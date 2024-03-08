Trụ điện đặt máy biến áp bốc cháy ở TP.HCM khiến hơn 100 hộ dân mất điện

Đời sống 08/03/2024 13:28

Trụ điện đặt máy biến áp của đường dây trung thế 22 Kv trước số 60 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM), bất ngờ phát cháy lúc rạng sáng 8/3.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào hoảng 4h ngày 8/3, trụ máy biến áp đường dây điện trung thế 22Kv trước số 60 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa (Bình Tân), bất ngờ bốc cháy.

 

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bình Tân sau đó có mặt, khống chế đám cháy khi lửa lớn bắt đầu bén sang biển quảng cáo liền kề.

Trụ điện đặt máy biến áp bốc cháy ở TP.HCM khiến hơn 100 hộ dân mất điện - Ảnh 1
Trụ biến áp bốc cháy lúc rạng sáng ngày 8/3 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ cháy khiến nhiều người dân khu vực hốt hoảng. Đường điện, cáp thông tin tại khu vực đặt máy biến áp cháy hư hỏng, rơi xuống đường. Sự cố khiến hàng trăm hộ dân khu vực mất điện.

Trụ điện đặt máy biến áp bốc cháy ở TP.HCM khiến hơn 100 hộ dân mất điện - Ảnh 2Trụ điện đặt máy biến áp bốc cháy ở TP.HCM khiến hơn 100 hộ dân mất điện - Ảnh 3
Đến hơn 9 giờ, hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng khắc phục để cấp điện trở lại - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Một nhân viên điện lực Bình Phú có mặt tại hiện trường cho biết để phục vụ công tác sửa chữa, thay máy biến áp mới điện tại khu vực tạm ngắt. Đơn vị sẽ cố gắng khắc phục đấu nối lại đường điện cung cấp điện cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Giá vàng ngày 8/3 'tăng chóng mặt': Vàng nhẫn cao kỷ lục, vượt đỉnh 69 triệu đồng

Giá vàng ngày 8/3 'tăng chóng mặt': Vàng nhẫn cao kỷ lục, vượt đỉnh 69 triệu đồng

Sáng nay (8/3), giá vàng nhẫn tiếp tục tăng cao và thiết lập đỉnh mới. Một số thương hiệu đã nâng giá vàng nhẫn lên 69 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy trụ điện tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 10 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 40 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu