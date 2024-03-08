Phát hiện người phụ nữ tử vong trên ghế đá, có ống tiêm gần thi thể nghi tự sát

Thế giới 08/03/2024 12:10

Theo cảnh sát địa phương, thi thể của người phụ nữ được phát hiện trên một chiếc ghế dài bên ngoài trụ sở của Cơ quan điều tra tội phạm. Cảnh sát nghi ngờ người phụ nữ chết do tự tử sau khi tìm thấy ống tiêm gần nơi phát hiện thi thể.

Theo The Indian Express (Ấn Độ), một phụ nữ 32 tuổi được phát hiện tử vong bên ngoài trụ sở của Cơ quan điều tra tội phạm (DCB) tại Gaekwad Haveli ở Jamalpur, Ahmedabad hôm thứ Tư (6/3). 

Người phụ nữ, được xác nhận là bác sĩ Vaishali Joshi, từng làm việc tại một bệnh viện tư nhân, được cho là đã chết do tự tử bằng cách tiêm thuốc cho chính mình, Hitendra Chaudhary, một quan chức địa phương nói với giới truyền thông hôm thứ Năm (7/3). 

Phát hiện người phụ nữ tử vong trên ghế đá, có ống tiêm gần thi thể nghi tự sát - Ảnh 1
Nữ bác sĩ được phát hiện tử vong trên chiếc ghế đá dài ngoài trụ sở của Cơ quan điều tra tội phạm (DCB) tại Gaekwad Haveli ở Jamalpur, Ahmedabad - Ảnh: Grow NXT Digital

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh có chủ đích trên người Vaishali Joshi đề cập đến thanh tra BK Khachchar, một thanh tra cảnh sát. 

“Theo lá thư tuyệt mệnh, nữ bác sĩ đề cập có quan hệ với thanh tra BK Khachchar. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, mối quan hệ của cả hai gặp trục trặc khiến cô bị trầm cảm. Nữ bác sĩ cũng ghi trong thư tuyệt mệnh rằng nghi thức tang lễ cuối cùng của cô ấy nên do Khachchar thực hiện”, Hitendra Chaudhary cho biết. 

Phát hiện người phụ nữ tử vong trên ghế đá, có ống tiêm gần thi thể nghi tự sát - Ảnh 2
Vaishali Joshi từng là bác sĩ tại một bệnh viện tư ở Ahmedabad - Ảnh: India Today 

Hitendra Chaudhary nói với The Indian Express : “Kể từ khi vụ việc xảy ra, Hitendra Chaudhary không liên lạc với bất kỳ ai". 

Cảnh sát cho biết Vaishali Joshi, người làng Dedarda ở Kheda, thi thể của cô đã được bàn giao cho gia đình để họ tiến hành các nghi thức tang lễ cuối cùng.

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