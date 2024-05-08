Đã có 2 người đến nhận về vụ bỏ quên 2 cây vàng trong quần áo từ thiện

Đời sống 08/05/2024 19:12

Đã có 2 người tới cửa hàng tự nhận mình là chủ nhân hơn 2 cây vàng bị bỏ quên trong túi quần áo từ thiện nhưng khi công an xác minh thì họ chưa chứng minh được tài sản này là của mình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Phạm Đức Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền (TP Thủ Đức, TPHCM), đơn vị phụ trách cửa hàng 0 đồng tại phường cho hay, chiều nay (8/5), có 2 người tới cửa hàng tự nhận mình là chủ nhân hơn 2 cây vàng bị bỏ quên trong túi quần áo từ thiện và xin nhận lại. Tuy nhiên, khi ông Hùng mời 2 người này tới Công an phường Thảo Điền thì cả 2 đều chưa chứng minh được số vàng trên là của mình.

Đã có 2 người đến nhận về vụ bỏ quên 2 cây vàng trong quần áo từ thiện - Ảnh 1
Số vàng bỏ quên trong quần áo từ thiện - Ảnh: Người Lao Động

 

Theo thông tin từ báo Người lao động, trước đó, ngày 26/4, một thanh niên đội mũ bảo hiểm vào cửa hàng quyên góp đồ cũ. Lúc tình nguyện viên hỏi tên và địa chỉ thì người này nói chuyện nhỏ nên không nắm được thông tin.

Đã có 2 người đến nhận về vụ bỏ quên 2 cây vàng trong quần áo từ thiện - Ảnh 2
Camera ghi lại cảnh người đàn ông đến quyên góp quần áo từ thiện - Ảnh: Tiền Phong

 

Khi tình nguyện viên soạn đồ thì phát hiện trong túi quần áo cũ do nam thanh niên nói trên mang đến có 3 miếng kim loại, 2 chiếc nhẫn nghi là vàng và một giấy biên nhận mua bán của tiệm vàng (thời điểm năm 2006). Các miếng kim loại màu vàng có ghi ký hiệu vàng SJC và 9999.

Sau khi ghi nhận sự việc, Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền đã báo cáo UBND phường Thảo Điền và đăng tải lên mạng xã hội. Hiện số vàng trên đã được phường Thảo Điền tiếp nhận và tìm kiếm chủ nhân.

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