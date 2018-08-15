Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này

Nho vốn có nhiều loại như: nho xanh, nho đỏ, nho thân gỗ, nho chuỗi ngọc… Dù bạn chọn giống nho nào thì cũng cần chọn những gốc nho khỏe mạnh, không sâu bệnh và chuẩn bị điều kiện sinh trưởng tốt để đạt hiệu quả như mong đợi.

Để đảm bảo cách trồng nho dưới đất cho kết quả tốt, độ pH thích hợp nằm trong khoảng từ 6 đến 7 và nơi trồng hấp thụ nhiều ánh sáng. Bởi nho là loài ưa sáng, thích khí hậu khô và không có mưa nhiều. Tùy vào thời tiết và đất trồng mà bạn có thể điều chỉnh liều lượng nước tưới hàng ngày cho phù hợp với sự phát triển của cây.

Nếu trồng nơi góc vườn hay góc sân nhà, bạn nên chọn chỗ đất thịt, đất cát hoặc đất mùn, đất phù sa tơi xốp, độ ẩm thấp, dễ thoát nước. Còn nếu trồng trong chậu ở ban công hay sân thượng, bạn nên chọn đất dinh dưỡng có bán ở các tiệm cây cảnh và để trống rãnh thoát nước dưới mỗi chậu cây.

Ngoài ra, lúc trồng bạn nên chuẩn bị giàn hoặc sào cắm chắc chắn, cố định cho dây nho leo lên sau này.

2. Cách trồng nho dưới đất đơn giản tại nhà

Gốc nho

Đầu tiên, khi mua gốc nho về, bạn đào hố có kích thước 50x50x50cm hoặc chuẩn bị chậu đất giàu dinh dưỡng có đường kính 60–100cm để trồng gốc nho vào. Tiếp theo, bạn cắt tỉa các cành, nhánh không cần thiết, chỉ giữ lại một nhánh khỏe nhất nối theo giàn leo cao khoảng 1,8–2m ngay gần gốc.

Cách trồng nho dưới đất đơn giản tại nhà

Sau đó, khi nhánh nho phát triển được 15–20cm thì đến giai đoạn kích cành. Lúc này, bạn bắt đầu bón 70g phân NPK/lần/tháng, tưới nước đều đặn 3-4 lần/ngày và dùng kéo cắt ngọn đầu tiên. Vài ngày sau, chỗ cắt ngọn sẽ xuất hiện 2–3 chồi con.

Thường xuyên cắt tỉa các cành, nhánh không cần thiết

Đợi các chồi con này phát triển được hơn 1m thì bạn tiếp tục cắt ngọn để chúng nứt thêm 2–3 cành con nữa. Bạn cứ lặp lại việc cắt ngọn cho tới khi dây nho leo đầy giàn.

Chuyển sang giai đoạn kích trái bằng cách cắt bỏ những cành non

Hoàn tất cách trồng nho dưới đất và kích cành, bạn chuyển sang giai đoạn kích trái bằng cách cắt bỏ những cành non có lá mọc bên trên từ 2-3cm. Lưu ý, không cắt phần lá nho tại vị trí đó, vẫn tưới nước đều đặn và bón phân cho cây đủ dinh dưỡng sinh trưởng mỗi ngày.

Tưới nước đều đặn và bón phân cho cây đủ dinh dưỡng sinh trưởng mỗi ngày

Sau khoảng 10–15 ngày, nho sẽ ra hoa tại các vị trí mà bạn đã cắt. Khi hoa kết trái, các chùm nho sẽ lớn dần, chuyển màu chín mọng và bạn có thể thưởng thức hương vị tuyệt vời của những trái nho do chính tay mình trồng.

Trồng nho dưới đất đúng kĩ thuật sẽ dễ dàng thu được những chùm quả bắt mắt

Chỉ cần thực hiện cách trồng nho dưới đất theo đúng kĩ thuật, vườn nho xanh mát có những chùm quả bắt mắt sẽ giúp bạn có thêm niềm vui sau những ngày dài mệt mỏi cũng như đem lại cho gia đình nguồn thực phẩm sạch, an toàn.