Trụ điện đặt máy biến áp bốc cháy ở TP.HCM khiến hơn 100 hộ dân mất điện

Trụ điện đặt máy biến áp của đường dây trung thế 22 Kv trước số 60 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM), bất ngờ phát cháy lúc rạng sáng 8/3.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào hoảng 4h ngày 8/3, trụ máy biến áp đường dây điện trung thế 22Kv trước số 60 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa (Bình Tân), bất ngờ bốc cháy.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bình Tân sau đó có mặt, khống chế đám cháy khi lửa lớn bắt đầu bén sang biển quảng cáo liền kề.

Trụ biến áp bốc cháy lúc rạng sáng ngày 8/3 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ cháy khiến nhiều người dân khu vực hốt hoảng. Đường điện, cáp thông tin tại khu vực đặt máy biến áp cháy hư hỏng, rơi xuống đường. Sự cố khiến hàng trăm hộ dân khu vực mất điện.

Đến hơn 9 giờ, hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng khắc phục để cấp điện trở lại - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Một nhân viên điện lực Bình Phú có mặt tại hiện trường cho biết để phục vụ công tác sửa chữa, thay máy biến áp mới điện tại khu vực tạm ngắt. Đơn vị sẽ cố gắng khắc phục đấu nối lại đường điện cung cấp điện cho người dân trong thời gian sớm nhất.

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