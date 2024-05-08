Từ một lần quẹt phải, được cuộc hôn nhân viên mãn

Tinder đã liên hệ với cặp đôi để tìm hiểu bí quyết và ‘nhả vía’ cho hội độc thân trẻ khi xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa, chân thành.

Thả tim nhau lần đầu trên Tinder vào tháng 4/2019, mối tình của Mai (Việt Nam) và Shuwa (Nhật Bản) giờ đây đã đơm hoa và có kết thúc viên mãn bằng một đám cưới vào tháng 4/2024.

Đặt mục tiêu tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, Shuwa đã chọn những bức ảnh thể hiện chân thật nhất bản thân và sở thích cho hồ sơ hẹn hò của mình.

Là chính mình để thu hút người cùng tần số

Lần đầu tiên nhìn thấy hồ sơ của Shuwa, Mai cảm nhận được sự chân thành và tốt bụng của anh, đó chính là lý do khiến cô quyết định quẹt phải.

Còn với Shuwa, bức ảnh của Mai vô cùng chân thực, rạng rỡ với một chú mèo trên tay đã khiến trái tim anh đánh rơi một nhịp. Điểm chung giữa Shuwa và Mai chính là sự chân thật, đây chính là thỏi nam châm thu hút đôi bạn trẻ có cùng tần số đến với nhau.

“Trước đây, tôi từng cảm thấy tự ti với vẻ bề ngoài. Nhưng dần dần, khi bắt đầu tự tin hơn, tôi quyết định chọn những bức ảnh mà tôi cảm thấy thực sự là chính mình trên hồ sơ. Tôi tin rằng một hồ sơ chân thực là yếu tố then chốt quyết định việc bạn có thu hút đúng người cùng tần số hay không”, Mai chia sẻ.

Chia sẻ sở thích và đam mê

Dù đến từ hai nền văn hóa với những sở thích và lối sống riêng biệt, Mai và Shuwa nhìn nhận sự khác biệt giữa đôi bên là cơ hội để kết nối, chia sẻ và tìm hiểu.

Một trong những điều Shuwa yêu nhất ở vợ là tinh thần học hỏi không ngừng. Anh thích nghe cô kể về quá trình tự học ngoại ngữ, học tiếng Nhật, nỗ lực du học để khám phá nền văn hóa mới.

Mai chia sẻ: “Một câu chuyện hấp dẫn không phụ thuộc vào nội dung mà vào cách bạn kể chuyện. Khi có thêm chút gia vị là niềm đam mê và góc nhìn cá nhân độc đáo, mọi chủ đề đều có thể trở nên thú vị”.

Sở thích không chỉ mang cặp đôi Việt - Nhật “xích lại gần nhau” mà còn “se duyên” cho nhiều bạn trẻ.

An toàn là trên hết

Sau vài tuần trò chuyện, Mai và Shuwa quyết định tiến đến buổi hẹn hò trực tiếp đầu tiên.

Mai cho biết, mặc dù háo hức, cô phải kiểm tra hồ sơ và thông tin của Shuwa một cách cẩn thận trước khi quyết định gặp mặt trực tiếp.

Cô nhấn mạnh: “Đừng quên dành thời gian xác minh độ chân thực của đối phương trước khi đi hẹn hò trực tiếp.

Hồ sơ của Shuwa thể hiện rõ ràng, đầy đủ các thông tin về công việc và cuộc sống của anh ấy, đó là lý do khiến tôi cảm thấy an tâm khi lên kế hoạch cho cuộc hẹn đầu tiên”.

Tóm lại, cặp đôi này nhấn mạnh rằng, trên hành trình tìm kiếm những kết nối ý nghĩa, hãy mở lòng chia sẻ chân thực về bản thân cũng như sở thích cá nhân. Ngoài ra, đừng quên đặt an toàn là ưu tiên hàng đầu.