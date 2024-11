Vụ thợ trang điểm bị ép cởi đồ vì nghi lấy 20 triệu đồng: Danh dự và nhân phẩm là quyền bất khả xâm phạm của mỗi con người

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan vụ "Thợ trang điểm bị vu trộm tiền, bị lột đồ kiểm tra", sáng 23/11, Trung tá Nguyễn Bá Quốc, Trưởng Công an xã Mỹ Tịnh An, cho biết, cơ quan công an đã nắm được vụ việc trên. Công an đang điều tra, còn nhiều vấn đề và nội dung chờ làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cũng cho biết đã nắm được vụ việc trên. Ông Năm nói, cơ quan công an đã mời những người có liên quan đến làm việc.