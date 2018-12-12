Những mẫu Nail giáng sinh đẹp ngọt ngào và cá tính nhất

Làm đẹp 12/12/2018 15:41

Giáng sinh 2018 đang đến rất gần, các bạn gái đừng chỉ sơn bóng móng tay bình thường mà hãy thử làm đẹp bản thân với những mẫu nail giáng sinh đẹp ngọt ngào nhất dưới đây nhé.

mẫu nail giáng sinh đẹp\r\ncác mẫu nail giáng sinh\r\nmẫu vẽ nail giáng sinh\r\nmẫu nail cho giáng sinh\r\nnhững mẫu nail giáng sinh\r\nnail đẹp đón giáng sinh\r\nnail giáng sinh đơn giản"}" data-sheets-userformat="{"2":4264,"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"15":"arial,sans,sans-serif"}">Cùng nhau khám phá những mẫu nail Giáng sinh đẹp ngọt ngào, dễ thương khiến các chị em mê tít mùa Giáng sinh năm nay nào. 

Những mẫu nail Giáng sinh đẹp độc đáo, ấn tượng, dễ thương nhất

Mẫu nail Giáng sinh đẹp hình hoa tuyết 


Những mẫu nail giáng sinh đẹp ấn tượng

Còn gì phù hợp với không khí Giáng sinh hơn với biểu tượng hoa tuyết vô cùng đặc trưng trên nền đỏ bóng, đảm bảo các bạn sẽ có một bộ nail mừng Giáng sinh vừa đẹp mắt lại nổi bật vô cùng. 

Bộ mẫu nail Giáng sinh hình tuần lộc và lá thông

Mẫu nail giáng sinh đẹp với ý tưởng sáng tạo
Mẫu nail giáng sinh đẹp với ý tưởng sáng tạo

Nhắc đến những chú tuần lộc là nghĩ ngay đến ông già Noel phát quà và cây thông Noel trang trí dịp Giáng sinh vô cùng quen thuộc. Đảm bảo khi làm bộ nail đậm chất Giáng sinh này, không chỉ bạn mà bất cứ ai dù là vô tình nhìn thấy cũng sẽ thấy cực kì thu hút, khó có thể dời mắt khỏi nó. 

Thêm một mẫu nail ngày Giáng sinh hình tuần lộc đáng yêu.

Mẫu vẽ nail giáng sinh hình tuần lộc ngộ nghĩnh
Mẫu vẽ nail Giáng sinh hình tuần lộc ngộ nghĩnh

Mẫu nail mô phỏng đèn trang trí Giáng sinh

Nếu đã thấy nhàm chán với màu đỏ đặc trưng cho ngày Noel các bạn hoàn toàn có thể thử mẫu nail màu xanh da trời hay xanh lá cây dịu mắt mà không hề mất đi không khí Giáng sinh chút nào với hình những chiếc đèn trang trí Giáng sinh vô cùng quen thuộc.

Mẫu nail giáng sinh đơn giản mà ngập tràn không khí Noel
Mẫu nail giáng sinh đơn giản mà ngập tràn không khí Noel

Mẫu nail giáng sinh hình đèn lấp lánh ưa nhìn
Mẫu nail giáng sinh hình đèn lấp lánh ưa nhìn

Mẫu nail về cây thông Noel

Những mẫu nail giáng sinh đẹp hình cây thông Noel quen thuộc
Những mẫu nail giáng sinh đẹp hình cây thông Noel quen thuộc

Không cần phải mua quả cầu thủy tinh mà bạn có thể tự tạo một thế giới thần tiên mùa đông trên móng tay với mẫu nail đẹp đón Giáng sinh với họa tiết cây thông Noel và người tuyết thu nhỏ thật dễ thương và lấp lánh. 

Những mẫu nail giáng sinh cây thông Noel đẹp độc đáo
Những mẫu nail giáng sinh cây thông Noel đẹp độc đáo

Các mẫu nail giáng sinh hình người tuyết nổi bật 

Bạn yêu thích phim hoạt hình Frozen cùng chú người tuyết Olaf đáng yêu thì mẫu vẽ nail Giáng sinh hình người tuyết màu xanh chính là mẫu nail cực kì phù hợp cho bạn diện ngày Noel. 

Mẫu nail Giáng sinh người tuyết dễ thương
Mẫu nail Giáng sinh người tuyết dễ thương

Người tuyết và cây thông Noel truyền thống cũng là một lựa chọn không tồi cho các bạn gái đang tìm mẫu vẽ nail Giáng sinh đẹp ưng ý nhất.

Mẫu nail cho giáng sinh với họa tiết cây thông và người tuyết đơn giản mà đẹp
Mẫu nail cho giáng sinh với họa tiết cây thông và người tuyết đơn giản mà đẹp

Mẫu vẽ nail giáng sinh người tuyết trong trời tuyết rơi
Mẫu vẽ nail giáng sinh người tuyết trong trời tuyết rơi

Mẫu nail họa tiết quả Holly đặc trưng ngày Giáng sinh

Bên cạnh đó, quả trang trí Giáng sinh cũng là một họa tiết đẹp nổi bật và đặc trưng khi chọn mẫu vẽ nail cho Giáng sinh.

Giới thiệu những mẫu vẽ nail đẹp cho ngày Giáng sinh
Giới thiệu những mẫu vẽ nail đẹp cho ngày Giáng sinh

Mẫu nail giáng sinh họa tiết đơn giản
Mẫu nail giáng sinh họa tiết đơn giản

Mẫu nail Giáng sinh đơn giản hình ngôi sao 

Mẫu vẽ nail giáng sinh lấp lánh đón Noel
Mẫu vẽ nail giáng sinh lấp lánh đón Noel

Nền đỏ và thêm hình ngôi sao lấp lánh là các bạn đã có ngay bộ nail Giáng sinh đẹp xinh, đơn giản mà đầy ấn tượng, đậm không khí ngày Noel rồi. 

Ngoài ra nhắc đến Giáng sinh là không thể không nhắc đến ông già Noel đi phát quà, mang lại niềm vui cho triệu em nhỏ trên toàn thế giới. 

Mẫu nail giáng sinh hình ông già Noel dễ thương, vui nhộn
Mẫu nail giáng sinh hình ông già Noel dễ thương, vui nhộn

Có ông già Noel thì không thể không nhắc đến gói quà, mẫu nail cho giáng sinh

Nail đẹp đón giáng sinh hình hộp quà
Nail đẹp đón giáng sinh hình hộp quà

Tham khảo xong những mẫu vẽ nail cho Giáng sinh đẹp, các bạn đã chọn được mẫu ưng ý để làm đẹp cho bản thân và bạn bè chưa nhỉ? Đừng chần chờ gì mà hãy làm nail ngay thôi, cho diện mạo đón Giáng sinh lung linh, đẹp tự tin nhất nhé các bạn.

4 bước trang điểm đi tiệc đơn giản vẫn đẹp lung linh đón Giáng sinh

4 bước trang điểm đi tiệc đơn giản vẫn đẹp lung linh đón Giáng sinh

Không phải ai cũng có điều kiện kinh tế và thời gian dư dả để đến những salon hay đến các chuyên gia trang điểm để làm đẹp mỗi khi dự tiệc. Hãy làm theo 4 bước dưới đây để có thể tự tin bước ra ngoài nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   mẫu nail giáng sinh giáng sinh 2018 làm đẹp đón giáng sinh

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 6 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới