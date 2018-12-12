Những mẫu Nail giáng sinh đẹp ngọt ngào và cá tính nhất

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nail giáng sinh đơn giản"}" data-sheets-userformat="{"2":4264,"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"15":"arial,sans,sans-serif"}">Cùng nhau khám phá những mẫu nail Giáng sinh đẹp ngọt ngào, dễ thương khiến các chị em mê tít mùa Giáng sinh năm nay nào.

Còn gì phù hợp với không khí Giáng sinh hơn với biểu tượng hoa tuyết vô cùng đặc trưng trên nền đỏ bóng, đảm bảo các bạn sẽ có một bộ nail mừng Giáng sinh vừa đẹp mắt lại nổi bật vô cùng.

Nhắc đến những chú tuần lộc là nghĩ ngay đến ông già Noel phát quà và cây thông Noel trang trí dịp Giáng sinh vô cùng quen thuộc. Đảm bảo khi làm bộ nail đậm chất Giáng sinh này, không chỉ bạn mà bất cứ ai dù là vô tình nhìn thấy cũng sẽ thấy cực kì thu hút, khó có thể dời mắt khỏi nó.

Thêm một mẫu nail ngày Giáng sinh hình tuần lộc đáng yêu.



Mẫu vẽ nail Giáng sinh hình tuần lộc ngộ nghĩnh

Mẫu nail mô phỏng đèn trang trí Giáng sinh

Nếu đã thấy nhàm chán với màu đỏ đặc trưng cho ngày Noel các bạn hoàn toàn có thể thử mẫu nail màu xanh da trời hay xanh lá cây dịu mắt mà không hề mất đi không khí Giáng sinh chút nào với hình những chiếc đèn trang trí Giáng sinh vô cùng quen thuộc.



Mẫu nail giáng sinh đơn giản mà ngập tràn không khí Noel



Mẫu nail giáng sinh hình đèn lấp lánh ưa nhìn

Mẫu nail về cây thông Noel



Những mẫu nail giáng sinh đẹp hình cây thông Noel quen thuộc



Không cần phải mua quả cầu thủy tinh mà bạn có thể tự tạo một thế giới thần tiên mùa đông trên móng tay với mẫu nail đẹp đón Giáng sinh với họa tiết cây thông Noel và người tuyết thu nhỏ thật dễ thương và lấp lánh.



Những mẫu nail giáng sinh cây thông Noel đẹp độc đáo

Các mẫu nail giáng sinh hình người tuyết nổi bật

Bạn yêu thích phim hoạt hình Frozen cùng chú người tuyết Olaf đáng yêu thì mẫu vẽ nail Giáng sinh hình người tuyết màu xanh chính là mẫu nail cực kì phù hợp cho bạn diện ngày Noel.



Mẫu nail Giáng sinh người tuyết dễ thương

Người tuyết và cây thông Noel truyền thống cũng là một lựa chọn không tồi cho các bạn gái đang tìm mẫu vẽ nail Giáng sinh đẹp ưng ý nhất.



Mẫu nail cho giáng sinh với họa tiết cây thông và người tuyết đơn giản mà đẹp



Mẫu vẽ nail giáng sinh người tuyết trong trời tuyết rơi

Mẫu nail họa tiết quả Holly đặc trưng ngày Giáng sinh

Bên cạnh đó, quả trang trí Giáng sinh cũng là một họa tiết đẹp nổi bật và đặc trưng khi chọn mẫu vẽ nail cho Giáng sinh.



Giới thiệu những mẫu vẽ nail đẹp cho ngày Giáng sinh



Mẫu nail giáng sinh họa tiết đơn giản

Mẫu nail Giáng sinh đơn giản hình ngôi sao



Mẫu vẽ nail giáng sinh lấp lánh đón Noel

Nền đỏ và thêm hình ngôi sao lấp lánh là các bạn đã có ngay bộ nail Giáng sinh đẹp xinh, đơn giản mà đầy ấn tượng, đậm không khí ngày Noel rồi.

Ngoài ra nhắc đến Giáng sinh là không thể không nhắc đến ông già Noel đi phát quà, mang lại niềm vui cho triệu em nhỏ trên toàn thế giới.



Mẫu nail giáng sinh hình ông già Noel dễ thương, vui nhộn

Có ông già Noel thì không thể không nhắc đến gói quà, mẫu nail cho giáng sinh



Nail đẹp đón giáng sinh hình hộp quà

Tham khảo xong những mẫu vẽ nail cho Giáng sinh đẹp, các bạn đã chọn được mẫu ưng ý để làm đẹp cho bản thân và bạn bè chưa nhỉ? Đừng chần chờ gì mà hãy làm nail ngay thôi, cho diện mạo đón Giáng sinh lung linh, đẹp tự tin nhất nhé các bạn.