Kỹ thuật trồng cây đinh lăng đúng cách không phải ai cũng biết

Cây đinh lăng ngoài tác dụng làm cảnh còn là dược liệu quý, toàn bộ cây từ lá đến củ đều có thể sử dụng. Phần lá có thể dùng làm rau gia vị trong các món ăn như gỏi, món cuốn. Còn phần củ quý được ví như nhân sâm Việt Nam, dùng làm thuốc trị bệnh.

Cây đinh lăng có rất nhiều tác dụng không chỉ để làm cảnh trong nhà mà còn là một loại dược liệu quý. Bởi vậy, nhiều gia đình trồng cây đinh lăng trong nhà vừa để làm cảnh, vừa để thu hoạch phần củ, lá. Kỹ thuật trồng cây đinh lăng rất quan trọng để cho ra củ to. Dù có trồng cây đinh lăng làm cảnh cũng nên nắm rõ cách trồng chuẩn sao cho cây đạt chất lượng tốt nhất.

Cây đinh lăng là một vị thuốc quý giá có nhiều tác dụng giống nhân sâm, giúp bồi bổ sức khỏe, an thần và tăng cường nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe.

Trồng cây đinh lăng cũng là một cách điều hòa phong thủy trong gia đình. Tuy nhiên đinh lăng là loài cây không chịu được ngập úng nên khi trồng cần đặt ở nơi thoáng mát, tránh nước mưa xối thẳng vào cây để khâu thoát nước không quá phức tạp, giúp cây sống lâu và cho ra củ to.

Cách trồng cây đinh lăng

Có hai cách trồng cây đinh lăng, đó là trồng cây đinh lăng bằng hạt và trồng cây đinh lăng bằng cành. Dù sử dụng cách nào thì cũng cần phải lưu ý lựa chọn cây giống đinh lăng nếp, cho ra sản phẩm cây đinh lăng có lá nhỏ, xanh mướt là đạt chất lượng tốt nhất.

Chọn đinh lăng giống nếp cho ra sản lượng tốt, củ to

Chuẩn bị đất tơi xốp trước khi trồng cây đinh lăng, bón thêm phân hữu cơ và cho đất vào chậu lớn để đảm bảo cây phát triển tốt. Kỹ thuật trồng cây đinh lăng không khó cũng không quá dễ. Có thể cắt một đoạn cành giống độ dài 20-25cm để giâm trong các bầu đất bọc nilon hoặc gieo hạt giống.

Khi trồng cây đinh lăng cần chú ý đặt cây vào hố và nén nhẹ nhàng, sau đó vun đất lên cao để giúp cây thoát nước tốt hơn, tránh úng nước làm thối bộ rễ cây. Nếu trồng vào điều kiện thời tiết hanh khô thì cần bổ sung thêm một chút vỏ trấu hoặc là xác bèo vào xung quanh gốc cây để giữ ẩm và giúp cây thông thoáng.

Chọn đất trồng cây đinh lăng nên lựa đất tơi xốp giữ cây luôn thoáng khí và cung cấp đủ chất dinh dưỡng nuôi cây

Sau khi trồng thì khoảng một thời gian sau sẽ có thể hình thành sâu bệnh gây hại cho cây. Bởi vậy, ngoài việc bón thêm Ure định kỳ 1-2 tháng một lần thì cần chú ý cắt tỉa lá thừa để cây không bị bệnh và sâu hại tấn công. Cách chăm sóc cây đinh lăng mới trồng không khác biệt so với cây đinh lăng lâu năm, cần tỉa lá đều đặn khoảng 4-5 tháng một lần để cây phát triển khỏe mạnh.

Trồng cây đinh lăng là trồng cây lâu năm, dài hạn mới thu được kết quả. Trả lời cho câu hỏi cây đinh lăng trồng bao lâu thì thu hoạch, thời gian sớm nhất là sau 3 năm gieo trồng, chăm sóc. Bởi vậy, người trồng cây không cần quá nóng vội, cần chăm cây đều đặn và tỉa lá thường xuyên. Cây đinh lăng không chịu được thời tiết quá khô hạn, bởi vậy việc tưới nước và bón phân đều đặn giúp cây sinh trưởng tốt hơn, ra củ to với chất lượng cao hơn.

Cây đinh lăng có thể cho thu hoạch củ sau 3 năm, tuy nhiên để củ to và có giá trị hơn, nên để đến 5 năm mới thu hoạch. Khi đào củ lên cần lưu ý cắt các rễ nhỏ và giữ lại phần rễ lớn và rửa sạch là có thể sử dụng được.