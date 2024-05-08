Top 3 con giáp may mắn nhất ngày mai 9/5: Dần tới thời giàu sang, Tỵ phú quý tứ bề, Mão làm ăn vượng phát

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm 9/5/2024, tuổi Dần và nửa kia rơi vào cảnh khắc khẩu. Nếu ai cũng khăng khăng với quan điểm của mình thì những bất đồng sẽ chẳng thể nào giải quyết được.

Quan hệ giữa con giáp này và cấp trên không được yên bình cho lắm. Kể cả cấp trên có đưa ra những yêu cầu vô lý thì bản mệnh cũng cần bình tĩnh để có cách hành xử đúng đắn nhất, đừng khiến các căng thẳng bị đẩy lên quá cao.

Với người độc thân, dường như bản mệnh vẫn đang dành quá nhiều thời gian để nghĩ về quá khứ nên chưa sẵn sàng mở lòng cho người khác. Bản mệnh nên học cách tập quên những chuyện không vui để có thể hướng tới tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ bẩm sinh tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, dứt khoát nên làm gì cũng có thể thành công. Trong tháng cũ, tuổi Tỵ gặp một số khó khăn trong công việc, nhưng thời gian này họ sẽ giải quyết hết các vấn đề tồn đọng. Từ đó công việc thuận lợi hơn rất nhiều.

Đây là thời kỳ vận may bùng nổ, tài lộc bội thu rực rỡ. Đối với người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt. Còn đối với người làm công ăn lương có cơ hội tốt để làm việc. Trong thời gian này, họ đi đến đâu đều có quý nhân đồng hành. Công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập tăng lên ầm ầm. Con giáp này sẽ trở nên giàu có thịnh vượng không ai sánh bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi thứ Năm 9/5/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão biết cách điều chỉnh thời gian để có thể hẹn hò với người bạn yêu thương.

Ngày thứ Năm 9/5/2024 tuổi Mão luôn mang sự thoải mái để gặp gỡ mọi người, từ từ đưa ra hướng giải quyết kịp thời.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão đang dần chuẩn bị bàn giao công việc sớm nhất.

Tình cảm: Luôn có trách nhiệm với người bạn yêu, dành thời gian để có thể ở cạnh nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, xây dựng hướng kinh tế mới, đổi mới mọi việc.

Sức khoẻ: Tìm cách khắc phục thể trạng, chú ý điều chỉnh thời gian của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.