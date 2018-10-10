Cách trồng và chăm sóc cây kim tiền thu hút tài lộc cho chủ nhân

Kỹ thuật trồng cây kim tiền khá linh hoạt, có thể trồng cây kim tiền bằng lá, trồng cây kim tiền trong nước hay trồng cây kim tiền trong chậu đất đều là những cách có thể thực hiện được. Dưới đây là hướng dẫn cách trồng cây kim tiền trong nhà củng cố phong thủy, đem lại phú quý cho gia đình.

Cây kim tiền đem lại cho chủ nhân nhiều may mắn, tài lộc và giúp đường công danh phát triển thuận lợi. Chỉ cần nắm rõ kỹ thuật trồng và cách chăm sóc, cây kim tiền sẽ phát triển rất tốt thu hút nhiều vận may cho chủ nhân.

Cây kim tiền rất được ưa chuộng trồng dịp tết với mong muốn rước phú quý, đón tài lộc về nhà trong năm mới

Cách trồng cây kim tiền

Nếu biết cách trồng và chăm sóc, cây kim tiền sẽ sớm ra hoa, là dấu hiệu báo trước sự phát tài của chủ nhân. Bởi vậy, khâu gieo trồng, lựa chọn loại đất và cách trồng nào cho thật phù hợp giúp cây mau ra hoa là điều vô cùng quan trọng.

Chọn đất trồng cây kim tiền, nên lựa chọn những loại đất màu mỡ, giàu dinh dưỡng và độ pH từ 5.5 đến 6.5. Đất trồng nên được trộn từ các loại đất xốp, giàu mùn cùng với khoảng 1/3 trấu để có thể nhanh thoát nước, tránh ngập úng.

Nên chọn loại đất giàu dinh dưỡng để cây kim tiền phát triển tốt

Lưu ý lớn khi trồng cây kim tiền là cây sẽ thay lá, ra hoa vào mùa xuân và mùa thu, bởi vậy tới thời điểm này, người trồng cây cần bón phân để cây phát triển và sinh trưởng tốt. Đồng thời, trong quá trình trồng cũng nên bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng cách bón phân đều đặn mỗi tháng 1 lần.

Bộ rễ của cây kim tiền rất phát triển, cho nên nếu muốn cây lớn và thỏa sức vươn mình, nên chọn cách trồng cây kim tiền trong chậu có kích thước lớn. Chọn loại chậu có khả năng thoát nước dễ dàng để tránh úng rễ vào mùa mưa.

Cách nhân giống cây kim tiền

Có nhiều cách để nhân giống cây kim tiền như sử dụng hạt để trồng cây, tuy nhiên cách này thường khá khó áp dụng vì loài cây này hiếm khi thu được hạt khi trồng. Ngoài ra, một cách khá đơn giản và có tỷ lệ thành công rất cao là trồng cây kim tiền bằng lá. Chỉ cần ủ cho lá đủ độ ẩm và bón thêm một chút polythene là đã có thể giâm lá trồng cây kim tiền rất dễ dàng.

Trồng cây kim tiền bằng lá cho tỷ lệ thành công cao

Cách chăm sóc cây kim tiền

Nếu trồng cây kim tiền trong nhà thì cần đảm bảo cách vài ngày nên đưa chậu cây ra ngoài ánh sáng tự nhiên để cây phát triển khỏe mạnh hơn. Bởi vì cây kim tiền ưa ánh sáng, tuy nhiên cũng không nên đặt chậu cây trực tiếp ở dưới nắng gắt mà nên có biện pháp che chắn thích hợp để tránh héo lá.

Nhiệt độ phù hợp để đặt chậu cây kim tiền là ở khu vực có nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn đều không tốt cho sự phát triển của cây. Độ ẩm không quá quan trọng vì nó phụ thuộc vào thời gian tưới nước cho cây.

Khi tưới nước nên lưu ý tưới cả vào lá của cây kim tiền

Khi tưới cây, nên dùng bình xịt phun nhẹ lên lá cây để duy trì độ ẩm cho toàn bộ cây, tránh héo lá và giúp làm sạch lá. Thực hiện tưới cây 1-2 lần mỗi tuần là đủ. Người trồng cây cần tiến hành cắt tỉa lá úa cho cây thường xuyên để cây luôn tươi tốt.

Vị trí thích hợp nhất để đặt chậu cây kim tiền nếu trồng trong nhà hoặc tại văn phòng là các khu vực hành lang thoáng mát hoặc gần cửa kính, cửa sổ có ánh sáng chiếu vào. Cây kim tiền giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, phát triển tốt đường công danh, sự nghiệp, bởi vậy ít nhất nên đặt một cây trong văn phòng làm việc để công việc luôn suôn sẻ, thuận lợi.