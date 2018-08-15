Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này

Du lịch 15/08/2018 10:34

Không cần cứ phải đến Ninh Thuận mới tham quan được vườn nho xanh tươi lúc lắc những chùm nho chín mọng, với cách trồng nho dưới đất đơn giản này bạn hoàn toàn có thể trổ tài để sân nhà hay sân thượng được nho che bóng mát và điểm xuyết những chùm quả bắt mắt, hấp dẫn tất cả mọi người.

1. Một số đặc điểm cần biết về cây nho

Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này - Ảnh 1
Nho chín mọng trông rất đẹp mắt

Nho vốn có nhiều loại như: nho xanh, nho đỏ, nho thân gỗ, nho chuỗi ngọc… Dù bạn chọn giống nho nào thì cũng cần chọn những gốc nho khỏe mạnh, không sâu bệnh và chuẩn bị điều kiện sinh trưởng tốt để đạt hiệu quả như mong đợi.

Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này - Ảnh 2

Có thể trồng nho nơi góc vườn hoặc góc sân nhà

Nếu trồng nơi góc vườn hay góc sân nhà, bạn nên chọn chỗ đất thịt, đất cát hoặc đất mùn, đất phù sa tơi xốp, độ ẩm thấp, dễ thoát nước. Còn nếu trồng trong chậu ở ban công hay sân thượng, bạn nên chọn đất dinh dưỡng có bán ở các tiệm cây cảnh và để trống rãnh thoát nước dưới mỗi chậu cây.

Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này - Ảnh 3
Chọn đất dinh dưỡng và để trống rãnh thoát nước khi trồng nho trong chậu 

Để đảm bảo cách trồng nho dưới đất cho kết quả tốt, độ pH thích hợp nằm trong khoảng từ 6 đến 7 và nơi trồng hấp thụ nhiều ánh sáng. Bởi nho là loài ưa sáng, thích khí hậu khô và không có mưa nhiều. Tùy vào thời tiết và đất trồng mà bạn có thể điều chỉnh liều lượng nước tưới hàng ngày cho phù hợp với sự phát triển của cây.

Ngoài ra, lúc trồng bạn nên chuẩn bị giàn hoặc sào cắm chắc chắn, cố định cho dây nho leo lên sau này.

2. Cách trồng nho dưới đất đơn giản tại nhà

Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này - Ảnh 4
Gốc nho

Đầu tiên, khi mua gốc nho về, bạn đào hố có kích thước 50x50x50cm hoặc chuẩn bị chậu đất giàu dinh dưỡng có đường kính 60–100cm để trồng gốc nho vào. Tiếp theo, bạn cắt tỉa các cành, nhánh không cần thiết, chỉ giữ lại một nhánh khỏe nhất nối theo giàn leo cao khoảng 1,8–2m ngay gần gốc.

Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này - Ảnh 5
Cách trồng nho dưới đất đơn giản tại nhà

Sau đó, khi nhánh nho phát triển được 15–20cm thì đến giai đoạn kích cành. Lúc này, bạn bắt đầu bón 70g phân NPK/lần/tháng, tưới nước đều đặn 3-4 lần/ngày và dùng kéo cắt ngọn đầu tiên. Vài ngày sau, chỗ cắt ngọn sẽ xuất hiện 2–3 chồi con.

Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này - Ảnh 6
Thường xuyên cắt tỉa các cành, nhánh không cần thiết

Đợi các chồi con này phát triển được hơn 1m thì bạn tiếp tục cắt ngọn để chúng nứt thêm 2–3 cành con nữa. Bạn cứ lặp lại việc cắt ngọn cho tới khi dây nho leo đầy giàn.

Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này - Ảnh 7
Chuyển sang giai đoạn kích trái bằng cách cắt bỏ những cành non

Hoàn tất cách trồng nho dưới đất và kích cành, bạn chuyển sang giai đoạn kích trái bằng cách cắt bỏ những cành non có lá mọc bên trên từ 2-3cm. Lưu ý, không cắt phần lá nho tại vị trí đó, vẫn tưới nước đều đặn và bón phân cho cây đủ dinh dưỡng sinh trưởng mỗi ngày.

Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này - Ảnh 8

Tưới nước đều đặn và bón phân cho cây đủ dinh dưỡng sinh trưởng mỗi ngày

Sau khoảng 10–15 ngày, nho sẽ ra hoa tại các vị trí mà bạn đã cắt. Khi hoa kết trái, các chùm nho sẽ lớn dần, chuyển màu chín mọng và bạn có thể thưởng thức hương vị tuyệt vời của những trái nho do chính tay mình trồng.

Trồng nho giàn đã quá phổ biến rồi, cách trồng nho dưới đất mới thực sự thu hút này - Ảnh 9

Trồng nho dưới đất đúng kĩ thuật sẽ dễ dàng thu được những chùm quả bắt mắt

Chỉ cần thực hiện cách trồng nho dưới đất theo đúng kĩ thuật, vườn nho xanh mát có những chùm quả bắt mắt sẽ giúp bạn có thêm niềm vui sau những ngày dài mệt mỏi cũng như đem lại cho gia đình nguồn thực phẩm sạch, an toàn.            

Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc sen quan âm đúng kỹ thuật

Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc sen quan âm đúng kỹ thuật

Sen quan âm là loại sen gợi đến vẻ đẹp của hình ảnh phật bà quan âm ngồi trên chiếc đài sen tỏa ra nhiều hào quang. Loại sen này giúp mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc, an lành cho gia chủ. Nếu muốn bạn hoàn toàn có thể tự trồng ở nhà với cách trồng sen quan âm đúng kỹ thuật sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trồng nho dưới đất cách chăm sóc nho kỹ thuật trồng nho

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 45 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay