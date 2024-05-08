Từ nay, 9/5/2024 đến 31/5/2024: 3 con giáp kinh doanh phát đạt, giàu sang nứt vách, tỏa sáng huy hoàng, ngồi mát hưởng bát vàng

Tuổi Mùi cần phải biết tiết chế cảm xúc hơn trong thời gian này, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Công việc bộn bề nên bạn dễ phải tăng ca buổi tối, chính vì vậy tuổi Mùi cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng.

Có thể tuổi Mùi đang có một chút lo lắng về vấn đề gia đình tuy nhiên đừng nên quá căng thẳng, chỉ khi bình tĩnh thì bạn mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đừng quá mải mê công việc mà hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 5 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 5 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu bắt đầu tháng mới với nhiều thử thách mới. Bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực, cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bản mệnh đặt nền móng cho những bước tiền vững chắc trong sự nghiệp. Sự chăm chỉ, chuyên nghiệp của bản mệnh có thể đem lại kết quả tốt, các cơ hội làm ăn mới liên tục tìm đến.

Thời gian tới đây, bản mệnh hãy cố gắng tập trung vào công việc, tiếp tục tìm hiểu, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, khai phá thêm các tiềm năng của bản thân. Đây chính là điểm mấu chốt để tuổi Dậu có thể thành công gia tăng thu nhập.

Nhân duyên của bản mệnh trong thời gian tới cũng có dấu hiểu tiến triển tốt. Tuổi Dậu có thể thu hút sự chú ý của người khác giới. Đây là lúc bản mệnh có thể cân nhắc, đưa ra các quyết định sáng suốt cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.