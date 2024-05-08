Ba đứa trẻ dưới 10 tuổi bị sát hại ngay tại nhà, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 08/05/2024 16:48

Cảnh sát Mỹ cho biết nghi phạm đã đuổi theo 3 đứa trẻ và dùng súng bắn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ,

Chad Doerman - người đàn ông Ohio bị buộc tội giết ba đứa con trai nhỏ của mình vào ngày 15/6/2023 - được cho là đã lầm bầm và mang theo một cuốn kinh thánh trong khoảnh khắc trước khi anh ta giết các con mình.

“Anh ta lẩm bẩm: 'Chad biết điều gì đúng”, một tài liệu tòa án đã chỉnh sửa mà truyền thông Mỹ tiết lộ. Đồng thời, anh ta cũng mang theo một cuốn Kinh Thánh. “Sau đó, anh ta bắt đầu mở két sắt súng, nằm ở phòng ngủ chính của gia đình”.

Khi vợ của Doerman nhìn thấy hành vi của anh ta, cô ấy nói rằng “anh ấy đang làm cô ấy sợ hãi và cô không thích những gì anh ấy đang làm, đồng thời cô ấy sẽ gọi cho bố mẹ anh ấy”, tài liệu cho biết, Fox 19 đưa tin.

Ba đứa trẻ dưới 10 tuổi bị sát hại ngay tại nhà, nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường để bắt giữ nghi phạm. Ảnh: Fox News

Sau đó, Doerman được cho là nói với vợ rằng anh ta “đùa thôi” và nằm ngủ ở phòng ngủ chính. Vợ và một đứa con trai đã đi theo anh nhưng sau đó, Doerman được cho là đã lấy súng và bắn vào con trai của mình, theo tài liệu của tòa án.

 “Ngay lập tức, người mẹ đã gọi 911 và bắt đầu hỗ trợ. Một cuộc gọi 911 mở đã bắt được, người mẹ la hét yêu cầu những đứa con khác của cô ấy chạy đi”, tài liệu nêu rõ.

Cảnh sát cho biết hai người con trai khác của Doerman và con gái riêng của ông ta chạy ra khỏi nhà, nhưng Doerman đã đuổi theo các con trai của mình và bắn chết chúng. Các cậu bé sau đó được xác định là Clayton, 7 tuổi, Hunter, 4 tuổi và Chase, 3 tuổi.

Khi con gái riêng của ông tiếp tục chạy trốn khỏi Doerman, cô ấy “bị một người qua đường chặn lại và cô ấy khuyên rằng cha cô ấy đang ‘giết tất cả mọi người’,” ​​ theo Fox 19.

Cảnh sát đã đến một ngôi nhà ở Thị trấn Monroe và được cho là đã tìm thấy Doerman đang ngồi trên bậc thềm với một khẩu súng trường bên cạnh, WXIX dẫn lời sở cảnh sát trưởng.

 Cả ba cậu bé đều chết tại hiện trường và người mẹ đã bị thương sau khi cố gắng can thiệp.

Doerman bị truy tố 9 tội giết người nghiêm trọng, 8 tội bắt cóc và 4 tội hành hung liên quan đến cái chết của các con trai ông, theo AP, Fox 19 và WCPO.

Theo WCPO, anh ta đã không nhận tội vì lý do mất trí. Doerman dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 7 này.

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