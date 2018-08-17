Hướng dẫn cách trồng sen đá trang trí nhà cửa hay văn phòng

Du lịch 17/08/2018 13:45

Nếu bạn là người bận rộn nhưng vẫn muốn bài trí nhà cửa hay văn phòng chút gì đó đặc biệt thì cách trồng sen đá dưới đây sẽ vô cùng hữu ích dành cho bạn. Bởi sen đá không chỉ xinh xắn, dễ thương mà còn cực kỳ dễ sống và dễ trồng.

1. Những đặc điểm cần biết về sen đá

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Hoa sen đá rất xinh xắn, dễ thương và còn cực kỳ dễ sống và dễ trồng

Sen đá vốn thuộc nhóm thực vật mọng nước, ưa nóng nên việc trồng và chăm sóc sen đá tuy không quá cầu kì nhưng cũng cần lưu ý một số yếu tố để có được những chậu sen đá đẹp mắt, khỏe mạnh. Cụ thể như:

  • Môi trường sống cần khô thoáng, tránh ẩm ướt, mưa nhiều
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Chậu trồng phải thoát nước tốt và có kích thước phù hợp với cây trồng
  • Chậu trồng có thể là chậu sứ hoặc cốc nhựa nhiều màu sắc nhưng đều phải thoát nước tốt và có kích thước phù hợp với cây trồng.
  • Ánh sáng cần cung cấp cho cây ít nhất 6 đến 8h ngoài nắng mỗi ngày. Cách trồng sen đá tốt nhất là không để trong phòng quá 2 ngày để tránh hiện tượng cây bị rụng lá.
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Cung cấp cho cây ít nhất 6 đến 8h ngoài nắng mỗi ngày
  • Chuẩn bị loại đất tơi xốp, có khả năng thoát nước nhanh như: hỗn hợp tro trấu trộn với phân hữu cơ tỉ lệ 1:1; hỗn hợp tro, đất pha cát, phân hữu cơ hoặc đất mùn pha cát... Chỉ cần đất không giữ nước khiến sen đá bị ngập úng là được.
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Chọn đất tơi xốp, có khả năng thoát nước nhanh
  • Nước tưới nên vừa đủ giữ ẩm cho cây, không để nước đọng lại trên lá. Dinh dưỡng không cần cung cấp nhiều, có thể định kỳ thay đất 1-2 lần/năm để cây sinh trưởng ổn định.

2. Cách trồng sen đá đơn giản, dễ thực hiện

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Sen đá là biểu tượng của sự son sắt và vĩnh cữu trong tình yêu cũng như tình bạn

Sen đá khá đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể thực hiện cách trồng sen đá bằng hạt hoặc bằng lá đơn giản như sau:

  • Đối với cách trồng sen đá bằng hạt: Bạn cho đất đã chuẩn bị vào chậu, tưới nước cho ẩm đất rồi gieo 1, 2 hạt giống sen đá vào, phủ thêm một lớp đất mỏng bên trên. Sau đó, bạn đều đặn tưới nước cấp ẩm cho đến khi hạt giống nảy mầm.
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Cách trồng sen đá bằng hạt
  • Đối với cách trồng sen đá bằng lá:
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Cách trồng sen đá bằng lá
  • Bạn chỉ cần nhẹ nhàng lấy một lá từ cây sen đá bạn thích, sau đó để chiếc lá đó ở nơi đất ẩm, có bóng mát. Sau khoảng 1-2 tuần, cuống lá sẽ xuất hiện những chồi non. Bạn có thể đợi cho những chồi non ấy cứng cáp hơn để cách trồng sen đá đạt tỉ lệ thành công cao.
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Lấy một lá từ cây sen đá để nơi đất ẩm, có bóng mát
  • Sau đó, bạn chuẩn bị chậu và khoảng 2/3 đất dinh dưỡng pha cát vào bên trong chậu rồi cẩn thận đặt cây sen đá nảy chồi từ lá vào.
  • Khéo léo dùng một tay giữ cây đứng thẳng, một tay cho thêm đất vào đầy đến miệng chậu. Ấn nhẹ lớp đất bên trên để cây được cố định, tránh trình trạng cây bị đổ hoặc xiêu vẹo.
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Cách trồng sen đá vô cùng đơn giản và dễ áp dụng ngay tại nhà

Có thể thấy, cách trồng sen đá vô cùng đơn giản và dễ áp dụng ngay tại nhà. Khi đã trồng thành công những chậu đầu tiên, bạn có thể bắt tay nhân giống và trồng nhiều hơn để tạo điểm nhấn cho nhà cửa, văn phòng hoặc làm quà tặng ý nghĩa cho người thân, bạn bè. Bởi sen đá chính là biểu tượng của sự son sắt và vĩnh cữu trong tình yêu cũng như tình bạn.

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