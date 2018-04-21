Cách trồng nấm kim châm tại nhà đơn giản bằng bã cà phê: Thu hoạch chỉ sau 2 tuần

Mẹo vặt trong bếp 21/04/2018 15:17

Chỉ với vài bước đơn giản, chị em nội trợ hoàn toàn có thể tự trồng nấm kim châm tại nhà để phục vụ các bữa ăn trong gia đình.

Nấm kim châm là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, hương vị thơm ngon được nhiều người yêu thích. Đây cũng là loại nấm có công dụng điều hòa huyết áp, thanh nhiệt giải độc, tăng cường sinh lực cho nam giới, bồi bổ sức khỏe...

Cách trồng nấm kim châm tại nhà đơn giản bằng bã cà phê: Thu hoạch chỉ sau 2 tuần - Ảnh 1
Nấm kim châm có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường bày bán nhiều loại nấm kim châm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng có thể gây hại cho sức khỏe người dùng.

Do đó, để đảm bảo sức khỏe của gia đình, chị em nội trợ có thể tự trồng nấm kim châm tại nhà bằng những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm.

Cách trồng nấm kim châm đơn giản ngay tại nhà

Vật liệu cần có:

- Bã cà phê (Bạn có thể thay thế bằng rơm rạ, bã mía, mùn cưa... để trồng nấm)

- Xô hoặc thùng nhựa.

- Một khóm nấm kim châm còn nguyên rễ.

- Túi nilon

- Nước cất (Nếu sử dụng nước máy phải để ngoài ít nhất 24 tiếng cho bay hơi clo)

Thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị bã cà phê

Nếu cần thời gian thu nhập bã cà phê, bạn nên bảo quản phần đã chuẩn bị ở ngăn mát tủ lạnh. Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo bã cà phê không bị mốc.

Cách trồng nấm kim châm tại nhà đơn giản bằng bã cà phê: Thu hoạch chỉ sau 2 tuần - Ảnh 2
Bã cà phê phải được bảo quản cẩn thận, không bị mốc để tránh làm hỏng quá trình trồng nấm - Ảnh minh họa: Internet

Trước ngày trồng nấm, bạn hãy lấy bã cà phê ra ngoài để ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ.

Bước 2: Chuẩn bị chậu trồng

Bạn đổ bã cà phê đầy 1/2 thùng nhựa, dùng tay vẩy thêm chút nước sao cho vừa đủ ẩm. Lưu ý: Không làm bã cà phê quá ướt vì sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình trồng nấm.

Cách trồng nấm kim châm tại nhà đơn giản bằng bã cà phê: Thu hoạch chỉ sau 2 tuần - Ảnh 3
Đảm bảo bã cà phê không quá khô hay ứ nước để tránh nấm kim châm bị hư - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Chuẩn bị nấm kim châm

Dùng dao cắt rời phần thân và rễ của nấm. Phần thân dùng để chế biến như bình thường còn phần rễ bạn giữ lại để trồng.

Bước 4: Trồng nấm

Chị em nhẹ nhàng tách bộ rễ nấm kim châm thành từ 4 - 6 phần nhỏ rồi trồng chúng ngập trong bã cà phê. Sau đó, dùng túi nilon trong suốt che miệng thùng, đục một vài lỗ thủng bên trên. Khi nấm bắt đầu mọc bạn mới bỏ túi đậy.

Cách trồng nấm kim châm tại nhà đơn giản bằng bã cà phê: Thu hoạch chỉ sau 2 tuần - Ảnh 4
Đục lỗ trên túi nilon hay thành thùng để không làm hỏng nấm - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn hãy đục khoảng 5 – 6 lỗ nhỏ trên miệng thùng để đảm bảo nấm được thở và không làm hỏng quá trình phát triển của chúng.

Bước 5: Chăm sóc nấm

Để thùng nhựa trồng nấm ở góc tối không có ánh sáng. Nấm kim châm phát triển nhanh nhất ở nhiệt độ 13 độ C và không nên vượt quá 18 độ C. Hàng ngày, bạn tháo miệng túi để tưới phun sương hai lần, trong khoảng từ 1 - 2 tuần, nấm sẽ mọc lên nhanh chóng.

Khi nấm dài khoảng 15 cm, bạn có thể thu hoạch (không nhổ phần rễ lên) và chế biến như bình thường. Sau khi thu hoạch nấm, tiếp tục duy trì nhiệt độ khoảng 13 độ C. Chỉ sau khoảng 3 - 4 ngày, nấm kim châm sẽ tiếp tục cho ra lứa thứ hai.

Cách trồng nấm kim châm tại nhà đơn giản bằng bã cà phê: Thu hoạch chỉ sau 2 tuần - Ảnh 5
Chỉ sau 2 tuần, bạn đã nấm kim châm bổ dưỡng và đảm bảo vệ sinh cho cả nhà dùng - Ảnh minh họa: Internet

Với cách trồng nấm kim châm đơn giản tại nhà ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ thực hiện thành công và có những món ngon, bổ dưỡng để chiêu đãi cả nhà nhé!

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