Xót xa bé gái 4 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng nhà dân trong đêm tại Quảng Bình

Đời sống 10/08/2023 11:33

Bé gái khoảng 4 tháng tuổi, bị bỏ rơi trước cổng nhà dân tại Quảng Bình. Trên người cháu chỉ có hộp sữa, không có tài sản hay đồ vật khác kèm theo.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 10-8, ông Phan Duy An - Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, xác nhận thông tin người dân tại địa phương này phát hiện một bé gái khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm.

 

Khoảng 20 giờ 30 tối hôm qua (9-8), khi đang ở trước sân nhà thì ông Trần Trung Thành ở thôn 4 (xã Quảng Thạch) bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ con ngoài đường. Thấy bất thường, ông Thành chạy ra thì phát hiện đứa bé bị bỏ rơi trước cổng nhà mình.

Xót xa bé gái 4 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng nhà dân trong đêm tại Quảng Bình - Ảnh 1
Cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Quảng Thạch - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thời điểm được phát hiện, trên người cháu chỉ có hộp sữa, không có tài sản hay đồ vật khác kèm theo.

Theo thông tin từ Người đưa tin, ngay sau đó, ông Thành đã trình báo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, UBND xã đã cử lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp nhận cháu bé, đưa về Trạm Y tế chăm sóc. Cháu bé là nữ, khoảng 4 tháng tuổi, cân nặng khoảng 7,5kg, sức khỏe bình thường.

Chính quyền xã Quảng Thạch tạm thời giao cháu bé cho Trạm y tế, Hội phụ nữ xã chăm sóc và lập các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời phát thông báo tìm cha mẹ đẻ của cháu bé.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi thông báo, nếu cha mẹ không đến nhận con, xã sẽ tiến hành làm các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho cháu bé.

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