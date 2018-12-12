Những mẫu hang đá Giáng sinh đơn giản mà đẹp nhất!

Theo Sách kinh, đêm ngày 24.12 chính là ngày Đức chúa Giê-su xuống thế làm người, Ngài được sinh ra trong một hang đá nhỏ và được đặt nằm trong máng cỏ của các mục đồng chăn chiên tại thành Bethelem.

Ngày lễ Giáng sinh sắp tới, ngày Con Chúa xuống thế làm người đang đến rất gần rồi. Một trong những hoạt động ý nghĩa mừng ngày Chúa giáng sinh chính là làm các hang đá Chúa giáng sinh. Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tham khảo các mẫu hang đá Noel đẹp trong bài để thêm ý tưởng trang trí ngày lễ trọng đại này thêm trang trọng nhé!

Tương truyền, khi Ngài được sinh ra, các mục đồng và thiên thần đã hát mừng trong hang đá.

Sự việc được bắt đầu khi Đức Mẹ Maria và ông Thánh Giuse sau kết hôn vẫn ở tại thành Nazareth. Tuy nhiên, khi Đức Mẹ mang thai đến tháng thứ Chín thì ông Thánh Giuse có lệnh phải trở về thành Bethelem để điểm danh. Vì thế cả gia đình đã bắt đầu cuộc hành trình từ Nazareth trở về thành Bethelem. Trên đường di chuyển, khi tới thành, vì đã đêm muộn, các nhà trọ trong thành đều đã hết chỗ nên ông bà phải nghỉ tạm tại một hang đá nhỏ. Và tối hôm ấy, Đức Mẹ đã sinh ra Đức Chúa, đặt Ngài nằm trong một máng ăn cho cừu.

Đến năm 1221, thánh Phanxicô đưa ra ý tưởng trang trí lại hang đá Chúa giáng sinh để tôn vinh khiêm nhường, bình dị và cả sự nghèo khó trong sự kiện Chúa được sinh ra đời. Ý tưởng này được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt và đến năm 1291, giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ dòng Phanxicô là Nicholas IV đã truyền lệnh làm cảnh hang đá Giáng Sinh đầu tiên tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Kể từ đó, cảnh hang đá Giáng Sinh xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới, và là một trong những truyền thống Giáng Sinh phổ biến nhất.

Ngày nay, mỗi khi đến ngày lễ Chúa Giáng sinh, tại các giáo đường, nhà thờ hay tại các gia đình đều tiến hành làm hang đá Noel thật đẹp để kỉ niệm ngày Chúa xuống thế làm người (bắt đầu cuộc đời tuy ngắn nhưng tràn đầy nhân từ, yêu thương vô bờ bến với loài người) đầy mừng vui này.

2. Chú ý khi làm Hang đá Chúa Giáng Sinh

Khi làm hang đá đón giáng sinh thì mọi người đều chọn ở một vị trí trang trọng và ý nghĩa, được dựng vào lưng tường, chuẩn bị đá tảng, ít đá vụn, tượng Đức Bà ôm hài nhi, ông Thánh Giuse, tượng các thiên thần, mục đồng cùng cừu, một ít rơm và có thể có thêm đèn dây sáng lung linh để trang trí.

Mẫu hang đá ngày Noel đẹp nhất

Mọi người vào ngày này sẽ cùng nhau cầu nguyện trước hang đá Chúa giáng sinh, hướng về Chúa nhân từ, mong được Chúa cứu rỗi và ban phước lành cho bản thân và cả gia đình.

Làm hang đá Giáng sinh trang trí đèn lấp lánh

Nếu không có đá tảng các bạn có thể lựa chọn dựng gỗ, làm mô hình hoặc xốp trang trí tạm thay cũng rất đẹp. Một số mẫu hang đá đẹp các bạn có thể tham khảo như là:

Mẫu hang đá giáng sinh đẹp nhất

Hay mẫu hang đá tuy đơn giản nhưng không kém phần ý nghĩa và trang trọng.

Những mẫu hang đá Giáng sinh đẹp, dễ làm

Một số mẫu hang đá đơn giản:

Mẫu hang đá Giáng sinh đẹp từ gỗ

Một số giáo xứ làm hang đá chúa Giáng sinh đẹp nổi bật:



Mẫu hang đá Chúa Giáng sinh đẹp ấn tượng



Mẫu hang đá Giáng sinh đẹp trang trọng



Mẫu hang đá Giáng sinh đẹp



Cùng làm mẫu hang đá Giáng sinh kỉ niệm ngày Chúa ra đời

Một số mẫu hang đá ngày Noel các bạn có thể xem thêm:

Nếu không có đá thật, có thể làm tạm phông trang trí cũng rất đẹp mắt, trang trọng và không mất đi ý nghĩa ngày Giáng sinh.



Hang đá Chúa Giáng sinh đơn giản và đẹp



Hang đá Chúa ngày Noel phải có tượng Đức Bà Maria, ông Thánh Giuse và Chúa hài đồng



Mẫu hang đá Giáng sinh rực rỡ



Mẫu hang đá đêm Giáng sinh đơn giản mà ấn tượng



Đức Giáo hoàng làm lễ trước Hang đá Chúa giáng sinh

Hi vọng với bài viết mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, sẽ giúp bạn hiểu thêm về nguồn gốc, ý nghĩa, cách trang trí những mẫu hang đá Giáng sinh đẹp nhất. Chúc bạn và gia đình có một mùa Noel thật vui vẻ và ý nghĩa nhé!