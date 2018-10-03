5 loại cây cảnh dễ trồng để bàn làm việc hợp chủ nhân mệnh mộc

Tâm linh - Tử vi 03/10/2018 11:39

Mệnh mộc lại trồng thêm cây phong thủy để bàn làm việc là cực kỳ phù hợp, giúp chủ nhân nhận thêm nhiều may mắn được kết nối từ sức sống của cây.

Chọn cây cảnh để bàn làm việc hợp với người mệnh mộc không khó vì mệnh mộc sinh ra vốn đã rất hợp với các loại cây hoa. Nhưng vẫn có một số lưu ý không thể bỏ qua khi chọn mua cây cảnh để bàn làm việc cho hợp phong thủy với chủ nhân mệnh mộc nhằm thu hút nhiều tài lộc, may mắn.

Mệnh mộc hợp cây phong thủy gì?

Mệnh mộc hợp những loại cây gì có màu sắc như xanh lá, xanh đen, đỏ, nâu. Nhìn chung các loại cây để bàn làm việc có sắc xanh theo phong thủy đều hợp với mệnh mộc. Tuy nhiên, tuyệt đối nên tránh những loại cây hoa có sắc trắng khi chọn cây cảnh để bàn cho người mệnh mộc.

Theo phong thủy, mệnh mộc hợp với những loại cây cảnh để bàn có sắc xanh

Theo phong thủy, mệnh mộc hợp với những loại cây cảnh để bàn có sắc xanh

Chủ nhân mệnh mộc là người có tính cách hòa đồng, vui vẻ với đồng nghiệp nhưng lại là người khá nóng tính, bởi vậy khi trồng cây phong thủy, cần lưu ý đặt cây ở hướng Đông Nam hoặc hướng Đông để hóa giải vận khí xấu, giúp công việc và tính tình của chủ nhân luôn giữ ở mức ôn hòa nơi làm việc.

Người mệnh mộc thuộc những con giáp có tuổi dưới đây:

- Nhâm Ngọ sinh năm 1942, 2002

- Mậu Thìn sinh năm 1928, 1988

- Kỷ Hợi sinh năm 1959, 2019

- Quý Mùi sinh năm 1943, 2003

- Nhâm Tý sinh năm 1972, 2032

- Kỷ Tỵ sinh năm 1929, 1989

- Canh Dần sinh năm 1950, 2010

- Quý Sửu sinh năm 1973, 2033

- Tân Mão sinh năm 1951, 2011

- Canh Thân sinh năm 1980, 2040

- Mậu Tuất sinh năm 1958, 2018

- Tân Dậu sinh năm 1981, 2041

Chọn cây cảnh để bàn làm việc hợp với mệnh mộc

Cây để bàn làm việc theo mệnh mộc khá đa dạng, bởi vậy người mệnh mộc có thể tự do lựa chọn những loại cây, hoa dễ trồng nhất trưng bày góc làm việc của mình.

Cây cảnh để bàn hợp với người mệnh mộc nên đặt ở hướng Đông Nam

Cây cảnh để bàn hợp với người mệnh mộc nên đặt ở hướng Đông Nam

Cây sen đá

Lựa chọn một chậu cây sen đá nhung mang ý nghĩa chủ nhân của nó sẽ sống trong nhung lụa mà hưởng thụ sung sướng, cả đời không cần lo nghĩ vẫn có cuộc sống nhiều người mơ ước. Sen đá với sức sống bền bỉ, lại không cần tốn công chăm sóc là một loại cây cảnh dễ trồng nhất trong số các loại cây cảnh để bàn.

Cây xương rồng

Tương tự như sen đá, cây xương rồng cũng là một trong số những loại cây dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc khô lạnh. Cây xương rồng có sức sống mãnh liệt tượng trưng cho sự kiên trì cố gắng không ngừng nghỉ của chủ nhân mệnh mộc trong công việc và trong cuộc sống. Những chiếc gai nhọn tượng trưng cho rào chắn bảo vệ chủ nhân phát triển sự nghiệp vững chắc.

Ngoài ra, cây xương rồng còn có khả năng hấp thụ các bức xạ từ máy tính trong văn phòng rất tốt. Do đó, chủ nhân sẽ được bảo vệ tối đa khỏi các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cây xương rồng dễ trồng, lại có khả năng hấp thụ bức xạ từ máy tính

Cây xương rồng dễ trồng, lại có khả năng hấp thụ bức xạ từ máy tính

Cây ngọc bích

Những chủ nhân mệnh mộc làm việc ở vị trí thu ngân, giao dịch viên tại ngân hàng nên đặt một chậu cây ngọc bích nơi làm việc để hút vận khí tốt, mở đường cho tài lộc ghé thăm.Cây ngọc bích có những chiếc lá dày xanh mướt vừa đẹp lại vừa giúp chủ nhân đến gần hơn với con đường sự nghiệp thành công.

Cây đế vương

Sắc tía cùng với những chiếc lá xanh đậm là sự kết hợp hài hòa đem đến cho không gian văn phòng sắc màu nổi bật nhưng vẫn sang trọng, bí ẩn. Cây đế vương rất phù hợp để đặt trên bàn làm việc của các vị trí lãnh đạo như trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc,...

Cây đế vương ngay từ tên gọi đã tượng trưng cho đẳng cấp của những người giàu tham vọng và ham muốn mãnh liệt được đứng ở vị trí lãnh đạo đặc biệt. Bởi vậy, nếu chủ nhân là người có chí hướng cầu tiến thì nên đặt một chậu nhỏ cây đế vương nơi góc bàn làm việc.

Cây đế vương là món quà tuyệt vời cho chủ nhân mệnh mộc có ý chí trở thành lãnh đạo

Cây đế vương là món quà tuyệt vời cho chủ nhân mệnh mộc có ý chí trở thành lãnh đạo

Cây kim ngân

Những vận khí xấu có thể dễ dàng bị đuổi đi nếu có một cây kim ngân nơi văn phòng. Ngoài may mắn phát tài, cây kim ngân còn đem lại cho chủ nhân sự phát triển trong công việc và thuận lợi trong chuyện tình cảm. Cây kim ngân còn có khả năng thanh lọc không khí, là loài cây cảnh sang trọng, thanh tao được ưa chuộng trang trí trong các sảnh lớn.

Trồng cây nơi góc bàn làm việc không chỉ giúp chủ nhân mệnh mộc xua đuổi vận khí xấu, đón tài lộc về cho mình mà còn là một cách thư giãn tốt. Trồng cây xanh tại văn phòng tạo cho chốn công sở môi trường không khí trong lành, giúp đẩy mạnh khả năng tư duy và sáng tạo cho nhân viên.

Trồng cây phong thủy này trong nhà cuối năm may mắn, đầu năm phát tài

Trồng cây phong thủy này trong nhà cuối năm may mắn, đầu năm phát tài

Cây cảnh không chỉ tạo không gian thoáng đãng, tươi mới cho ngôi nhà mà còn mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt. Bạn nên trồng những loại cây phong thủy này trong nhà để mang lại may mắn, tiền tài đổ về ồ ạt quanh năm.

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