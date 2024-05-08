Thiên Tài che chở, người tuổi Ngọ có vận trình tài lộc cực kỳ hanh thông. Đặc biệt, những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong ngày thứ 4 này.

Hỏa khắc Kim, vấn đề tình cảm cũng rất đáng lưu tâm trong thời điểm này. Bản mệnh nên quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, bởi nếu bạn quá thờ ơ, lạnh nhạt thì kẻ thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân phá vỡ gia đình bạn đấy.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích. Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng. Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhân duyên tốt đẹp mang đến cho người tuổi Thìn nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Quý nhân xuất hiện, đưa đường chỉ lối, trao cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Các vấn đề về tiền bạc đều được con giáp này giải quyết nhanh chóng. Khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư, tuổi Thìn cần phải suy nghĩ cẩn thận, tìm hiểu kỹ để tránh rủi ro.

Thu nhập của bản mệnh có dấu hiệu tăng lên. Các dự án, giao dịch có thể mang đến nguồn lợi nhuận cao hơn. Bản mệnh đừng bỏ qua những lời khuyên, lời hướng dẫn của người có kinh nghiệm để tìm được phương án giải quyết vấn đề một cách phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.