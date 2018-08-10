Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc sen quan âm đúng kỹ thuật

Sen quan âm có phần lá cây mọng nước, cuống lá bo tròn nhưng phần đầu lá lại nhọn hoắt. Phần đỉnh của cây sen quan âm có màu đỏ lạ mắt, phần mép lá có nhiều lông tơ rất mềm. Với những chiếc lá được xếp mọc so le sát cạnh nhau và tạo thành nhiều lớp, trông cây sen quan âm giống hệt đóa hoa sen đang nở rực rỡ.

Sen quan âm còn có tên gọi khác là sen đá phật bà. Đây là loại sen mang vẻ đẹp không những kín đáo quyến rũ mà còn rất độc đáo.

Hoa có hình dáng rất tinh khôi, thanh thoát. Bên cạnh đó, hiện nay còn có một số loại sen quan âm có thể đổi màu lá như sen nâu, sen tứ phương, sen lửa…

Những chấm màu đỏ phía trên sen quan âm trông giống như đài sen của quan âm đang tỏa ra ánh hào quang tuyệt đẹp.

Ý nghĩa của cây sen quan âm

Sen quan âm có hình dáng đẹp, độc đáo nên thường đặt trang trí ở bàn làm việc, bệ cửa sổ, ban công, góc học tập... Bên cạnh đó, sen quan âm có thể giúp cho người trồng có tinh thần thoải mái, thư thả hơn.

Sen quan âm có ý nghĩa phong thủy lớn và có thể mang lại giá trị kinh tế cao

Sen quan âm là loại cây mang nhiều ý nghĩa. Loài sen này là biểu tượng cho tình yêu, tình bạn mãi mãi gắn bó, keo sơn không rời. Đồng thời, sen quan âm còn đem lại may mắn, bình an, hạnh phúc cho gia chủ. Đặt cây sen quan âm trong nhà giống như được quan âm phù hộ vậy.

Với những ý nghĩa phong thủy to lớn, sen quan âm có thể mang lại giá trị kinh tế cao, được dùng làm cây cảnh quà tặng để thể hiện tình cảm trong những dịp kỷ niệm, lễ tết.

2. Cách trồng và chăm sóc cây sen quan âm

Cách trồng và chăm sóc cây sen quan âm khá đơn giản

So với những cây sen đá khác, cách trồng và chăm sóc cây sen quan âm khá đơn giản và cũng không có gì khác.

Không quá khó khăn để trồng cây sen quan âm phát triển nhanh chóng và thu được cây đẹp như ý, bạn chỉ cần lưu ý một số điều sau:

Chọn bình

Vì sen quan âm có gốc cây dạng thịt và khá nặng nên bạn lưu ý chọn bình trồng và các vật chất cố định thật kỹ càng.

Nên dùng bình đựng tròn

Bình có kích cỡ sao cho phù hợp với kích cỡ cây, nên dùng các bình đựng hình tròn. Chọn vật cố định dạng viên hạt, tốt nhất nên dùng viên thuỷ tinh đường kính 1-1.5 cm.

Chọn đất trồng

Sen quan âm không hề kén đất, bạn có thể lựa chọn nhiều loại đất khác nhau, chỉ cần đất đó tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt.

Chọn đất tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt

Khi trồng sen quan âm, bạn nhớ trộn đầy đủ chất dinh dưỡng để giúp cây phát triển nhanh chóng.

Cách trồng vào bình

Sau khi chọn cây xong bạn đem rửa sạch rễ cây và cố định gốc trong mâm trồng. Tiếp theo, bạn xuyên lỗ mâm trồng rồi cho ngập vào dưỡng chất của cây trồng vườn. Độ cao của dưỡng chất ngập 2/3 - 4/5 rễ.

Trồng sen quan âm vào bình

Lượng dưỡng chất nên pha loãng 1/3 - 1/4 so với tiêu chuẩn cho cây trồng vườn, pH = 5.5 - 7.

- Trong mùa hạ, khoảng 10 - 15 ngày thì bạn thay dưỡng chất 1 lần.

- Trong mùa đông, khoảng 30 - 45 ngày thay dưỡng chất 1 lần.

Tưới nước

Tùy vào loại đất trồng và khí hậu mà lượng nước tưới cho cây hàng ngày cũng khác nhau. Để cây không bị úng nước, khi tưới nước bạn nhớ không để nước đọng trên lá cây. Nên tưới nước 1-2 lần/tuần cho sen quan âm.

Tưới nước cho sen quan âm

Để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây, bạn có thể tưới thêm nước gạo 1 tuần 1 lần.

Nhiệt độ và ánh sáng

Sen quan âm không ưa nhiệt độ cao, do đó bạn nên điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho cây khi trồng là từ 15-35 độ C.

Đặt sen quan âm nơi có nhiều ánh sáng

Nên đặt cây ở những nơi có ánh sáng trực tiếp để giúp cây phát triển tốt hơn.

Bón phân

Vì sen quan âm chỉ cần một lượng chất dinh dưỡng vừa phải nên bạn lưu ý bổ sung các loại phân có khả năng tan chậm sẽ là thích hợp nhất.

Phòng trừ sâu bệnh

Phòng trừ sâu bệnh cho cây sen quan âm

Cây sen quan âm nhìn chung có sức sống khoẻ, tính kháng bệnh cao. Tuy nhiên, cây dễ bị nhiễm vi khuẩn, nhện đỏ, bọ cánh cứng, muội... trong mùa hạ. Do đó, bạn cần phun thuốc thích hợp hoặc có thể dùng bột giặt tỷ lệ 1:250 hoặc dầu gió tỷ lệ 1:700, nước xà phòng tỷ lệ 1:65 phun lên cây giúp trừ nhện đỏ, bọ cánh cứng.

Bài trí:

Với thể tích cây nhỏ, chiếm không gian ít nên cây sen quan âm rất lý tưởng cho nhà phố.

Sen quan âm có hình dáng đẹp, độc đáo nên thường đặt trang trí

Trồng sen quan âm có ý nghĩa mang đến cát tường, đoàn viên, xua tà. Cách trồng sen quan âm không hề khó, chỉ cần bạn có tâm thì sẽ thu được thành quả mỹ mãn.