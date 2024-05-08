Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , tuổi Sửu có cơ hội được gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể không phải ai xa lạ mà chính là người bản mệnh đã quen biết bấy lâu nay. Bản mệnh nên quý trọng những cơ hội mà đối phương đã giới thiệu cho mình.

Tuy nhiên, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn quên ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi.

Với người làm đầu tư kinh doanh, hôm nay là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Đôi bên chỉ cần thẳng thắn, sòng phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về tiền tài dư dả.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi mùi là những người thông minh và lương thiện. Họ luôn biết tận dụng các cơ hội xuất hiện trước mắt, để đạt thành tích tốt trên con đường sự nghiệp. Theo tử vi, người cầm tinh tuổi Mùi không cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền nong. Họ nhận được nhiều cơ hội làm giàu mới.

Nhờ đó, tài lộc của họ tăng tiến rõ rệt. Tuổi mùi biết vào năng lực và sự chăm chỉ của bản thân để khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc. Tháng mới này, công việc thuận lợi giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn, khoản tích lũy cho tương lai cũng tăng lên từng ngày, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đồng hành với người xuyên suốt chặng đường. Thời gian này tuổi Dần vui vẻ thực hiện công việc trong khả năng cho phép, có nhiều niềm vui trong công việc.

Công việc: Người tuổi Dần công danh có nhiều niềm vui mới trong công việc, thuận lợi hoàn thành nhiều việc cùng một lúc.

Tình cảm: Tình cảm hãy chuẩn bị một thời gian cụ thể để cả hai có thể đồng hành cùng nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết cách kiềm chế cảm xúc khi đầu tư.

Sức khoẻ: Luôn biết cách điều chỉnh cách làm việc để cơ thể được thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.