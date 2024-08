Xe tải chở than bất ngờ phát hỏa, bốc khói nghi ngút, hàng trăm người đi đường phối hợp dập lửa

Phát hiện số lượng than trong xe tải bất ngờ phát hỏa, bốc khói nghi ngút, tài xế nhanh chóng điều khiển xe tải vào lề đường, hô hoán người dân hỗ trợ.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 2-8, chiếc xe tải chở hàng chục tấn than lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP HCM, khi đến thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, số lượng than trong xe tải bất ngờ phát hỏa, bốc khói nghi ngút.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng điều khiển xe tải vào lề đường, hô hoán người dân hỗ trợ. Hàng trăm người đi đường phối hợp cùng lực lượng chức năng dùng các vật dụng có sẵn đến dập lửa.

Hơn 1 giờ đồng hồ, nhiều tấn than đang cháy được người dân và lực lượng chức năng cào xuống đường, dập tắt lửa. Xe tải bị hư hỏng nhẹ sau vụ cháy.

Xe tải bị hư hỏng nhẹ sau vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng xảy ra vụ cháy xe tải được người dân hỗ trợ chữa cháy. Cụ thể theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, khoảng hơn 13h cùng ngày, có một chiếc xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An chuyên chở dăm gỗ đậu tại một tuyến đường ở tổ dân phố Giang Đình (thị trấn Tiên Điền).

Đến khoảng 13h40, chiếc xe bốc cháy dữ dội ở phần cabin. Người dân phát hiện sự việc nên đã tri hô mọi người dập lửa, đồng thời trình báo cho chính quyền và công an đến hiện trường.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thị trấn Tiên Điền, Công an huyện Nghi Xuân và Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đến hiện trường dập lửa. Do ngọn lửa bốc khá nhanh nên đã thiêu rụi hoàn toàn cabin xe. Phần thùng xe không chứa hàng hóa, hư hỏng nhẹ. Sau hơn 30 phút, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

