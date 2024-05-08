Tai nạn khiến người đàn ông chạy xe máy bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, chiều ngày 8-5, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Trưa cùng ngày, xe tải 51D - 427.09 chạy trên đường Kinh Trung Ương, hướng từ đường Vĩnh Lộc ra đường Phan Văn Hớn.

Khi đến giao lộ đường Kinh Trung Ương - Nữ Dân Công (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) thì xe tải va chạm với xe máy 52N2 - 1535 do người đàn ông điều khiển chạy cắt ngang qua đường.

Tai nạn khiến người đàn ông chạy xe máy bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chiếc xe máy hư hỏng nặng, nằm trước đầu xe tải - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, người dân cho biết, người đàn ông gặp nạn tử vong tên H. (52 tuổi, ở H.Bình Chánh) nhà cách hiện trường vài trăm mét. Ông H. làm công việc chở hàng hóa bỏ mối cho các tiệm tạp hóa. Trưa cùng ngày, xe máy ông H. gặp sự cố nên chạy đi sửa, đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn đau lòng này.

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua trích xuất camera an ninh nhà dân gần hiện trường cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải và xe máy cùng lúc đang băng qua giao lộ thì xe tải tông trúng xe máy, cuốn phương tiện vào gầm, người đàn ông văng xa trên đường.

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn, đã khô dưới chân cầu Long Biên Nạn nhân là nam giới đã chết khoảng hơn một tháng, thi thể đã bị phân hủy, khô lại, không còn nguyên vẹn và hiện chưa rõ danh tính.

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