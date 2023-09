Cách lên ý tưởng tổ chức tiệc Giáng sinh hoàn hảo nhất

Ngoài ra, nếu tổ chức tiệc tại nhà thì sẽ thiên về tổ chức bữa tiệc đêm Giáng sinh thay vì vào ban ngày như tổ chức tại văn phòng, công ty hay nhà trường.

Bước 2: Lựa chọn đồ trang trí cho Giáng sinh

Cây thông Noel, hộp quà, dây kim tuyến, ruy băng trang trí, những quả cầu lấp lánh,... chăng khắp phòng tổ chức, văn phòng, công ty, ngôi nhà của bạn sẽ khiến mọi người càng thêm nô nức và rộn ràng hơn, đặc biệt trong không khí Giáng sinh đang đến rất gần.

Nếu điều kiện cho phép thì đừng bao giờ bỏ qua cây thông Noel với những hộp quà chất thành đống phong phú dưới gốc cây. Nếu là tổ chức tiệc giáng sinh tại văn phòng hay công ty, mỗi hộp quà là một quà tặng ngẫu nhiên chắc chắn sẽ khiến mọi người thêm hào hứng và phấn khởi. Nếu quỹ công ty không dồi dào có thể đề nghị mọi người hãy tự chuẩn bị một phần quà nhỏ, bọc gói kỹ càng, để dưới gốc cây thông Noel thành phần quà tặng cho đồng nghiệp vừa ý nghĩa, tăng tình cảm gắn bó và tiết kiệm một khoản cho công ty.



Trang trí tiệc Giáng sinh với cây thông Noel và hộp quà nhiều màu sắc

Ngoài ra, sẽ là một thiếu sót lớn khi không nhắc đến trang phục ngày lễ Noel trong bữa tiệc Giáng sinh vui vẻ này. Với tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà thì ăn mặc cũng dễ và thoải mái hơn, hầu như không có lưu ý đặc biệt nào nhưng nếu tổ chức tiệc tại công ty thì với những công ty không yêu cầu đồng phục, khỏi phải băn khoăn xem Mặc gì Giáng sinh 2018 mà chỉ cần mỗi người tham gia diện đồ màu đỏ, xanh lá hay trắng là đã mang lại không khí Giáng sinh rồi, với các công ty quy định mặc đồng phục thì chỉ cần một chiếc mũ ông già Noel là đã mang lại tinh thần ngày Giáng sinh một cách đơn giản nhất.

Bước 3: Lên danh sách các hoạt động có trong bữa tiệc Giáng sinh

Để bữa tiệc Giáng sinh diễn ra được trọn vẹn thì không thể thiếu được tiệc đêm Giáng sinh vui vẻ và những trò chơi hoạt động bên lề.

Để có thể chu toàn thì đầu tiên phải thống kê số lượng người tham gia, các bạn nắm được số lượng người sau đó sẽ lên ý tưởng trang trí bàn tiệc giáng sinh, lên thực đơn cho tiệc Giáng sinh cũng như làm thiệp mời dự tiệc Giáng sinh trang trọng vui vẻ đến với mọi người.

Một số mẫu thư mời dự tiệc Giáng sinh đơn giản có thể tham khảo như:

Mẫu thư mời tham gia tiệc Noel tại công ty:

Thư mời tham dự tiệc Giáng sinh tại công ty!

Bạn Thân mến!

Lời đầu tiên, Công ty xin gửi lời cảm ơn đến các bạn nhân viên vì đã làm việc và cống hiến hết mình cho công ty trong thời gian qua.

Nhân dịp Noel và năm mới 20... đang tới gần, Ban lãnh đạo Công ty quyết định tổ chức Party chào đón Giáng Sinh và Năm mới. Bữa tiệc là lời cảm ơn của Công ty tới tất cả nhân viên đã, đang làm việc.

Thời gian: ....h ngày .......

Địa điểm:

Liên hệ:

Rất hy vọng bạn có thể sắp xếp được thời gian để tham gia bữa tiệc này!

Sự hiện diện của bạn sẽ là một phần quan trọng xây nên mái nhà trong Công ty thật đầm ấm.

Thân ái!

Lưu ý: Tham gia tiệc Giáng sinh bạn sẽ có cơ hội dành nhiều phần quà thú vị từ Công ty.

Hay mẫu thư mời tham dự tiệc Giáng sinh tại nhà bằng tiếng Anh:

Dear A,

I'll have a birthday party at 2:pm on 11th January. It'll be celerbrated in my house.

I'll fell happy when you come. Some my friends have been invited, too. I think you'll fun when you meet my friénd. Because they're lovely. Come here you can taste some special food which my mother will cook. In the party I'll make a tiny game, You'll like it. After the party we'll come to the beach.

Please let me know if you 'll come.

My friend

Hoặc mẫu số 3 thư mời tiệc Giáng sinh của nhà trường:

Kính gởi Quý vị Phụ huynh,

Nhân dịp Giáng sinh và chuẩn bị đón chào năm mới ......, Ban Giám hiệu trường ......... xin gởi đến Quý phụ huynh cùng gia đình lời chúc sức khỏe và lời cám ơn chân thành nhất cho những tình cảm yêu quý cũng như sự tin tưởng của vị dành cho nhà trường. Kính chúc Quý phụ huynh một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc!

Chúng tôi xin gởi đến Quý phụ huynh thông tin các hoạt động của nhà trường vào ngày Giáng sinh 24/12/20.......:

Nhằm tạo không khí trước thềm Giáng Sinh, như truyền thống hàng năm, các bạn nhỏ khắp nơi trên thế giới rất háo hức mong đợi ngày lễ Giáng Sinh để được gặp gỡ và nhận những món quà từ ông già Noel. Vào thứ ...... ngày 24/12/20....., trường sẽ tổ chức lễ hội Giáng Sinh cho các bé.

Thời gian: Từ ..... đến ......

Chương trình bao gồm:

• Tiết mục văn nghệ của các Bé.

• Tiết mục thời trang.

• Ông già Noel phát quà cho các bé.

Quý phụ huynh vui lòng chuẩn bị trang phục đẹp cho bé để bé chụp hình với ông già Noel.

Trân trọng,

Ban Giám Hiệu.

Các hoạt động khi tổ chức tiệc Giáng sinh



Chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh với bánh ngọt và hoa quả đơn giản

Về lên thực đơn cho tiệc Giáng sinh, nếu tổ chức tại nhà thì phần lớn sẽ là mời mọi người về tham dự với một bữa ăn tối ấm áp với những món ăn quen thuộc ngày Giáng sinh như Gà tây quay, kẹo gậy, bánh trái,...

Còn khi tổ chức tiệc Giáng sinh tại công ty hay văn phòng thì hầu như là sẽ tổ chức vào buổi trưa, tận dụng giờ nghỉ trưa để không ảnh hưởng tới công việc và thời gian dành cho gia đình, bạn bè của mỗi nhân viên. Để nhanh chóng nhất thì các bạn có thể tham khảo ý tưởng về bữa tối: Đặt món và gọi mang đến văn phòng, như vậy tất cả mọi người đều có thể thưởng thức nhiều món đa dạng.

Hoặc các bạn hoàn toàn có thể tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh với gỏi cuốn, cuốn trộn vừa nhanh lại dễ làm, không hề cầu kì chuẩn bị mà cực kì dễ ăn.

Hoặc nữa, nếu tranh thủ tổ chức tiệc giữa buổi các bạn có thể gọi pizza, các món ăn vặt, bánh kẹo và hoa quả bày ra đĩa để mọi người có thể thưởng thức nhanh chóng mà vẫn rất ngon miệng.

Các hoạt động khác: Nếu ăn xong rồi thôi thì rất nhàm chán nên không thể bỏ qua các hoạt động vui vẻ khác trong tiệc Giáng sinh có thể tổ chức như là:

Bữa tiệc trà nhâm nhi ấm cúng, nó sẽ càng ý nghĩa và sâu sắc hơn với các bữa tiệc Giáng sinh tổ chức tại nhà, mọi người lại cùng quây quần bên nhau trò chuyện, chia sẻ những niềm vui và kỉ niệm với nhau, nhất là trong nhịp sống nhanh và ai cũng bận bịu việc riêng hiện nay.

Tổ chức bốc quà, trao quà: Nhận được một món quà bất ngờ ắt hẳn ai ai cũng phấn khích và vui mừng.

Chụp ảnh selfie với khung cảnh trang trí và ông già Noel: Nếu có một người đóng vai ông già Noel thì đó sẽ là nhân vật nổi bật nhất bữa tiệc, ai cũng sẽ háo hức chụp một bức ảnh kỉ niệm và khoe lên mọi người.

Những tiết mục ca hát và ảo thuật: Biểu diễn văn nghệ nhẹ nhàng hay những tiết mục ảo thuật vui vui sẽ giúp mọi người càng nhớ và hào hứng hơn với các bữa tiệc Giáng sinh.

Còn gì tuyệt vời hơn sau một năm làm việc các bạn lại có những giây phút thư giãn vui vẻ, được nhận quà, ăn uống vui vẻ bên bạn bè, đồng nghiệp, được tâm tình chia sẻ và có những tấm ảnh chụp thật vui nhộn. Chắc chắn những giây phút vui vẻ trong bữa tiệc Giáng sinh sẽ tiếp thêm động lực lớn cũng như là một kỉ niệm khó có thể quên bên bạn bè, gia đình và đồng nghiệp.