Các mẫu hang đá Giáng sinh mini đẹp nhất mùa Noel

Vào ngày lễ Giáng sinh có muôn đèn sao lấp lánh, có cây thông Noel, các bài Thánh ca vang lên dìu dặt khắp nơi, dòng người tập nập đông vui đổ về Thánh đường dự lễ. Có thể nói, ngày Chúa Giáng sinh là một lễ hội lớn của người Công giáo, kỉ niệm ngày Con Thiên Chúa giáng trần.

Trang trí hang đá Giáng sinh là một hoạt động quen thuộc trong ngày 24.12, một lễ hội quan trọng với người Công giáo, vì vậy nếu muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa hang đá Giáng sinh cũng như sưu tầm các mẫu hang đá giáng sinh mini , nhỏ đẹp trong nhà thì đừng bỏ qua bài viết này nhé các bạn.

Nhưng thực ra, đêm Chúa ra đời không được ấm êm, vui vẻ như vậy, mà hoàn toàn trái ngược lại, bao trùm là sự nghèo nàn và giá lạnh.

Khi ấy có lệnh của Hoàng đế Augusto truyền dân Israel phải về quê hương bản quán để đăng kí hộ khẩu. Do vậy, Ông Giuse phải đem vợ mình là Đức Bà Maria đang mang thai 9 tháng về lại Giê-ru-sa-lem. Lúc trở về, kinh thành trở nên chật chội và đông đúc, ông bà không tìm được chỗ nghỉ đêm nên đành phải trú tạm tại một hang đá ngoài cánh đồng. Đêm khuya, Mẹ Maria hạ sinh Đức Chúa và lấy tã quấn đặt trong máng cỏ. Gần đó, có các mục đồng canh giữ đàn chiên, được thiên thần hiện ra báo tin vui liền hối hả tìm kiếm và đã thấy "Con Trẻ mới sinh bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ" như Thiên thần đã báo trước. Họ vui mừng trở về thuật lại cho mọi người cùng nghe. Cùng lúc đó trên Thiên cung vang lên tiếng hát thiên thần chúc mừng sự ra đời của Chúa.

Kể từ năm 1291, theo lệnh giáo hoàng, mọi người mỗi dịp Giáng sinh đều tiến hành trang trí hang đá để ghi nhớ cũng như tôn vinh hoàn cảnh khó khăn ngày Chúa ra đời.

2. Những mẫu hang đá giáng sinh mini nhỏ đẹp nhất

Làm hang đá Chúa giáng sinh

Khi làm hang đá Chúa giáng sinh, các bạn bắt buộc phải có tượng Đức bà Maria bế hài nhi, hoặc Tượng Đức Bà Maria, Tượng ông Thánh Giuse, tượng Chúa Hài đồng, tượng các mục đồng, thiên thần,... thêm đá vụn, đá tảng, ít rơm để trang trí. Tuy nhiên đá và rơm thì không bắt buộc có thể linh hoạt sử dụng sang các chất liệu khác như là gỗ, xốp mô hình hoặc in hình phông đều được.

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Khi làm mẫu hang đá Giáng sinh trong nhà cần chuẩn bị tượng đầy đủ

Một số mẫu hang đá giáng sinh đẹp nhất

Các mẫu hang đá mini để có thể bày biện được trong nhà, dù nhỏ nhưng vẫn được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Vì vào ngày Giáng sinh, mọi người sẽ tụ tập về Thánh đường hoặc đứng trước hang đá giáng sinh trong nhà để tiến hành cầu nguyện, mong Chúa tha tội và ban phước lành cho cả gia đình.

Một số mẫu hang đá Giáng sinh mini nhỏ gọn có thể đặt trong nhà được gửi tới các bạn tham khảo:



Mẫu hang đá bằng xốp đơn giản dễ làm



Các mẫu hang đá giáng sinh đẹp đặt trong nhà thuận tiện



Mẫu hang đá giáng sinh đơn giản bằng gỗ tiện trưng bày, trang trí



Những mẫu hang đá đẹp nhất với đèn lấp lánh



Các mẫu hang đá Noel mini đẹp nhất



Mẫu hang đá Giáng sinh nhỏ đẹp



Các mẫu hang đá noel trong nhà



Các mẫu hang đá độc đáo



Làm hang đá Chúa giáng sinh trong nhà đơn giản



Hình ảnh hang đá Chúa giáng sinh mini nhỏ đẹp



Mẫu hang đá Giáng sinh mini bằng xốp và bìa cứng



Mẫu hang đá Noel độc đáo

Thông qua bài viết về các mẫu hang đá giáng sinh mini hy vọng các bạn đã hiểu thêm về ý nghĩa thiêng liêng của việc làm hang đá giáng sinh. Chúc các bạn có một ngày lễ Giáng sinh an lành, nhiều niềm vui bên gia đình, bạn bè và người thân.