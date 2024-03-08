Lời khai gây bất ngờ của cô giáo khiến bé trai 3 tuổi bầm cơ thể ở Bình Định

Đời sống 08/03/2024 11:41

UBND thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ và huyện Tuy Phước (Bình Định) cho hay, cơ quan công an cùng các đơn vị chức năng liên quan đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin 2 cháu bé nghi bị bạo hành tại các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 8/3, đại diện Trường Mầm non Sao Sáng, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định, cho biết đã gửi báo cáo đến cơ quan chức năng liên quan về vụ bé 3 tuổi ở trường này bị bầm ở tay. Đồng thời, nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo D.T.A.T., người được cho đã có "tác động hơi mạnh tay" làm bầm tay cháu H.T.A. (3 tuổi).

Đại diện Trường Mầm non Sao Sáng cho biết, tối 6/3, ông bà nội đón cháu A. từ trường về nhà thì phát hiện vết bầm trên tay nên đưa cháu đến trường để hỏi cô giáo cho rõ. Ngay trong đêm nhà trường đã triệu tập 3 cô giáo phụ trách lớp cháu A., đồng thời trích xuất camera để làm rõ vụ việc.

Cô giáo T. trình bày, do cháu A. hay bứt tóc, đạp vào người bạn ngồi bên cạnh, dù nhắc nhở nhiều lần nhưng cháu không dừng lại nên cô T. vịn tay kéo cháu A. quay trở lại ngồi ngay ngắn. Quá trình đó cô T. hơi mạnh tay nên có để lại vết bầm.

Lời khai gây bất ngờ của cô giáo khiến bé trai 3 tuổi bầm cơ thể ở Bình Định - Ảnh 1
Tài khoản Facebook H.T. chia sẻ hình ảnh và nội dung một bé trai ở huyện Tuy Phước có nhiều vết bầm tím trên cơ thể - Ảnh: Báo Lao Động

Bà Phạm Thị Nghĩa, quản lý Trường Mầm non Sao Sáng, cho biết ngay trong tối xảy ra vụ việc, nhà trường, các cô giáo phụ trách lớp em A. học đã tìm đến gia đình động viên, xin lỗi. Tuy nhiên, cha mẹ cháu đang ở TPHCM chữa bệnh, không thể liên lạc được, chưa thông cảm nên trường đang chờ cha mẹ bé về để giải quyết.

Bà Nghĩa cũng cho biết, vụ việc xảy ra nhà trường đã làm báo cáo, trích xuất camera gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng các đơn vị chức năng liên quan. Qua xem xét camera trong ngày thấy đúng là cô T. đã mạnh tay kéo cháu A. quay lại, nhưng chưa thấy hành động cô giáo giơ tay lên đánh cháu A. kiểu như bạo hành.

Nhà trường đã đình chỉ công tác đối với cô giáo T., kiên quyết không bao che cho hành vi phản giáo dục. Đồng thời, đã họp quán triệt toàn bộ cô giáo đặc biệt chú ý đến khâu chăm sóc, giáo dục trẻ phải đặt lên hàng đầu. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn và là bài học kinh nghiệm cho trường.

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 6/3, tài khoản Facebook có tên H.T. chia sẻ bài viết về sau khi gia đình đến một cơ sở mầm non ở huyện Tuy Phước để đón con về nhà, phát hiện trên cơ thể con trai có nhiều vết bầm nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc.

Trong khi đó, liên quan đến vụ cháu N.N.K.H. (4 tuổi) bị cô giáo tại một trường mầm non tư thục ở thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ, Bình Định) dọa nạt, bạo hành, lãnh đạo huyện Phù Mỹ đã nắm được thông tin ban đầu và chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan làm việc với nhà trường, gia đình cháu bé để xử lý vụ việc.

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