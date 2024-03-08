Giá vàng ngày 8/3 'tăng chóng mặt': Vàng nhẫn cao kỷ lục, vượt đỉnh 69 triệu đồng

Sáng nay (8/3), giá vàng nhẫn tiếp tục tăng cao và thiết lập đỉnh mới. Một số thương hiệu đã nâng giá vàng nhẫn lên 69 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào lúc 11h01 hôm nay, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long ở mức 67,88-69,08 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên hôm qua. Đây là mức giá cao kỷ lục của giá vàng nhẫn trong nước. Tương tự, giá vàng nhẫn của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng 150 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ tại TP.HCM ở mức 67,05-68,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn cao kỷ lục, vượt đỉnh 69 triệu đồng - Ảnh: VietNamNet Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tăng 250 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, được mua - bán ở mức giá 67,75-69 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng đi lên. Vàng nhẫn của PNJ tại TP.HCM sáng nay được mua - bán ở mức giá 66,9-68,25 triệu đồng/lượng, tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng nhẫn dao động trong khoảng 1,2-1,35 triệu đồng mỗi lượng. Người mua vàng nhẫn tròn ngày vía Thần tài lãi hơn 2 triệu đồng/lượng - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nếu như những ngày trước, giá vàng miếng SJC thường tăng nhanh và dẫn dắt thị trường thì nay tình hình đã ngược lại khi giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vì cùng là vàng nhẫn nhưng hiện giá vàng nhẫn đang rẻ hơn giá vàng miếng SJC đến 12,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn hiện mỗi ngày một kỷ lục mới. Sau 1 tuần, giá vàng nhẫn tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Với người mua vàng nhẫn ngày Thần tài cách đây hơn 2 tuần bán ra đã lời khoảng 2,05 triệu đồng/lượng sau khi trừ chênh lệch mua vào - bán ra. Hiện, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang mua vàng nhẫn nhiều hơn bởi lo ngại sau khi sửa Nghị định 24 liên quan đến nhập khẩu vàng, vàng miếng SJC sẽ giảm giá. Nhiều cửa hàng khan vàng nhẫn, thậm chí khách mua số lượng lớn sau gần 1 tháng mới nhận được vàng.

Lời khai gây bất ngờ của cô giáo khiến bé trai 3 tuổi bầm cơ thể ở Bình Định UBND thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ và huyện Tuy Phước (Bình Định) cho hay, cơ quan công an cùng các đơn vị chức năng liên quan đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin 2 cháu bé nghi bị bạo hành tại các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.

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