Cách trồng nấm kim châm tại nhà đơn giản bằng bã cà phê: Thu hoạch chỉ sau 2 tuần

Chỉ với vài bước đơn giản, chị em nội trợ hoàn toàn có thể tự trồng nấm kim châm tại nhà để phục vụ các bữa ăn trong gia đình.
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Nấm kim châm là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, hương vị thơm ngon được nhiều người yêu thích. Đây cũng là loại nấm có công dụng điều hòa huyết áp, thanh nhiệt giải độc, tăng cường sinh lực cho nam giới, bồi bổ sức khỏe...
Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường bày bán nhiều loại nấm kim châm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng có thể gây hại cho sức khỏe người dùng.
Do đó, để đảm bảo sức khỏe của gia đình, chị em nội trợ có thể tự trồng nấm kim châm tại nhà bằng những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm.
Cách trồng nấm kim châm đơn giản ngay tại nhà
Vật liệu cần có:
- Bã cà phê (Bạn có thể thay thế bằng rơm rạ, bã mía, mùn cưa... để trồng nấm)
- Xô hoặc thùng nhựa.
- Một khóm nấm kim châm còn nguyên rễ.
- Túi nilon
- Nước cất (Nếu sử dụng nước máy phải để ngoài ít nhất 24 tiếng cho bay hơi clo)
Thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị bã cà phê
Nếu cần thời gian thu nhập bã cà phê, bạn nên bảo quản phần đã chuẩn bị ở ngăn mát tủ lạnh. Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo bã cà phê không bị mốc.
Trước ngày trồng nấm, bạn hãy lấy bã cà phê ra ngoài để ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ.
Bước 2: Chuẩn bị chậu trồng
Bạn đổ bã cà phê đầy 1/2 thùng nhựa, dùng tay vẩy thêm chút nước sao cho vừa đủ ẩm. Lưu ý: Không làm bã cà phê quá ướt vì sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình trồng nấm.
Bước 3: Chuẩn bị nấm kim châm
Dùng dao cắt rời phần thân và rễ của nấm. Phần thân dùng để chế biến như bình thường còn phần rễ bạn giữ lại để trồng.
Bước 4: Trồng nấm
Chị em nhẹ nhàng tách bộ rễ nấm kim châm thành từ 4 - 6 phần nhỏ rồi trồng chúng ngập trong bã cà phê. Sau đó, dùng túi nilon trong suốt che miệng thùng, đục một vài lỗ thủng bên trên. Khi nấm bắt đầu mọc bạn mới bỏ túi đậy.
Lưu ý: Bạn hãy đục khoảng 5 – 6 lỗ nhỏ trên miệng thùng để đảm bảo nấm được thở và không làm hỏng quá trình phát triển của chúng.
Bước 5: Chăm sóc nấm
Để thùng nhựa trồng nấm ở góc tối không có ánh sáng. Nấm kim châm phát triển nhanh nhất ở nhiệt độ 13 độ C và không nên vượt quá 18 độ C. Hàng ngày, bạn tháo miệng túi để tưới phun sương hai lần, trong khoảng từ 1 - 2 tuần, nấm sẽ mọc lên nhanh chóng.
Khi nấm dài khoảng 15 cm, bạn có thể thu hoạch (không nhổ phần rễ lên) và chế biến như bình thường. Sau khi thu hoạch nấm, tiếp tục duy trì nhiệt độ khoảng 13 độ C. Chỉ sau khoảng 3 - 4 ngày, nấm kim châm sẽ tiếp tục cho ra lứa thứ hai.
Với cách trồng nấm kim châm đơn giản tại nhà ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ thực hiện thành công và có những món ngon, bổ dưỡng để chiêu đãi cả nhà nhé!