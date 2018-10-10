Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sen đá đúng cách

Sen đá rất dễ trồng, thuộc họ cây nhà bỏng với sức sống mãnh liệt, phù hợp với cả điều kiện không gian trong nhà lẫn ngoài trời. Có thể trồng cây sen đá trong bình thủy tinh hoặc trong những chậu đất nung đều có giá trị thẩm mỹ cao. Dưới đây là hướng dẫn cách trồng cây sen đá luôn tươi đẹp quanh năm.

Có rất nhiều cách trồng và chăm sóc cây sen đá . Ngay từ cách ươm trồng cây sen đá cũng có nhiều kỹ thuật khác nhau như cách trồng cây sen đá bằng lá, bằng hạt hay cách trồng cây sen đá từ cây con,...

Cách làm đất trồng cây sen đá

Kỹ thuật trồng cây sen đá quan trọng nhất chính là bước làm đất để ươm trồng cây sen đá phát triển tốt quanh năm, không cần cầu kỳ chăm sóc. Trộn 1 phần tro, trấu cùng với 1 phần phân bò để tạo độ xốp cho đất, giúp cây thoát nước tốt và tránh ngập úng nếu để ngoài trời.

Bên cạnh cách trên, có thể trộn đất pha cùng với cát và phân bò hoặc đất pha cát, sỏi nhỏ và phân để tạo độ tơi xốp cho đất trồng cây sen đá. Nếu như đặt cây sen đá ngoài trời vào mùa mưa, nên lưu ý thoát nước cho cây thường xuyên.

Trồng cây sen đá cần lưu ý công tác thoát nước chống úng cho cây thường xuyên

Cách nhân giống cây sen đá

Nhân giống sen đá rất đơn giản chỉ từ một lá già của cây có thể để ở nơi ẩm như mặt bông ẩm để cây ra chồi, sau đó đem trồng xuống đất là được. Lưu ý khi nhân giống, nên đợi cho chồi mọc khoảng 1 tháng cho lớn và cứng cáp hẳn mới nên đem trồng để tránh chồi non bị gãy.

Điều kiện ánh sáng, nhiệt độ phù hợp với cây

Cây sen đá không cần quá nhiều ánh sáng nhưng nếu để lâu trong nhà thì nên dành 1-2 ngày mang cây sen đá ra ngoài ánh sáng để cây phát triển tốt hơn. Mẹo kiểm tra xem cây sen đá có thiếu ánh sáng hay không bằng việc nhìn xem cây có nhạt màu hoặc lá cây héo rũ xuống không. Nếu có những biểu hiện cây kém tươi xanh, nhìn thiếu sức sống, không mọng nước thì cần điều chỉnh vị trí của cây ra ngoài điều kiện nhiều ánh sáng ngay.

Thỉnh thoảng nên để cây sen đá ra ngoài trời nắng vừa phải để cây phát triển tốt

Ngoài ra, cây sen đá ưa bóng râm và không chịu được nắng nóng gay gắt nên trưng bày cây này trong văn phòng hoặc nơi cửa sổ nắng vừa phải là hợp lý. Nhiệt độ thích hợp để cây phát triển tốt là từ 15 đến 30 độ C.

Cách tưới nước và chăm sóc cây sen đá

Cây sen đá không cần chăm bón quá cầu kỳ nhưng để cây lớn nhanh và đẹp thì việc bón phân cũng rất được khuyến khích. Hàng tháng nên bón phân cho cây 1 lần, sử dụng các loại phân như phân bón qua lá cây, phân tan chậm,... Thay đất trồng cho cây mỗi năm một lần để đảm bảo cây có đủ chất dinh dưỡng và phát triển tốt, không còi cọc.

Sen đá không chỉ là loại cây cảnh trưng bày mà còn là cây phong thủy

Tưới nước cho cây sen đá cũng là công đoạn không nên bỏ qua nếu muốn cây tươi tốt, mọng nước. Tưới cho cây 1-2 lần mỗi ngày với lượng nước áng chừng cao khoảng 1/3 lượng đất trồng cây. Khi tưới cây tránh dội thẳng vào lá mà nên tưới vào gốc, bởi vì nếu để cây sen đá ở môi trường nhiệt độ thấp có thể khiến nước tích tụ khiến lá bị úng.

Cây sen đá là dạng cây cảnh dễ trồng, có tác dụng hút những tia bức xạ từ các thiết bị điện tử, bởi vậy rất phù hợp để trồng ở văn phòng hay trong nhà nơi mọi người hay sinh hoạt. Cây sen đá thể hiện cho sự thuận lợi trong tình cảm, giúp chủ nhân thư giãn và tập trung hơn vào công việc. Bởi vậy, nên trồng một cây sen đá nhỏ ở gần mình để vừa trang trí, vừa là một cách điều chỉnh phong thủy giúp bản thân gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống.