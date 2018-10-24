5 loại cây cảnh giảm bức xạ máy tính dân văn phòng nhất định phải có

Dưới đây là 5 loại cây trồng hút bức xạ tốt nhất có thể làm cây cảnh để bàn làm việc hoặc để trong phòng vừa trang trí, vừa bảo vệ sức khỏe.

Dân văn phòng làm việc cả ngày trong không gian kín bí bách không thể thiếu được những loại cây cảnh vừa có chức năng trang trí lại vừa có khả năng giảm bức xạ máy tính, giúp bảo vệ sức khỏe . Có nhiều loại cây xanh có thể hút được những bức xạ từ máy tính trong phòng làm việc, giúp chủ nhân tránh được những bệnh về tim mạch, hệ thần kinh, nội tiết hay các nguy cơ vô sinh, thậm chí là ung thư.

Nhắc đến những cây xanh hút bức xạ máy tính không thể không kể đến cây sen đá. Vừa là loài cây nhỏ dễ chăm sóc lại mang giá trị thẩm mỹ cao khi trang trí, cây sen đá là loài cây có khả năng hút bức xạ máy tính rất tốt, nên đặt trên bàn làm việc trong văn phòng.

Cây sen đá nhỏ xinh vừa làm đẹp không gian lại rất dễ trồng

Cây sen đá không cần chủ nhân phải dày công chăm sóc vì loài cây này có khả năng chịu hạn tốt, lại không cần quá nhiều ánh sáng tự nhiên vẫn có thể sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Chỉ cần một vài tuần đem cây ra ban công vào buổi sáng một lần để cây được hấp thụ ánh sáng tự nhiên là đã đủ cho cây lớn nhanh, không ốm bệnh.

Cây xương rồng

Cây xương rồng cũng là loài cây dễ trồng và có khả năng hút bức xạ máy tính rất tốt. Đặt một chậu cây xương rồng nhỏ trong góc bàn làm việc giúp chủ nhân cảm thấy thoải mái và khỏe mạnh hơn khi làm việc cả ngày trong văn phòng.

Tuy nhiên, xương rồng là một loài cây ưa ánh sáng, bởi vậy chủ nhân nên cho cây ra ngoài ban công đón ánh nắng mỗi tuần một lần để cây luôn tươi tốt.

Cây xương rồng cần ánh sáng để lớn nhanh và khỏe mạnh

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ không chỉ là loài cây cảnh đẹp với màu sắc pha trộn giữa trắng và xanh thu hút, loài cây này còn mang lại giá trị phong thủy giúp chủ nhân thu hút tiền tài, may mắn trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, cây lưỡi hổ còn có khả năng lọc không khí, hút bức xạ máy tính để phòng tránh các bệnh thường gặp ở dân văn phòng.

Cây lưỡi hổ có thể trồng ở sảnh lớn văn phòng làm cây cảnh trang trí vì cây có thể lớn rất nhanh. Trồng cây lưỡi hổ ở những chậu đứng cao hoặc các chậu ốp gạch giúp văn phòng trông sang trọng và mát mắt hơn rất nhiều. Cây cũng có thể trồng ở chậu để bàn làm việc để chủ nhân thư giãn, nghỉ mắt sau thời gian dài ngồi làm việc với máy tính.

Cây lưỡi hổ vừa lọc không khí, vừa có thể cân bằng phong thủy nơi làm việc

Cây lô hội

Cây lô hội với những lá mọng nước không chỉ làm cảnh mà còn có giá trị đối với sức khỏe và sắc đẹp. Cây lô hội không chỉ có khả năng diệt khuẩn trong không khí mà còn giúp hút các bức xạ máy tính. Ngoài ra, cây còn có thể dùng làm đẹp hay làm dịu da bị những vết muỗi, vết côn trùng đốt.

Cây lô hội có thể đặt ở bàn làm việc, trên bục cửa sổ hay lối đi chung của văn phòng. Một cây lô hội có rất nhiều công dụng, lại dễ chăm sóc, chỉ cần tưới nước đều đặn và không cần quá nhiều ánh sáng, cây vẫn có thể sinh trưởng tốt.

Cây lô hội có nhiều công dụng làm sạch không khí và làm đẹp

Cây trầu bà

Cây trầu bà có dáng vẻ nhỏ nhắn và thanh thoát, nhẹ nhàng rất phù hợp để đặt trên bàn làm việc với mục đích trang trí. Ngoài ra, đây cũng là loại cây có khả năng hấp thụ bức xạ máy tính mạnh nhất, thanh lọc không khí giúp chủ nhân luôn khỏe mạnh trong môi trường làm việc nhiều thiết bị điện tử.

Cây trầu bà hút khí độc, đem lại may mắn và bình an cho chủ nhân

Cây trầu bà có thể trồng ở các chậu ốp gỗ nhằm trang trí không gian văn phòng, cũng có thể đặt trên bàn làm việc cá nhân. Cây trầu bà cũng là loài cây dễ chăm sóc, chỉ cần tưới nước thường xuyên và không cần quá nhiều ánh sáng tự nhiên để phát triển.