Tổng hợp những lời chúc Giáng sinh ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa

3. Con chúc bố mẹ Giáng sinh nhiều niềm vui và lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.

4. Chúc bạn có một mùa Giáng sinh ấm áp bên người thân.

5. Giáng sinh nhiều quà và may mắn bạn nhé.

6. Giáng sinh sắp đến rồi. Chúc bạn có kỳ nghỉ thật tuyệt vời nha.

7. Cầu mong bạn có một Giáng sinh đầy hạnh phúc.

Bên cạnh những món quà cất công chuẩn bị, thì những lời chúc chân thành cũng là cách thể hiện tình yêu!

8. Cầu mong Chúa sẽ ban phước cho bạn và gia đình trong mùa Giáng sinh này.

9. Chúc bạn Giáng sinh và năm mới nhiều điều bình an và thành công nhé.

10. Giáng sinh đầy tươi vui nha bạn.

11. Chúc bạn có một mùa Giáng sinh thật nhiều tiếng cười và khoảnh khắc ý nghĩa.

12. Chúc bạn Giáng sinh an lành.

13. Giáng sinh ấm áp, yêu thương và ngập tràn niềm vui.

14. Đón Giáng sinh ấm áp bạn nhé.

15. Chúc bạn ngập tràn hạnh phúc trong mùa Giáng sinh này.

16. Phần đáng yêu nhất của một buổi sáng giáng sinh là thức dậy, được anh hôn lên trán. Em yêu cách anh làm cho em cảm thấy đặc biệt hơn mỗi ngày.

17. Merry Christmas my love. Em không thể tưởng tượng Giáng sinh không có anh bên cạnh. Hãy tận hưởng mùa Giáng sinh nhiều màu sắc và tình yêu em dành cho anh.

18. Chúc mừng giáng sinh đến người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời anh. Em là nữ hoàng của trái tim anh, người sẽ trị vì ở đó mãi mãi.

Những lời chúc Giáng sinh ngắn gọn bằng tiếng Anh

Giáng sinh là thời điểm sum vầy bên gia đình và người thương!

1. Wishing you a magical and blissful holiday! Have a merry Christmas and prosperous New Year!

2. May this season of giving be the start of your better life. Have a great and blessed holiday!

3. May this Christmas season. Brings you nothing but fond memories, happiness and laughter.

4. Wish you all the best this holiday season and throughout the year, Merry Christmas!

5. Let us forget the past and start anew, wishing to see you this Christmas!

6. I wish this holiday season you would receive love, peace and joy for the whole year. Merry Christmas!

7. May you receive the greatest gift of all this Christmas, someone to share your life with,

Merry Christmas!

8. If I could tell Santa what to give you, It would be happiness and peace. Not just this Christmas, but for the entire year.

Merry Christmas - Giáng sinh an lành!

9. May this Christmas be more than just a season, but a way of life.

10. May this holiday season be full of surprises and cheers, simply because you deserve the best.

11. Merry Christmas from all of us! Here’s to a season of love and harmony!

12. Season’s Greetings from the family! Hope you all end the year on a bright note.

13. Wish we could see all of you this holiday season! All the best for the New Year!

14. May your fire be warm and your home be bright. Have a merry Christmas and a happy New Year.

15. May your home be filled with joy and love this Christmas season. Wishing you a wonderful holiday!

16. May the blessings and happiness of Christmas season be yours. May the next year be better and happier. Happy Holidays!

17. Best wishes for you and your family this Christmas. Merry Christmas and Happy New Year!

18. May you be happy and blessed. Not just on Christmas day, but throughout the year! Merry Christmas and Happy New Year!

19. Open the gift of happiness and love this Christmas. And share them with the others. Have a blissful and happy Christmas!

20. May your life be filled with the blessings of Christmas and may it always be yours. Merry Christmas and Happy New Year!

21. You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

22. Sending love and plenty of Christmas cheer to you and your family. Merry Christmas to all of you!

23. Bringing your good wishes of happiness this Christmas and on the coming year.

24. Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

25. Sending warm wishes to you and your family during this Christmas season. May your home be blessed with love and happiness.

Trên đây là tổng hợp những lời chúc giáng sinh ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em độc giả chuẩn bị toàn vẹn cho một giáng sinh đầy ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình và người thương của mình nhé. Chúc bạn một mùa giáng sinh an lành và vui vẻ!