Phát hiện thi thể không nguyên vẹn, đã khô dưới chân cầu Long Biên

Đời sống 08/05/2024 18:23

Nạn nhân là nam giới đã chết khoảng hơn một tháng, thi thể đã bị phân hủy, khô lại, không còn nguyên vẹn và hiện chưa rõ danh tính.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 8/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát đi thông báo, đề nghị các gia đình có người thân mất tích trong khoảng thời gian hơn 1 tháng trở lại đây thì liên hệ với đơn vị.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 8h30 ngày 17/4, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được nguồn tin của anh N.T.H. (SN 1984, ở quận Long Biên) là nhân viên Công ty Quản lý đường sắt Hải Hà.

Theo thông tin của anh H., trong quá trình kiểm tra đường sắt trên cầu Long Biên, anh phát hiện một thi thể ở chân cầu. 

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn, đã khô dưới chân cầu Long Biên - Ảnh 1
Nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Dân Trí

 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm sau đó đã phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bãi giữa sông Hồng để khám nghiệm tử thi.

Kết quả bước đầu xác định, nạn nhân là nam giới đã chết khoảng hơn một tháng, thi thể đã bị phân hủy, khô lại, không còn nguyên vẹn và hiện chưa rõ danh tính.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm thông báo, các gia đình có người thân mất tích không liên lạc được trong khoảng thời gian hơn một tháng trở lại đây, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 2 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc liên hệ qua số điện thoại: 086.615.0788.

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