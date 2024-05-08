Sau 16h chiều mai 9/5/2024, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, vạn sự khởi sắc, hung hóa cát lành, cuộc đời sung túc

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Thân sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn và giúp đỡ mọi người xung quanh, nhờ vậy đi đến đâu bạn cũng được chào đón và ủng hộ. Con đường sự nghiệp của bạn phát triển cực kỳ hanh thông.

Hãy đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn và cố gắng thật nhiều, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn, đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích khi cần thiết.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sẽ gặp nhiều điều may mắn trong thời gian tới. Con giáp này đón nhận sự thay đổi tích cực trong vận trình, mở ra một chương mới đầy tươi sáng. Tuổi Hợi có nhiều mối quan hệ xã hội và được nhiều người yêu mến. Thông qua đó, bản mệnh có thể nhận được nhiều cơ hội làm ăn, cơ hội kiếm tiền do mọi người giới thiệu. Không chỉ thể hiện được khả năng thông qua sự thành công của các dự án, tuổi Hợi cũng khẳng định được vị trí, chỗ đứng vững chắc của mình trong xã hội.

Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn có người giúp đỡ. Thời gian tới đây, cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Hợi càng vượng phát hơn. Người làm kinh doanh có nhiều khách hàng, thêm đơn hàng lớn. Người làm công ăn lương cũng không gặp khó khăn trong công việc, gia đình hạnh phúc, vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.