấp để rõ phần sống cây.

Dùng keo dính, gắn phần bìa trắng vào phần bìa xanh trừ phần diện tích tam giác, dùng lọ nhũ trắng vẽ trang trí phần tam giác cho thêm phần lung linh. Đợi keo khô là các bạn đã hoàn thành xong thiệp giáng sinh handmade đẹp mà dễ làm này.

Làm Thiệp giáng sinh handmade hoa lá nổi bật



Cách làm thiệp Giáng sinh handmade đẹp nhất

* Chuẩn bị nguyên vật liệu (Cho thiệp có họa tiết lá xanh)

Bút chì

Giấy màu xanh (hai loại)

Kéo

Bìa cứng trắng

Keo dính

Hướng dẫn cách làm thiệp Giáng sinh lá xanh đẹp bắt mắt

Dùng bút chì vẽ mẫu hình lá trên hai loại giấy màu xanh đã chuẩn bị ở trên (Vẽ khoảng 50 lá). Sử dụng kéo cắt từng mẫu lá rời, gấp đôi lại tạo sống lá.

Kẻ một hình vuông nhỏ ở chính giữa bìa cứng. Xếp lá đã cắt ở trên men theo viền hình vuông, dùng keo cố định lá lại, xếp lá xen kẽ nhau, đính thêm nhựa tròn lấp lánh tạo hiệu ứng.

* Nguyên liệu làm thiệp Giáng sinh hình hoa (Thiệp bên dưới)

Giấy màu xanh, đỏ, hồng (có thể chọn 3 màu khác tùy ý)

Bút chì

Mẫu cánh hoa

Cây kéo

Keo dính

Ruy băng màu xanh lá cây rắn và hoa văn

Viên nhựa trắng dính để làm nhụy hoa

Bìa giấy cứng trắng

Hướng đẫn cách làm thiệp Giáng sinh hình hoa

Cắt các giấy màu thành từng hình vuông nhỏ, mỗi hình vuông gấp làm tư, dùng bút chì vẽ dáng hình cánh hoa trên giấy, dùng kéo cắt theo đường được vẽ, bỏ phần giấy thừa và mở ra các bạn sẽ có được hình cánh hoa đẹp như hình.

Lấy 3 viên nhựa trắng xếp giữa hoa dính bằng keo để làm nhụy hoa, dán phần ruy băng cắt sẵn lên bìa cứng trắng làm lá hoa, sau đó dán hoa đã được đính nhụy lên giấy đè lên phần ruy băng, chờ keo khô là các bạn đã làm xong tấm thiệp Giáng sinh handmade xinh xắn.

Ngoài ra có các kiểu thiệp Giáng sinh handmade đẹp, các bạn có thể tham khảo lấy thêm ý tưởng.



Trang trí thiệp Giáng sinh handmade bằng hình vẽ ngộ nghĩnh



Tự làm thiệp giáng sinh handmade hình người tuyết dễ thương



Những mẫu thiệp giáng sinh handmade 3D đầy màu sắc, không khí lễ hội



Mẫu thiệp giáng sinh handmade sáng tạo



Thiệp giáng sinh handmade đẹp

Tự làm thiệp Giáng sinh handmade vừa độc đáo, thoải mái thể hiện ý tưởng, gửi gắm mong muốn vào đó là một món quà Giáng sinh rất ý nghĩa nhiều người lựa chọn. Hy vọng bạn đã chọn được cách làm thiệp Giáng sinh handmade ưng ý. Chúc các bạn có một Giáng sinh an lành và vui vẻ.