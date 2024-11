Ô tô bị cướp và nơi xảy ra tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Thấy ô tô bị cướp nên chủ xe nhờ ông N.V.Q. (49 tuổi, ở thôn Thái Phú) làm nghề xe ôm đuổi theo.

Khi đuổi kịp, ông Q. dùng xe máy của mình chắn đầu ô tô và bị đối tượng tông xe làm ông này gãy chân, chấn thương sọ não, phải nhập viện cấp cứu”, Trưởng thôn Thái Phú thông tin.

Theo ông Trường, sau khi gây tai nạn, thanh niên này mở cửa xe bỏ chạy.

“Một phần do người dân nghi ngờ thanh niên này ''ngáo đá'' nên không truy bắt, ngoài ra còn lo đưa ông Q. đi viện. Sau đó, thanh niên này đi vào nhà người dân ở ven đường Nhật Tân và gặp ông H.V.C. (70 tuổi, ở thôn Thái Phú), người bị bệnh tai biến phải chống gậy đi lại. Tại đây, đối tượng dùng xẻng đánh ông C. ngất lịm, gãy xương sườn, gây nhiều thương tích trên cơ thể. Tiếp đó, đối tượng chạy sang nhà bên cạnh, gặp cháu bé khoảng hơn 10 tuổi hỏi han, nhưng rất may cháu bé nhanh trí nói bố mẹ không ở nhà và đóng cửa lại. Một lúc sau, khi mọi người thấy đối tượng đi ra nên tổ chức vây bắt và giao cho cơ quan công an", ông Trường cho biết.

Trưởng thôn Thái Phú cho biết, dù được mọi người đưa đi viện cấp cứu nhưng ông H.V.C. đã tử vong. Nghi ngờ về lý do ông H.V.C. tử vong, người thân đã trích xuất camera và phát hiện thanh niên này dùng xẻng đánh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Mai Đình xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết, cơ quan Công an đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn cũng cho biết, vụ việc đang được điều tra, làm rõ, hiện chưa thể công bố thông tin cụ thể về vụ án.

Trước đó, tại Lai Châu cũng xảy ra vụ ẩu đả giữa nam thanh niên 32 tuổi với lực lượng cảnh sát giao thông. Cụ thể, dẫn tin từ báo Sức khoẻ Đời sống, mới đây, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nậm Nhùn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 1 bị can về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Được biết, bị can trong vụ án trên là 1 nam thanh niên 32 tuổi, khi bị lực lượng chức năng lập biên bản vì sai phạm đã có những hành động gây bức xúc dư luận. Đến khi bị bắt về trụ sở cơ quan công an, đối tượng này mới cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.