Ngoài việc phải đi xác minh từng tin báo người mất tích, các lực lượng đã phải lục tung tất cả bãi rác.

Theo thông tin từ báo Người lao động cho biết quá trình tìm kiếm tung tích nạn nhân trong vụ phát hiện tứ chi ở bãi đất trống trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công an tiếp nhận hơn 100 tin báo của người dân về các trường hợp mất tích.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Công an nhận định nhiều khả năng nạn nhân trong vụ án phân xác là người từ địa phương khác, không loại trừ người nước ngoài , không có quốc tịch đến tỉnh Bình Dương làm việc, sinh sống có đăng ký hoặc không đăng ký tạm trú, lưu trú.

Công an cũng phối hợp với những người thu gom, xử lý chất thải. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn có liên quan đến cơ thể người của nạn nhân bị các đối tượng phi tang thì cũng được yêu cầu nhanh chóng thông báo cho công an.

Do đó, công an tỉnh đã chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn rà soát công dân cư trú tại địa bàn mà mất tích từ ngày 16/5 trở về trước.

Xác minh theo phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để xác định được nạn nhân trong vụ án trên có cư trú tại địa phương mình hay không.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, chiều tối 24/5, người dân đi ngang qua bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP. Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện đôi bàn chân người bị cháy xém. Công an sau đó phát hiện thêm 2 bàn tay có gắn móng giả.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp cùng Công an Bình Dương mở rộng điều tra. Công an không loại trừ khả năng nạn nhân bị phân xác ở nơi khác rồi đưa đến Bình Dương phi tang.

Túi du lịch chứa chân, tay và móng tay giả của nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Ngày 28/5, Công an Bình Dương công bố đặc điểm nhận dạng của nạn nhân trong vụ việc trên. Theo đó, qua kết quả điều tra, giám định ADN, công an xác định nạn nhân trong vụ giết người là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m-1,70m.

Nạn nhân chết trong khoảng thời gian từ 8 đến 14 ngày trước (khoảng từ ngày 10/5 đến khi phát hiện).

Dẫn thông tin từ báo Tiền Phong, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân. Theo đó, bất kỳ tin trình báo nào từ người dân giúp cơ quan chức năng phá án, hoặc cung cấp manh mối về danh tính nạn nhân thì sẽ được thưởng nóng ngay sau khi tiếp nhận. Mọi thông tin cá nhân của người trình báo sẽ được bảo mật và bảo vệ.

Hiện trường vụ phát hiện tứ chi nam giới - Ảnh: Báo Tiền Phong

Những ngày qua, lực lượng công an đã đến nhiều nhà trọ, các địa điểm kinh doanh, các công ty trên địa bàn để dán thông báo tìm người, tìm các thông tin liên quan để phục vụ điều tra. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tìm đến nhiều bãi rác tự phát, lục tung các túi rác để tìm kiếm manh mối hoặc các bộ phận khác của nạn nhân có thể bị hung thủ bỏ lại.