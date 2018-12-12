Các mẫu hang đá Giáng sinh mini đẹp nhất mùa Noel

Du lịch 12/12/2018 15:29

Tham khảo các mẫu làm hang đá giáng sinh mini đẹp nhất sau đây để trang trí cho ngày Giáng sinh thêm phần trọn vẹn ý nghĩa và trang trọng.

Trang trí hang đá Giáng sinh là một hoạt động quen thuộc trong ngày 24.12, một lễ hội quan trọng với người Công giáo, vì vậy nếu muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa hang đá Giáng sinh cũng như sưu tầm các mẫu hang đá giáng sinh mini, nhỏ đẹp trong nhà thì đừng bỏ qua bài viết này nhé các bạn.

Các mẫu hang đá giáng sinh mini trong nhà đơn giản mà đẹp

1. Nguồn gốc và ý nghĩa hang đá giáng sinh

Vào ngày lễ Giáng sinh có muôn đèn sao lấp lánh, có cây thông Noel, các bài Thánh ca vang lên dìu dặt khắp nơi, dòng người tập nập đông vui đổ về Thánh đường dự lễ. Có thể nói, ngày Chúa Giáng sinh là một lễ hội lớn của người Công giáo, kỉ niệm ngày Con Thiên Chúa giáng trần. 

Hình ảnh minh họa hang đá Chúa xuống trần trong Kinh Thánh
Hình ảnh minh họa hang đá Chúa xuống trần trong Kinh Thánh

Nhưng thực ra, đêm Chúa ra đời không được ấm êm, vui vẻ như vậy, mà hoàn toàn trái ngược lại, bao trùm là sự nghèo nàn và giá lạnh. 

Khi ấy có lệnh của Hoàng đế Augusto truyền dân Israel phải về quê hương bản quán để đăng kí hộ khẩu. Do vậy, Ông Giuse phải đem vợ mình là Đức Bà Maria đang mang thai 9 tháng về lại Giê-ru-sa-lem. Lúc trở về, kinh thành trở nên chật chội và đông đúc, ông bà không tìm được chỗ nghỉ đêm nên đành phải trú tạm tại một hang đá ngoài cánh đồng. Đêm khuya, Mẹ Maria hạ sinh Đức Chúa và lấy tã quấn đặt trong máng cỏ. Gần đó, có các mục đồng canh giữ đàn chiên, được thiên thần hiện ra báo tin vui liền hối hả tìm kiếm và đã thấy "Con Trẻ mới sinh bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ" như Thiên thần đã báo trước. Họ vui mừng trở về thuật lại cho mọi người cùng nghe. Cùng lúc đó trên Thiên cung vang lên tiếng hát thiên thần chúc mừng sự ra đời của Chúa. 

Kể từ năm 1291, theo lệnh giáo hoàng, mọi người mỗi dịp Giáng sinh đều tiến hành trang trí hang đá để ghi nhớ cũng như tôn vinh hoàn cảnh khó khăn ngày Chúa ra đời. 

2. Những mẫu hang đá giáng sinh mini nhỏ đẹp nhất

Làm hang đá Chúa giáng sinh 

Khi làm hang đá Chúa giáng sinh, các bạn bắt buộc phải có tượng Đức bà Maria bế hài nhi, hoặc Tượng Đức Bà Maria, Tượng ông Thánh Giuse, tượng Chúa Hài đồng, tượng các mục đồng, thiên thần,... thêm đá vụn, đá tảng, ít rơm để trang trí. Tuy nhiên đá và rơm thì không bắt buộc có thể linh hoạt sử dụng sang các chất liệu khác như là gỗ, xốp mô hình hoặc in hình phông đều được. 

⇒ Xem thêm: Trang trí nhà đẹp như cổ tích khi mùa Noel sắp đến

Khi làm mẫu hang đá Giáng sinh trong nhà cần chuẩn bị tượng đầy đủ
Khi làm mẫu hang đá Giáng sinh trong nhà cần chuẩn bị tượng đầy đủ

Một số mẫu hang đá giáng sinh đẹp nhất

Các mẫu hang đá mini để có thể bày biện được trong nhà, dù nhỏ nhưng vẫn được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Vì vào ngày Giáng sinh, mọi người sẽ tụ tập về Thánh đường hoặc đứng trước hang đá giáng sinh trong nhà để tiến hành cầu nguyện, mong Chúa tha tội và ban phước lành cho cả gia đình. 

Một số mẫu hang đá Giáng sinh mini nhỏ gọn có thể đặt trong nhà được gửi tới các bạn tham khảo:

Mẫu hang đá bằng xốp đơn giản dễ làm
Mẫu hang đá bằng xốp đơn giản dễ làm

Các mẫu hang đá giáng sinh đẹp đặt trong nhà thuận tiện
Các mẫu hang đá giáng sinh đẹp đặt trong nhà thuận tiện

Mẫu hang đá giáng sinh đơn giản bằng gỗ tiện trưng bày, trang trí  
Mẫu hang đá giáng sinh đơn giản bằng gỗ tiện trưng bày, trang trí

 Những mẫu hang đá đẹp nhất với đèn lấp lánh
Những mẫu hang đá đẹp nhất với đèn lấp lánh

Các mẫu hang đá noel mini đẹp nhất
Các mẫu hang đá Noel mini đẹp nhất

Mẫu hang đá giáng sinh nhỏ đẹp
Mẫu hang đá Giáng sinh nhỏ đẹp

Các mẫu hang đá noel trong nhà
Các mẫu hang đá noel trong nhà

Các mẫu hang đá độc đáo
Các mẫu hang đá độc đáo

Làm hang đá Chúa giáng sinh trong nhà đơn giản
Làm hang đá Chúa giáng sinh trong nhà đơn giản

Hình ảnh hang đá Chúa giáng sinh mini nhỏ đẹp
Hình ảnh hang đá Chúa giáng sinh mini nhỏ đẹp

Mẫu hang đá Giáng sinh mini bằng xốp và bìa cứng
Mẫu hang đá Giáng sinh mini bằng xốp và bìa cứng

Mẫu hang đá Noel độc đáo
Mẫu hang đá Noel độc đáo

Thông qua bài viết về các mẫu hang đá giáng sinh mini hy vọng các bạn đã hiểu thêm về ý nghĩa thiêng liêng của việc làm hang đá giáng sinh. Chúc các bạn có một ngày lễ Giáng sinh an lành, nhiều niềm vui bên gia đình, bạn bè và người thân.

Khoảnh khắc lay động: Giáng sinh về sớm trên mái đầu trẻ thơ, mẹ chở 3 con trên chiếc xe đạp cũ

Khoảnh khắc lay động: Giáng sinh về sớm trên mái đầu trẻ thơ, mẹ chở 3 con trên chiếc xe đạp cũ

Trong ảnh, trên chiếc xe đạp cũ, cả gia đình 4 thành viên bao gồm mẹ và 3 bé con đang bon bon trên con đường, có lẽ sau một ngày dài. Đứa bé ngồi đằng trước hai tay bá cổ mẹ, mắt nhắm nghiền say giấc. Ở đằng sau, hai cô con gái cố thu mình lại, ôm chặt eo mẹ, nhường nhau để ngồi cho vừa.

Xem thêm
Từ khóa:   mẫu hang đá giáng sinh đẹp hang đá mini làm hang đá noel giáng sinh 2018

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 2 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen