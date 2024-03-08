Các nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ 35 tuổi cùng các con 7, 4, 2 và 2 tháng tuổi và một người đàn ông 40 tuổi là người quen của gia đình.

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ Reuters, vụ việc thương tâm diễn ra tại tối 6/3 tại Ottawa, Canada. Cảnh sát địa phương cho biết 6 người trong một gia đình đến từ Sri Lanka đã bị kẻ xấu dùng dao sát hại. Nạn nhân được xác định là một phụ nữ 35 tuổi, cùng 4 người con của cô lần lượt 7, 4, 2 và 2 tháng tuổi. Nạn nhân còn lại là một người quen của gia đình. Chồng người phụ nữ cũng bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Nghi phạm của vụ án nhanh chóng bị bắt giữ. Người này là Febrio De-Zoysa, 19 tuổi. Cảnh sát cho biết Febrio quen biết và sống cùng gia đình nạn nhân.

Cảnh sát thành phố Ottawa, Canada ngày 7/3 cho biết sáu người, trong đó có bốn trẻ nhỏ, đã bị đâm chết vào cuối ngày 6/3 - Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cảnh sát trưởng Ottawa Eric Stubbs phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình: “Đây là một hành động bạo lực vô nghĩa nhằm vào những người hoàn toàn vô tội”.

Thủ tướng Justin Trudeau bày tỏ kinh hoàng với vụ việc ông gọi là “thảm kịch khủng khiếp” tại Canada.

Thị trưởng Ottawa Mark Sutcliffe, trong một bài đăng trên mạng xã hội, chia sẻ rằng đây là “một trong những vụ bạo lực gây sốc nhất trong lịch sử thành phố”.

Ngoài những người thiệt mạng, người cha trong gia đình xấu số này cũng bị thương trong vụ tấn công và đang nằm viện - Ảnh: Reuters

Phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi ngay trong nhà với 20 vết đâm trên người, nghi bị mẹ ruột sát hại Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người phụ nữ 26 tuổi sau khi bị nghi ngờ sát hại bé trái 5 tuổi với 20 vết đâm trên người.

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