Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh dã man ở Bình Dương, bước đầu đã xác định được các đối tượng có liên quan.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Ngày 30/11, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết, sau khi vào cuộc xác minh liên quan đến việc nữ sinh bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận, bước đầu đã xác định được các đối tượng có liên quan.

Theo đó, cơ quan Công an xác định, người bị đánh đập là em V.K.N.V. (SN 2011, học sinh lớp 8 ở Đồng Nai, thời điểm bị đánh là học sinh lớp 7 tại trường ở tỉnh Bình Dương).

Các đối tượng tham gia đánh em V. gồm: N.T.B.V. (SN 2008), P.T.Y.N. (SN 2012), T.T.N.N. (SN 2008), N.T.H.V. (SN 2008) và 4 đối tượng khác chưa rõ lai lịch. Trong số này có 2 người học chung trường với em V.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào tháng 4/2024, em V. tạm trú khu phố Bình Hòa (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Văn Tiết.

Nữ sinh bị đánh đập gây xôn xao dư luận (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân: Để giải quyết mâu thuẫn, khoảng cuối tháng 4/2024, nhóm đối tượng hẹn em V. đến một căn nhà trên đường Bình Nhâm 3 (phường Bình Nhâm, TP Thuận An) do ông B.T.V làm chủ. Con trai ông V. là B.Đ.D.B cùng nhóm với các đối tượng trên.

Tại đây, nhóm đối tượng khoảng 10 thanh thiếu niên đã đánh hội đồng dã man em V. rất nhiều lần. Một đối tượng trong nhóm này đã dùng điện thoại quay lại cảnh đánh đập em V. với thời lượng khoảng 4 phút.

Sau khi bị đánh, em V. không kể cho gia đình biết mà xin mẹ được chuyển trường về Đồng Nai học tập.

Đến tháng 11/2024, em V. tiếp tục bị nhóm đối tượng trên hăm dọa sẽ tìm đánh tiếp. Lo sợ nên em V. kể lại với mẹ ruột chuyện mình bị đánh. Sau đó, ngày 28/11, đoạn clip đánh hội đồng em V. được phát tán trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an xác định, các đối tượng tham gia đánh em V. gồm: N.T.B.V (SN 2008), P.T.Y.N (SN 2012), T.T.N.N (SN 2008), N.T.H.V (SN 2008) và 4 đối tượng khác chưa rõ lai lịch. Trong số này có 2 đối tượng học chung trường với em V.

