Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách đang chở nhiều người, tài xế cũng không thể xử lý tình huống do điều kiện thời tiết.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 8/3, ông Tạ Minh Nhất - Chủ tịch UBND xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe tải khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày, tại Km 43+800, Quốc lộ 70 thuộc địa bàn thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình.

Thời điểm trên, xe khách của nhà xe Du Tuyết chạy tuyến Lục Yên – Mỹ Đình do lái xe Hoàng Ngọc T. (SN 1977, trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái) điều khiển theo hướng Lục Yên – Yên Bái.

Khi đến địa phận thôn Khe Gầy, ô tô khách tông vào đuôi xe tải do lái xe Vũ Đức Nam (SN 1988, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cầm lái. Vụ tai nạn khiến lái xe khách bị thương nhẹ, nhiều hành khách hoảng loạn.

Hiện trường vụ va chạm trên Quốc lộ 70 - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, phần đầu của xe khách bị hư hỏng nặng, vỡ kính lái phía trước và một phần bên trái xe.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Tân Hương có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

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